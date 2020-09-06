Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца

Успех команды, работающей с телескопом GREGOR, последовал за еще одним прорывом в исследовании Солнца - ранее в начале года был введен в строй крупный солнечный телескоп на Гавайях, который поможет ученым анализировать детали солнечной поверхности и изучать принципы формирования космической погоды. "На Земле мы можем предсказать дождливую или солнечную погоду,но космическая погода - совсем другое дело, - говорит президент Ассоциации университетских астрономических исследований Мэтт Маунтин. - В способности предсказывать погоду в космосе мы отстаем от традиционной метеорологии примерно на 50 лет. Нам необходимо изучатьлежащие в основе космической погоды физические процессы, и в этом нам поможет новый солнечный телескоп".