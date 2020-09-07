Российская учительница показала фото квартиры, которую может снять на свою зарплату

Я просто сижу и рыдаю в три ручья, потому что не могу найти работу по специальности.Я безумно люблю детей, хочу давать им знания, но все идёт по наклонной, потому что мне предлагают зп 25к и снимать квартиру за 11. Эту квартиру.

Это унизительно.Вот вам и отношение к учителям. pic.twitter.com/wAGomF2ZVt