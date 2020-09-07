Российская учительница показала фото квартиры, которую может снять на свою зарплату

Я просто сижу и рыдаю в три ручья, потому что не могу найти работу по специальности.Я безумно люблю детей, хочу давать им знания, но все идёт по наклонной, потому что мне предлагают зп 25к и снимать квартиру за 11. Эту квартиру.— анастасия (@thelhls) September 4, 2020
Это унизительно.Вот вам и отношение к учителям. pic.twitter.com/wAGomF2ZVt
В частные нужен опыт работы. У меня такая же проблема. Есть год опыта, но на старшие классы сказали мало и не взяли. Вторая школа вообще продинамила. А в третью надо от 3 до 6 лет опыта. Больше вакансий нет.— Puxlik (@Puxlik4) September 6, 2020
Тоже работаю на заводе. Ушла после школы, пыталась быть учителем биологии за 11000 😢😢😢— увези меня стремная красная машина (@glitch_glitcher) September 6, 2020
и было пару раз такое, что я с вечера обзванивал друзей чтобы они мне скинули на дорогу 200 рублей и на еду 300(!!!))— Evgeny Yudaev (@yudaevevgenii) September 5, 2020
Были и конструктивные предложения о переезде
Плюсую!❤️— Irene Windstorm (@windstorm69800) September 5, 2020
За 11к можно и поприличнее у нас в Тюмени жилье снять, и в любую точку города можно доехать не больше часа. Да и репетиторством можно в центрах заниматься, обществознание популярный предмет при сдаче ЕГЭ
Источник:
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И ничего.
А когда квартиру дали отцу, то там ремонт примерной такой и был. Ничего, отремонтировали и 10 лет прожили.
Короче зажралась молодежь.
Не расшатывайте скрепы!!!!
А экономика несмотря на кризис аж пятая в мире!
И бесплатно гектар земли каждому желающему дают, правда где то в тайге, далеко за Уралом.
А что говорит только списание госдолгов Кубе и ещё каким то африканским странам!!!
"Денег нет, но вы держитесь! Хорошего вам настроения и не хворать!" - Димон, премьер РФ.
"Сейчас покормлю уточку, и потом сразу полечу в Италию. Виноград уже созрел, надо его собирать, давить и делать вино." - Димон, премьер РФ.