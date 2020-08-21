Папа с дочкой снимают на фото бег времени

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2020. Юнкин листает семейный альбом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И при этом в последние 3-4 года она выглядит моложе, чем за 10 лет до этого оО