Олег Видов: история советского актера, сделавшего карьеру на Западе

В 1988 году Видов и его жена Борстин основали кинокомпанию Films by Jove, Inc., которая в 1992 году получила международные права на прокат анимационных фильмов студии «Союзмультфильм», однако впоследствии компания пыталась опровергнуть законность сделки.



Фирма Films by Jove, выкупив у «Союзмультфильма» права на прокат по всему миру, осуществляла реставрацию пленок, озвучивание мультфильмов известными голливудскими актерами, много сделав для популяризации советской мультипликации на Западе.