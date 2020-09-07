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Олег Видов: история советского актера, сделавшего карьеру на Западе

Олег Видов: история советского актера, сделавшего карьеру на Западе (15 фото)

Автор:
07 сентября 2020 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёры   биография   кино   
1713
15
Актер Олег Видов был скромным и деликатным человеком с внешностью героя-любовника. Он сумел сделать карьеру как в Советском Союзе, так и на Западе, в отличие от других советских актеров, подавшихся в Голливуд.

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Метки: актёры   биография   кино   
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12  комментариев
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1k
SSD 5 часов назад
Есть порядочные люди все таки. Приятно было почитать.
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7k
Serg2001 2 часа назад
Достаточно хорошо к этому артисту относился, пока не узнал, что в мутные 90-е он подсуетился и права на наши мультики выкупил... Да возможно с точки зрения закона и бизнеса все было сделано корректно, но для меня, извините, не очень большая разница по закону меня грабят или нет... С него уже не спросишь, но возможно еще живы контрагенты с нашей стороны, которые тогда за пару центов готовы были всю страну продать... Вот с них бы неплохо спросить, пока не поздно...
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5k
Вася 3 часа назад
Милиционер в Джентельменах. Больше я его ролей не видел, а если видел то не запоминал. За переозвучку классики Союзмультфильма хотелось бы спросить, да поздно
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15k
Flying Dutchmen. 4 часа назад
Видов снимался у Лаурентиса еще в 1970 году в фильме "Ватерлоо"...
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7k
Антон Семёныч 4 часа назад
Я "Всадника", будучи мелким, смотрел в кинотеатре. На этом отрывке в кресло вжимался.
Ссылка www.youtube.com
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19k
Vazari 5 часов назад
Не знал, что он уже умер. Покойся с миром....
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