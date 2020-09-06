Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца

Самый большой телескоп Европы GREGOR, расположенный в Испании, сделал первые снимки Солнца в высоком разрешении. Ученым удалось увидеть кипящую плазму и солнечные пятна с такими подробностями, которых еще ни разу не смогла предоставить менее совершенная техника.
Самый большой в Европе телескоп GREGOR способен в подробностях показать ученым участки Солнца размером не более 50 километров. Благодаря ему, ученые смогли получить потрясающе подробные снимки солнечных пятен в динамике и больше узнать о сложной структуре солнечной плазмы.
На телескопе GREGOR ученым удалось получить снимки чрезвычайно высокого разрешения - как говорят исследователи, благодаря новой оптике, способной проникать сквозь солнечные магнитные поля и протуберанцы, давая изображение невиданного ранее качества. Ученые сравнивают детальность снимков с тем, "как если бы мы могли во всех подробностях рассмотреть иголку, лежащую на футбольном поле, с расстояния в 1 километр".
На телескопе GREGOR ученым удалось получить снимки чрезвычайно высокого разрешения - как говорят исследователи, благодаря новой оптике, способной проникать сквозь солнечные магнитные поля и протуберанцы, давая изображение невиданного ранее качества. Ученые сравнивают детальность снимков с тем, "как если бы мы могли во всех подробностях рассмотреть иголку, лежащую на футбольном поле, с расстояния в 1 километр".
Доктор Люсия Клейнт, руководитель проекта, работающая на немецком солнечном телескопе на Тенерифе, говорит: "Это было потрясающий, хотя и невероятно сложный проект. За один год мы полностью видоизменили оптику, механику и электронику, чтобы добиться максимального качества". Клейнт и ее команда сумели достичь выдающихся результатов еще в марте, во время карантина, который стал для них возможностью существенно продвинуться в своих исследованиях. Группа изолировалась в лаборатории и, таким образом, получила возможность активно работать над новой оптикой.
Доктор Светлана Бердюгина, профессор Университета Альберта-Людвига во Фрейбурге, директор Института солнечной физики Лейбница, с радостью отзывается о достигнутых результатах: "Проект был очень рискованным, поскольку подобное обновление для телескопа обычно требует не одного года работы, но тщательное планирование и безукоризненная командная работа позволили нам добиться успеха, - говорит она. - Теперь у нас есть мощный инструмент, который позволит нам разрешать загадки Солнца".
Успех команды, работающей с телескопом GREGOR, последовал за еще одним прорывом в исследовании Солнца - ранее в начале года был введен в строй крупный солнечный телескоп на Гавайях, который поможет ученым анализировать детали солнечной поверхности и изучать принципы формирования космической погоды. "На Земле мы можем предсказать дождливую или солнечную погоду,но космическая погода - совсем другое дело, - говорит президент Ассоциации университетских астрономических исследований Мэтт Маунтин. - В способности предсказывать погоду в космосе мы отстаем от традиционной метеорологии примерно на 50 лет. Нам необходимо изучатьлежащие в основе космической погоды физические процессы, и в этом нам поможет новый солнечный телескоп".
Вот так выглядит поверхность Солнца с максимальным разрешением!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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