"Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет

Ученики начальной школы устали от агрессии и постоянных стычек с одноклассником, который не давал детям спокойно учиться, и взяли в руки плакаты.
"Современные проблемы требуют современных решений" - эта фраза в данном конкретном случае верна лишь наполовину. Проблема буллинга в школах существовала всегда, только вот решили ее ученики начальных классов действительно в духе времени.
Дети третьего класса одной из школ Южно-Сахалинска вышли на самый настоящий пикет. Они держали в руках самодельные плакаты, на которых сообщали, что хотят спокойно учиться и не желают больше видеть, как "душат и бьют одноклассников".
Довели! Вернее, довел. Третьеклассник, который второй год терроризирует учеников начальной школы, был неуправляем. Бил и постоянно задирал малышей, которые из-за его поведения просто боялись ходить в школу.
Довели! Вернее, довел. Третьеклассник, который второй год терроризирует учеников начальной школы, был неуправляем. Бил и постоянно задирал малышей, которые из-за его поведения просто боялись ходить в школу.
В прошлом году по решению комиссии мальчика перевели на домашнее обучение, кроме того с ним занимался специалист по коррекции поведения. Однако решение действует лишь в течение одного учебного года, и с 1 сентября проблемный ребенок снова вернулся в стены школы. Все началось сначала. После этой акции директор учебного заведения прямо на митинге пообещала перевести мальчика на дистанционное обучение. Администрация школы не хотела огласки этой ситуации, однако о стихийной акции малышей прознали журналисты и фото малышей с плакатами появились в СМИ.
Вопрос один: почему для изоляции неадекватного ребенка нужно идти на крайние меры? Классного руководителя учеников заверили, что никаких санкций из-за случившейся огласки в ее адрес не применят. Однако одна из родительниц ребенка, вышедшего на митинг, рассказала, что учительнице угрожали увольнением, если она решится на митинг.
Не надо ничего "проплачивать", по закону переход на домашнее только по желанию родителей— я просто посмотреть (@3TDIerqPxmOewZS) September 6, 2020
единственное, что действует на любого чиновника - что на директора школы что на депутата, это страх быть растерзаным толпой— пятая колонна (@Vivan12121) September 5, 2020
Проще. Но они - молодцы и делают как надо. Прям горжусь ими, хотя скорее всего им подскакали.— Valchenzo (@Valchenzo) September 5, 2020
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Что ж за 30 лет нельзя было продумать механизм, как от идиотов избавляться? Мед. комиссию какую-то ввести? Усыплять, лечить принудительно. Ведь человек-то из него не вырастет. Видя растерянность и беспомощность не только детей, но и взрослых, он убивать начнет еще до получения паспорта. А ведь его можно сейчас остановить. Что и пытаются делать третьеклассники и их родители. Если б еще помогала орава паразитов, которых наплодили и содержат за наш счет, то вопрос легко бы решился. А эти твари только мешают. И даже наоборот такое впечатление на стороне неадекватов. А те звереют от безнаказанности.
У нас в школе ученик ударил учительницу, так на нее директор и вся чиновничья шваль насели - молчи! Если поднимешь шум - уволим! Вот так и живем. С самого верха идет приказ - молчи и терпи. А кто сказал правду - предатель и пятая колонна. Какая-то уголовная круговая порука. Только простые граждане не члены этой воровской ОПГ. Нам не зачем молчать и некого бояться.
Одни говорят, пороть надо больше, другие говорят, пороть надо меньше, но все соглашаются: ПОРОТЬ НАДО.
"Выжздесьвласть", муд@чье! А вы пойдите ещё и в кровавый ОМОН пожалуйтесь...