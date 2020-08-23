Индийский художник превращает людей в богов и героев

Дизайнер и аниматор Каран Ачарья из Бангалора обрабатывает портретные фотографии в фотошопе, превращая людей в богов и героев. 210 тысяч подписчиков его страницы в инстаграме следят за его творчеством. Многие из них уже просили его обработать снимки их родных и друзей - и никто еще ни разу об этом не пожалел!
"Мы из деревни. Не знаю, ответите ли вы мне. Сделайте из них, пожалуйста, семью Кришны"
"Я ваш большой поклонник. Сделайте со снимком то, что подскажет ваше воображение"
"Это последнее фото моего покойного отца. Пожалуйста, сделайте его привлекательным, а еще - тем, кем он был, то есть, фермером"
"Пожалуйста, сделайте из него дитя-Бога - Кришну, Раму, Махадева
"Прошу, сделайте его похожим на маленького Махадева на горе Кайлаш"
"Превратите его в Бога Раму"
"Сотворите и с этим свою магию"
"Это моя малышка молится перед сном! Ее любимый сцпергерой - Хануманджи. Пусть они вместе молятся Шиве (ведь мышцы у него - как у Хануманджи!)"
"Сегодня над нами было вот такое облако. Вы сможете найти в нем жизнь?"
"Превратите, пожалуйста, моего сына в Ханумана"
"Ее имя - Адья, ее покровительница - богиня Дурга"
"Это дерево похоже на Шиву. Вы сможете оживить его?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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