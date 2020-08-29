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Венеция 1890-х: все так же прекрасна

Венеция 1890-х: все так же прекрасна (24 фото)

Автор:
29 августа 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: венеция   интересно   исторические кадры   красота   литография   снимки   фото   фотографии   
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Библиотека Конгресса США опубликовала великолепную коллекцию фотохромных фотографий с видами Венеции. Технологию фотохром изобрел в 1880-х Ханс Якоб Шмидт. Сложная и кропотливая работа фотографа позволяла получать великолепные цветные изображения с помощью нанесения негатива на специальные известняковые литографские камни. Эта техника позволила сохранить Венецию прошлого в цвете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: венеция   интересно   исторические кадры   красота   литография   снимки   фото   фотографии   
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2  комментария
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american_buldog 2 часа назад
изумительный и не забываемый памятник архитектуры и истории! при первой же возможности поеду туда еще
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479
Павел 2 часа назад
нанесения негатива на специальные известняковые литографские камни...
Это как?
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