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Российская учительница показала фото квартиры, которую может снять на свою зарплату

Российская учительница показала фото квартиры, которую может снять на свою зарплату (11 фото)

Автор:
07 сентября 2020 11:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: зарплата   зарплата учителя   как жить   съем квартиры   твиттер   школа   
2313
11
Не будем сейчас упоминать зарплаты педагогов Москвы - в регионах они отличаются в несколько раз. Молодой педагог опубликовал в Твиттере пост отчаяния с риторическим вопросом: как выжить на те деньги, что платят учителям?

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Метки: зарплата   зарплата учителя   как жить   съем квартиры   твиттер   школа   
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27  комментариев
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879
Radugananebe Час назад
Учииель -это звучит гордо. А что мы хотели, если сам Медведев говорил, что для надежного заработка надо идти в бизнес.
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2k
Manul Минуту назад
надо больше на ремонт школы брать... а вообще печально конечно. Пока строят церквей больше чем школ, на хорошую зарплату даже не надейтесь.
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1k
tessio 7 минут назад
А вам не кажется что это планомерный процесс связанный со сменой экономической формации. Капиталисту умные дети в массе не нужны - свергнуть могут или их талантливых отпрысков потом сместить.
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38k
Соломей 16 минут назад
галимый говновброс, галимого говноаххтара.
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3k
Ваник 36 минут назад
Так не только у учителей , так у любого только закончившего ВУЗ , колледж и т.п. Никого нигде не ждут с распростёртыми объятиями , многим и на меньшее зп идут вынужденно и они бы ещё позавидовали ей.
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4k
Александр Иванов Ваник 18 минут назад
Но с годами она так и будет жить, а некоторые ого-го!
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1k
Valis 38 минут назад
Молодое поколение возмущается и понимает, что его нае.бывают. 90% Жителей из совка такое за норму воспринимают и даже возмущаться не будут. А наоборот будет говорить, что это нормально. Мол, первая работа, первая квартира, потом за стаж 20 лет пару штук накинут, а вот в наше время было еще хуже, но не все сразу, не нравится, вали из страны. И прочий рабский менталитет. А на деле пока терпилы не передохнут шайка воров так и будут всех грабить. А народ будет не жить, а выживать.
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7k
arhshed Valis 18 минут назад
Работать надо а не возмущаться. Вчерашний выпускник это заготовка специалиста, которому минимум пару лет вникать в реалии профессии. Я 13 лет назад на первой работе имел аж целых 4 тысячи в месяц, меньше 150 долларов по курсу тех лет. Но конечно же молодому специалисту должны платить так, чтобы и квартиру снять и последний айцфон купить и в Италию на шоппинг слетать, ага.
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1k
Valis arhshed 12 минут назад
Ты пример рабского менталитета и не более. Учителя, врачи, медсестры, воспитатели это должны быть уважаемые важные профессии с достойной зарплатой. Если в самой богатой стране мира учитель не может снимать нормальную квартиру и купить сраный айфон, то это стыдоба.
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1k
ых 40 минут назад
За 11к в Тюмени можно снять квартиру на окраинах - Бабарынка, Тарманы, Матмасы и т.п. Школы строятся в новостройках. Поиск вакансии, "преподаватель обществознания" в Тюмени, ни на хх, ни на работа72 ничего не дал. Поиск вакансии на других ресурсах выдал 9 вакансий, с зп 20-25 тысяч, правда нашлась одна вакансия - зп указана 55000, но пройдя по ссылке на саму вакансию, видим, что 55 это максималка, а начинается развилка с тех же 25. Поэтому где "разноцветный витамин" увидел в Тюмени учителей, которые гребут бабло - непонятно.
За 11к в Тюмени можно снять квартиру на окраинах - Бабарынка, Тарманы, Матмасы и т.п. Школы строятся в новостройках. Поиск вакансии, "преподаватель обществознания" в Тюмени, ни на хх, ни на работа72 ничего не дал. Поиск вакансии на других ресурсах выдал 9 вакансий, с зп 20-25 тысяч, правда нашлась одна вакансия - зп указана 55000, но пройдя по ссылке на саму вакансию, видим, что 55 это максималка, а начинается развилка с тех же 25. Поэтому где "разноцветный витамин" увидел в Тюмени учителей, которые гребут бабло - непонятно.
За 11к в Тюмени можно снять квартиру на окраинах - Бабарынка, Тарманы, Матмасы и т.п. Школы строятся в новостройках. Поиск вакансии, "преподаватель обществознания" в Тюмени, ни на хх, ни на работа72 ничего не дал. Поиск вакансии на других ресурсах выдал 9 вакансий, с зп 20-25 тысяч, правда нашлась одна вакансия - зп указана 55000, но пройдя по ссылке на саму вакансию, видим, что 55 это максималка, а начинается развилка с тех же 25. Поэтому где "разноцветный витамин" увидел в Тюмени учителей, которые гребут бабло - непонятно.
За 11к в Тюмени можно снять квартиру на окраинах - Бабарынка, Тарманы, Матмасы и т.п. Школы строятся в новостройках. Поиск вакансии, "преподаватель обществознания" в Тюмени, ни на хх, ни на работа72 ничего не дал. Поиск вакансии на других ресурсах выдал 9 вакансий, с зп 20-25 тысяч, правда нашлась одна вакансия - зп указана 55000, но пройдя по ссылке на саму вакансию, видим, что 55 это максималка, а начинается развилка с тех же 25. Поэтому где "разноцветный витамин" увидел в Тюмени учителей, которые гребут бабло - непонятно.
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22k
Carma Warrior 41 минуту назад
И это, у меня бывшая девушка учитель и родная тётя учитель. Крутятся, работают и деньги зарабатывают. Да не огромные, но на жизнь, отпуск, машину хватает.
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22k
Carma Warrior 43 минуты назад
Помню рассказы мамы об их первой служебной квартире. Где отходила одна стена и они сами её вынуждены были укреплять и утеплять. А также не было отопления и она сама ходила в подвал и колола, а потом таскала ведрами уголь брикетный, пока отец на службе был.
И ничего.
А когда квартиру дали отцу, то там ремонт примерной такой и был. Ничего, отремонтировали и 10 лет прожили.

Короче зажралась молодежь.
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1k
ых Carma Warrior Полчаса назад
Помню роман Жозефа Рони-старшего, "Борьба за огонь", так там вообще жесть, может стремиться надо к лучшему, а не к каменному веку?
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22k
Carma Warrior ых Полчаса назад
Стремитесь, кто вам мешает? Но для этого надо активно булками шевелить.
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1k
ых Carma Warrior 10 минут назад
Если учитель, вместо подготовки к урокам, начнет шевелить булками, то он перестанет быть учителем и станет преподавателем. Речь в посте не о том, как шевелить булками, а о том, как можно остаться Учителем в таких условиях.
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4k
Максим Демидов 44 минуты назад
Ну, знаете... Мы сейчас Рыгорычу 1,6 млрд. долларов организовали. Школьникам Кубы и Никарагуа бабла заслали... Не до учителей, сами понимаете....
Не расшатывайте скрепы!!!!
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8k
Великий Кормчий 47 минут назад
Зато если включить первый канал, то в стране во всех сферах зарплаты огонь!
А экономика несмотря на кризис аж пятая в мире!
И бесплатно гектар земли каждому желающему дают, правда где то в тайге, далеко за Уралом.
А что говорит только списание госдолгов Кубе и ещё каким то африканским странам!!!
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171
Николай 55 минут назад
"Денег нет, но вы держитесь, удачи, здоровья вам и хорошего настроения"(с) мудак из правительства
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−43
1234567890 Час назад
А что жалуетесь? разве в стране воров как то иначе должно быть?
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233
Nane First NameLast Час назад
К Медведу в бизнес нужно, а не в школу.
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143
776166 Час назад
Ну, сказать тут можно только одно работать за 25 точно нельзя. Надо искать другие варианты.
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2k
Frank Borman Час назад
"Если вам не хватает зарплаты, то идите в бизнес" - Димон, премьер РФ.
"Денег нет, но вы держитесь! Хорошего вам настроения и не хворать!" - Димон, премьер РФ.
"Сейчас покормлю уточку, и потом сразу полечу в Италию. Виноград уже созрел, надо его собирать, давить и делать вино." - Димон, премьер РФ.
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8k
Типа граф Frank Borman 38 минут назад
А ещё около церкви можно встать , отстёгивать часть конечно придётся , но сейчас в бизнесе без этого никак , зато зарплата будет раз в пять больше чем у учителя .
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−43
1234567890 Час назад
В США учитель и врач это элита страны, в РФ депутат элита, а учитель и врач социальное дно на равне с наркоманами и алкашами. Теперь думайте в какой стране есть будущее, а в какой его нет.
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18k
Владимир Час назад
Ничего такого не увидел, у меня первая квартира вообще без мебели была когда я на службу приехал, и ничего, как то прожили. И ремонт сделали и мебель постепенно купили. И зарплата выросла, кстати. Или некоторым прям с нуля хоромы подавай? Так извините, мы еще даже не в курсе какой из него учитель.
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6k
Pillin Alex Владимир Час назад
Тебе хату государство дало в пользование, ещё и подкармливало время от времени с переменным успехом. Сейчас получил уже наверное тоже от государства, но в собственность. Учителю такой фарт не светит.
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18k
Владимир Pillin Alex Час назад
Кто тебе сказал, что от государства? Сам снимал. От государства я мог бы на коробке жить. С женой, ога.
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