Олег Видов: история советского актера, сделавшего карьеру на Западе

Актеры — сливки общества. И среди простых граждан считалось, что они-то уж точно хорошо и свободно живут, лучше, чем рядовой советский гражданин. Тогда почему они стремились покинуть нашу страну? Перебраться в Голливуд? А Голливуд не торопился пригревать перебежчиков…



Главная идеология, которой придерживается Голливуд, — это кассовые сборы. Фильм должен давать прибыль — и все. Должны быть соблюдены этические нормы, высокая мораль, а за лучший труд, лучших актеров проголосует зритель своим долларом. И у очень хороших актеров очень хорошие гонорары, о которых только могли мечтать наши актеры. И многие стремились туда. Даже признанные и любимые у нас.