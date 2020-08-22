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Фильмы, которые можно описать одним предложением

Фильмы, которые можно описать одним предложением (17 фото)

Автор:
22 августа 2020 08:45
Сообщество : Кино
Метки: актеры   забавно   кино   описание   подборка   фильм   юмор   
2118
17
Один пользователь предложил людям в сети любопытную игру. Нужно было найти такие пары фильмов, чтобы они по сути были совершенно непохожими, но их, тем не менее, можно было бы описать одним и тем же предложением.

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Метки: актеры   забавно   кино   описание   подборка   фильм   юмор   
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10  комментариев
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14k
Теуш Алексей 2 часа назад
Герой сначала проиграл, а потом напрягся, преодолел все трудности и выиграл! Сколько фильмов под это подходит?
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Kozlodoev 10 минут назад
Очень плохой пост. Я думал намного лучше будет...
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2k
Михалыч 22 минуты назад
Фильмы, которые можно описать одним предложением
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8k
Bill 41 минуту назад
Фильмы, которые можно описать одним предложением
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2k
Ваник Час назад
Наши современные фильмы можно вообще одним словом объединить - хрень.
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3k
Diesel 2 часа назад
Драка главного героя с плохим героем в конце фильма.
Названия фильмов подставьте сами, их сотни, если не тысячи))
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3k
Александр Diesel 59 минут назад
Перед убийством рассказать о планах и лохануться )))
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