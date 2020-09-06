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Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца

Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 13:05
Сообщество : Космос
Метки: GREGOR   звезды   интересно   исследование   космос   солнце   телескоп   фотографии   
2173
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Самый большой телескоп Европы GREGOR, расположенный в Испании, сделал первые снимки Солнца в высоком разрешении. Ученым удалось увидеть кипящую плазму и солнечные пятна с такими подробностями, которых еще ни разу не смогла предоставить менее совершенная техника.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: GREGOR   звезды   интересно   исследование   космос   солнце   телескоп   фотографии   
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7  комментариев
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2k
alex 2 часа назад
Солнце это гигантский казинак
Солнце это гигантский казинак
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18k
Валерий 10 минут назад
А, во что такое пятна на солнце?
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1k
Чатланин. 20 минут назад
Еврей в приходит к раввину:

- Ребе, я еду отдохнуть на море, я слышал, что девушки там одеваются не так, как у нас в местечке. Скажите, ребе - а можно мне смотреть на женщину, если она в мини-юбке или в блузке с декольте?
- Можно.
- А если она на пляже и в бикини?
- Можно.
- А если топлесс?
- Можно.
- Ребе, ну а на что же еврею нельзя смотреть?
- На сварку
Еврей в приходит к раввину: - Ребе, я еду отдохнуть на море, я слышал, что девушки там одеваются не так, как у нас в местечке. Скажите, ребе - а можно мне смотреть на женщину, если она в мини-юбке или в блузке с декольте? - Можно. - А если она на пляже и в бикини? - Можно. - А если топлесс? - Можно. - Ребе, ну а на что же еврею нельзя смотреть? - На сварку
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1k
0lov 45 минут назад
Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
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5k
SpoiltNail Час назад
я даже знаю какая технология использовалась
я даже знаю какая технология использовалась
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
выглядит пошловато

выглядит пошловато
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781
Roman Ego sum qui sum 45 минут назад
Похоже у нас магнитные бури, когда у солнца несварение и земля проходит напротив этого. =)
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Болонка королевы

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