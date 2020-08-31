Дед поделился с внуком видами 1950-х

Британец Джек Шарп работал инженером в физической лаборатории в ЦЕРНе, в Женеве. В свободное время он увлекался фотографией, собрав коллекцию из тысяч снимков. После смерти Шарпа фотографии перешли в наследство его внуку, Дилану Скейлету. Посмотрев на них, Дилан понял: его дед - прекрасный уличный фотограф. Отсканировав 5000 фото, он показал их публике как талантливые свидетельства повседневной жизни 1950-х.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Джек Шарп интересно история повседневности уличная фотография фото фотограф фотографии фотомир
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Они уже тогда подозревали, к чему приведут бабы в политике...
Тю-ю-ю-ю-ю! А хде хвалёный эуропейский мир с туалетной бумагой, пока тюрьма народов в космос Гагарина запускала?
ну разумеется Цюрих и Женева выглядили куда задрипанней чем любой,даже отсроенный поствоенный советский город. Флоренция хуже Астрахани, Антверп и Роттердам хуже Мурманска, а Сан-Тропе и Марсель хуже Сочи.
Гэйропа, епт
Ещё многие любят сравнивать СССР с западом, мол там была туалетная бумага а у нас газетку резали. Вот я и смотрю на эти фотки прошлого - ничем от СССР не отличается, всё было так же само!
Есть фотки для пропаганды, а есть фотки обычной бытовухи - я и вот таким фоткам (как в посте) верю больше, на этом и сделал своё умозаключение.
Насчёт моего мозга не парься, работает он у меня как надо, не жалуюсь!
Ведь любить Родину, уважать её, знать свою историю, культуру - это только за деньги!
А насчёт Сталина ты язычёк прикуси, под его руководством, Россия не только очухалась после первой мировой и гражданской, но также выстояла и стала победителем во второй мировой!
Если ты мне начнёшь вешать лапшу что это сам народ сделал. то ты глубоко ошибаешся - народ надо организовать, расчитать стратегию. Это могут сделать отдельные личности, а сделать в короткий срок - это вообще уникальный случай!
То что произошло в СССР, когда народы во главе с вождём работали так что весь мир был в шоке. Все думали что России хана, а она не только восстановилась после войны но и стала лидером в космонавтике, в атомной энергетике. Именно в России были придуманы первые сотовые телефоны, компьютеры, была заложена идея интернета, первые теливизоры, прорыв в медицине, социалка была лучшая в мире. Можно ещё много перечислять - и по любому факту в интернете есть подтверждающая информация.
Почему не реализовали по всему миру - всё очень просто, запад устроил блокаду, железный занавес. Это продолжают делать и сейчас. Запад боится Россию, боится что все люди мира захотят жить как при СССР - поэтому и внушают что коммунизм это плохо. В западных СМИ, россию до сих пор называют "советская Россия". У них развился комплекс неполноценности на русофобии. Ты кстати так же этим болеешь. Тебе внушили страх перед Россией, перед её мощью, перед её непобедимыми народами.
Так что я тебя прощаю за твой страх перед Россией. Мне даже приятно что ты тихонько писяешь в штанишки при слове СТАЛИН и ПУТИН!
Парируй!
Проблема в общей образованности. Искать факты, соизмерять информацию, ставить под вопрос постулаты - слишком сложно, лучше уж поверить Васе из интернета, что все было плохо, а на запеде всегда было красиво и беззаботно.