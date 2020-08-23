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Индийский художник превращает людей в богов и героев

Индийский художник превращает людей в богов и героев (18 фото)

Автор:
23 августа 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   люди и боги   необычно   обраоботка фото   фото   фотографии   фотоснимки   фотошоп   
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Дизайнер и аниматор Каран Ачарья из Бангалора обрабатывает портретные фотографии в фотошопе, превращая людей в богов и героев. 210 тысяч подписчиков его страницы в инстаграме следят за его творчеством. Многие из них уже просили его обработать снимки их родных и друзей - и никто еще ни разу об этом не пожалел!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   люди и боги   необычно   обраоботка фото   фото   фотографии   фотоснимки   фотошоп   
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1  комментарий
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457
alienator 2 часа назад
он помогает людям а это не малого стоит , уважение
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