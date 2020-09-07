Олег Видов: история советского актера, сделавшего карьеру на Западе

Актер Олег Видов был скромным и деликатным человеком с внешностью героя-любовника. Он сумел сделать карьеру как в Советском Союзе, так и на Западе, в отличие от других советских актеров, подавшихся в Голливуд.
Актеры — сливки общества. И среди простых граждан считалось, что они-то уж точно хорошо и свободно живут, лучше, чем рядовой советский гражданин. Тогда почему они стремились покинуть нашу страну? Перебраться в Голливуд? А Голливуд не торопился пригревать перебежчиков…
Главная идеология, которой придерживается Голливуд, — это кассовые сборы. Фильм должен давать прибыль — и все. Должны быть соблюдены этические нормы, высокая мораль, а за лучший труд, лучших актеров проголосует зритель своим долларом. И у очень хороших актеров очень хорошие гонорары, о которых только могли мечтать наши актеры. И многие стремились туда. Даже признанные и любимые у нас.
Главная идеология, которой придерживается Голливуд, — это кассовые сборы. Фильм должен давать прибыль — и все. Должны быть соблюдены этические нормы, высокая мораль, а за лучший труд, лучших актеров проголосует зритель своим долларом. И у очень хороших актеров очень хорошие гонорары, о которых только могли мечтать наши актеры. И многие стремились туда. Даже признанные и любимые у нас.
Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в подмосковном Видном. Отец, Борис Николаевич Гарневич, был экономистом, мать, Варвара Ивановна Видова, — директором школы.
С детства мальчик увлекался музыкой и кино. После школы Олег поначалу работал электриком, однако в 1960 году сыграл свою первую роль в кино — крохотный эпизод в картине А. Салтыкова «Друг мой, Колька!».
В 1962 году он успешно сдал экзамены на актерский факультет ВГИКа и был зачислен в мастерскую Юрия Победоносцева и Якова Сегеля. Еще студентом Видов снялся в «Метели» Владимира Басова, «Обыкновенном чуде» Эраста Гарина, «Сказке о царе Салтане» Александра Птушко. Причем в главных ролях.
В конце 60-х Олег женился на дочери генерала КГБ Наталье Федотовой — близкой подруге Галины Брежневой. Она была красивой светской львицей (хоть считалось, что в СССР такого нет).
В конце 60-х Олег женился на дочери генерала КГБ Наталье Федотовой — близкой подруге Галины Брежневой. Она была красивой светской львицей (хоть считалось, что в СССР такого нет).
Звездным часом для актера стало участие в съемках советско-кубинского фильма «Всадник без головы» (1973) по роману Майна Рида, где он сыграл главную роль, Мориса Джеральда. Для детей, родившихся в 60-х и 70-х годах, Видов — это в первую очередь «Всадник без головы», он навсегда остался в памяти как Морис-мустангер.
В 1973 году Видов поступил еще и на режиссерское отделение ВГИКа. Параллельно с учебой он продолжал сниматься в кино. Так, в 1974 году снялся в советско-японской картине «Москва, любовь моя», а в 1976 году — в фильме В. Алова и А. Наумова «Легенда о Тиле».
Первая жена Видова, Наталья Федотова, не считала актера ровней себе. Через год после свадьбы она увлеклась Фиделем Кастро. Роман Натальи развивался на глазах у артиста. Из-за этого он впал в тяжелую депрессию. В 1976 году Видов развелся с женой. Наталья не только запретила ему общаться с сыном Вячеславом, но и попыталась испортить его кинокарьеру. «Сверху» даже надавили на руководство ВГИКа, требуя, чтобы Олегу не выдавали диплом режиссера. Тем не менее он его все же получил.
Видову перестали давать приличные роли. К тому же большая часть денег, заработанных им на съемках зарубежных картин, шла в государственную казну. Олег Борисович стал задумываться об отъезде за рубеж, где он мог бы жить свободно, где бы его никто не «доставал»…
Последней каплей стал запрет кинематографического начальства на заключение семилетнего контракта с итало-американским продюсером Дино Де Лаурентисом. Советские чиновники сказали: «Нам в Советском Союзе западные звезды не нужны». Не разрешили актеру и играть Есенина в фильме британского режиссера Карела Рейша «Любовники Айседоры». Рейшу сказали, что Видов якобы «заболел»…
Последней каплей стал запрет кинематографического начальства на заключение семилетнего контракта с итало-американским продюсером Дино Де Лаурентисом. Советские чиновники сказали: «Нам в Советском Союзе западные звезды не нужны». Не разрешили актеру и играть Есенина в фильме британского режиссера Карела Рейша «Любовники Айседоры». Рейшу сказали, что Видов якобы «заболел»…
В 1983 году Видова пригласили сняться в очередной югославской картине «Оркестр». Несмотря на опалу, ему удалось выехать в Белград по туристической визе. Оставшись в Югославии, он снялся в нескольких фильмах и сериалах.
Однако в 1985 году родные «органы» разыскали его и потребовали, чтобы Олег в течение 72 часов вернулся в СССР. Друг, австрийский актер Мариан Сринк, спрятал его в своем автомобиле и перевез через границу в Австрию.
Однако в 1985 году родные «органы» разыскали его и потребовали, чтобы Олег в течение 72 часов вернулся в СССР. Друг, австрийский актер Мариан Сринк, спрятал его в своем автомобиле и перевез через границу в Австрию.
Так Видов оказался на Западе, где попросил политического убежища. Из Австрии он перебрался в Италию, там встретил свою будущую жену — американского продюсера и журналистку Джоан Борстен. Вместе они уехали в США. В ту пору актеру было уже 42 года.
Видов понимал, что шансы сделать карьеру актера в Америке невелики, но судьба распорядилась иначе. Однажды ему позвонил Савелий Крамаров , который в ту пору также жил в США, и помог сделать первые шаги в Голливуде.
Видов понимал, что шансы сделать карьеру актера в Америке невелики, но судьба распорядилась иначе. Однажды ему позвонил Савелий Крамаров , который в ту пору также жил в США, и помог сделать первые шаги в Голливуде.
Первой американской картиной Видова стал криминальный боевик «Красная жара» (Red Heat), который увидел свет в 1988 году. Видов сыграл напарника советского милиционера, роль которого досталась голливудской звезде Арнольду Шварценеггеру.
В конце 80-х у Видова обнаружили опухоль гипофиза. И все-таки после непростой операции он продолжал сниматься. В 1989 году актер сыграл в известной эротической мелодраме Залмана Кинга «Дикая орхидея», после чего последовал еще ряд кинолент с его участием. В 2000-х годах он также был востребован как актер, снимался в фильмах и телесериалах на каналах HBO, NBC, ABC.
Всего за 26 лет проживания за границей актер снялся в 23 фильмах. Его партнерами по съемочной площадке были Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.
В конце 80-х у Видова обнаружили опухоль гипофиза. И все-таки после непростой операции он продолжал сниматься. В 1989 году актер сыграл в известной эротической мелодраме Залмана Кинга «Дикая орхидея», после чего последовал еще ряд кинолент с его участием. В 2000-х годах он также был востребован как актер, снимался в фильмах и телесериалах на каналах HBO, NBC, ABC.
Всего за 26 лет проживания за границей актер снялся в 23 фильмах. Его партнерами по съемочной площадке были Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.
В 1988 году Видов и его жена Борстин основали кинокомпанию Films by Jove, Inc., которая в 1992 году получила международные права на прокат анимационных фильмов студии «Союзмультфильм», однако впоследствии компания пыталась опровергнуть законность сделки.
Фирма Films by Jove, выкупив у «Союзмультфильма» права на прокат по всему миру, осуществляла реставрацию пленок, озвучивание мультфильмов известными голливудскими актерами, много сделав для популяризации советской мультипликации на Западе.
Фирма Films by Jove, выкупив у «Союзмультфильма» права на прокат по всему миру, осуществляла реставрацию пленок, озвучивание мультфильмов известными голливудскими актерами, много сделав для популяризации советской мультипликации на Западе.
Помимо актерской карьеры, Видов занимался благотворительностью, сотрудничал с ООН и Красным Крестом для доставки гуманитарной помощи жителям Сараево, Могадишо и Анголы. В 2007 году Видов стал сооснователем центра по лечению алкогольной и наркотической зависимости в Калифорнии.
15 мая 2017 года 73-летний Олег Видов умер от осложнений после онкологической болезни. По воспоминаниям многочисленных людей, с которыми он работал в разные годы, Видов был не только необыкновенно красивым, но и невероятно скромным и деликатным человеком.
15 мая 2017 года 73-летний Олег Видов умер от осложнений после онкологической болезни. По воспоминаниям многочисленных людей, с которыми он работал в разные годы, Видов был не только необыкновенно красивым, но и невероятно скромным и деликатным человеком.
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