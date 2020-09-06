"Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет

Дети третьего класса одной из школ Южно-Сахалинска вышли на самый настоящий пикет. Они держали в руках самодельные плакаты, на которых сообщали, что хотят спокойно учиться и не желают больше видеть, как "душат и бьют одноклассников".



Довели! Вернее, довел. Третьеклассник, который второй год терроризирует учеников начальной школы, был неуправляем. Бил и постоянно задирал малышей, которые из-за его поведения просто боялись ходить в школу.