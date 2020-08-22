Фильмы, которые можно описать одним предложением

Один пользователь предложил людям в сети любопытную игру. Нужно было найти такие пары фильмов, чтобы они по сути были совершенно непохожими, но их, тем не менее, можно было бы описать одним и тем же предложением.

0 Источник: Демонстрируем вам пары известных фильмов, сериалов и мультфильмов, у которых на первый взгляд очень мало общего (если не ничего), но это не помешало нам их объединить.

3. «…получает удовольствие от того, что строит ловушки и наказывает плохих людей» 0 Источник: «Один дома» и «Пила».

6. «Кристиан Бэйл в роли богатого плейбоя с тёмным секретом» 0 Источник: Трилогия о «Тёмном рыцаре» и «Американский психопат».

8. «Находчивый парень остаётся один на Рождество и выбивает всю дурь из преступников» 0 Источник: «Один дома» и «Крепкий орешек».

11. «Протагонист понимает, что он жил в мире фантазий, где все его действия находятся под контролем, и теперь должен научиться бороться с силами зла, используя врожденные навыки, которые со стороны выглядят как магия» 0 Источник: «Матрица» и «Зачарованная».