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Папа с дочкой снимают на фото бег времени

Папа с дочкой снимают на фото бег времени (41 фото)

Автор:
21 августа 2020 15:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Семейные фото   бег времени   интересно   летопись   папа с дочкой   семейный альбом   фото   фотографии   
2648
41
Хуа Юнкин из Чжэньцзяна в китайской провинции Шаньду каждый год на протяжении 40 лет фотографируется с дочерью на одном и том же месте. Эта фотолетопись - наглядная иллюстрация того, как бежит время.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Семейные фото   бег времени   интересно   летопись   папа с дочкой   семейный альбом   фото   фотографии   
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15  комментариев
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109
Serega Tim 2 часа назад
это и есть человеческое счастье!!!
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3
Максим 3 минуты назад
Я думал на последней его не будет....
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40k
Цыц тут у меня 7 минут назад
Китайцы... Где остальные 18 детей и 72 внука?))))))
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43k
Алабай 16 минут назад
Папа с дочкой снимают на фото бег времени
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1k
fraxinus Полчаса назад
Двое детей в Китае. Богатые.
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4k
Александр 52 минуты назад
С женой надо было.
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14k
nobody® Час назад
Дочка иногда хорошеет, иногда дурнеет. А последние лет 7 на паузу нажала
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7k
Шурум-бурум Час назад
если бы в 89м году не разогнали всяких долбообов на Тяньаньмэнь, то неизвестно, как бы всё сложилось...
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1k
KloneR Шурум-бурум 21 минуту назад
Скорее всего получилось бы тоже, что и сейчас, только без руководства КПК. Как Тайвань например.
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22k
parallax 2 часа назад
Папа с дочкой снимают на фото бег времени
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11k
робт 2 часа назад
почему он держит нормальный фотик, а фоткают его по прежнему каким то говном?

почему он держит нормальный фотик, а фоткают его по прежнему каким то говном?
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4k
RomaXz 2 часа назад
Прикольно. У дочери каждый год новый образ.
И при этом в последние 3-4 года она выглядит моложе, чем за 10 лет до этого оО
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Дочка так быстро растет, что по возрасту обгонит отца (парадокс времени).
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1k
Mirza Huseyinov 2 часа назад
А где мама?
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12k
Patmaz Mirza Huseyinov 2 часа назад
Фотографирует
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