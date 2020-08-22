Фильмы, которые можно описать одним предложением

Один пользователь предложил людям в сети любопытную игру. Нужно было найти такие пары фильмов, чтобы они по сути были совершенно непохожими, но их, тем не менее, можно было бы описать одним и тем же предложением.
Демонстрируем вам пары известных фильмов, сериалов и мультфильмов, у которых на первый взгляд очень мало общего (если не ничего), но это не помешало нам их объединить.
1. «Два парня забрались на гору, и кольца были уничтожены»
«Властелин колец» и «Горбатая гора».
2. «Неожиданная беременность приводит к сложной ситуации»
«Джуно» и «Чужой».
3. «…получает удовольствие от того, что строит ловушки и наказывает плохих людей»
«Один дома» и «Пила».
4. «Несколько динозавров убивают много людей»
«Парк Юрского периода» и «Неудержимые».
5. «Оказывается, это был отец»
«Миссис Даутфайр» и «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».
6. «Кристиан Бэйл в роли богатого плейбоя с тёмным секретом»
Трилогия о «Тёмном рыцаре» и «Американский психопат».
7. «В конце главный герой становится синим»
«Аватар» и «Титаник».
8. «Находчивый парень остаётся один на Рождество и выбивает всю дурь из преступников»
«Один дома» и «Крепкий орешек».
9. «Протагонист вынужден иметь дело со своим альтер эго»
«Бойцовский клуб» и «Ханна Монтана».
10. «Мы должны отложить наши разногласия и объединиться»
«Клуб Завтрак» и «Человеческая многоножка».
11. «Протагонист понимает, что он жил в мире фантазий, где все его действия находятся под контролем, и теперь должен научиться бороться с силами зла, используя врожденные навыки, которые со стороны выглядят как магия»
«Матрица» и «Зачарованная».
12. «2 парня, портфель, потерянная любовь, интриги и насилие»
«Криминальное чтиво» и «Тупой и ещё тупее».
13. «В городе появляется клоун, но никому не смешно»
«Оно» и «Тёмный рыцарь».
14. «Поселенец из чужого мира присоединяется к группе туземцев, чтобы узнать больше о ценном ресурсе, влюбляется в одного из них и в конечном итоге защищает туземцев от других поселенцев»
«Аватар» и «Покахонтас».
15. «Джим Керри ненавидит летучих мышей»
«Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа» и «Бэтмен навсегда».
16. «Компьютер делает людям больно»
«Матрица» и «Она».
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Названия фильмов подставьте сами, их сотни, если не тысячи))