Венеция 1890-х: все так же прекрасна

Библиотека Конгресса США опубликовала великолепную коллекцию фотохромных фотографий с видами Венеции. Технологию фотохром изобрел в 1880-х Ханс Якоб Шмидт. Сложная и кропотливая работа фотографа позволяла получать великолепные цветные изображения с помощью нанесения негатива на специальные известняковые литографские камни. Эта техника позволила сохранить Венецию прошлого в цвете.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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