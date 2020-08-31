Дед поделился с внуком видами 1950-х

Британец Джек Шарп работал инженером в физической лаборатории в ЦЕРНе, в Женеве. В свободное время он увлекался фотографией, собрав коллекцию из тысяч снимков. После смерти Шарпа фотографии перешли в наследство его внуку, Дилану Скейлету. Посмотрев на них, Дилан понял: его дед - прекрасный уличный фотограф. Отсканировав 5000 фото, он показал их публике как талантливые свидетельства повседневной жизни 1950-х.