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"Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет

"Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет (7 фото)

Автор:
06 сентября 2020 09:22
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   начальная школа   одноклассники   пикет   протест   сахалин   школа   
1155
7
Ученики начальной школы устали от агрессии и постоянных стычек с одноклассником, который не давал детям спокойно учиться, и взяли в руки плакаты.

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Метки: дети   начальная школа   одноклассники   пикет   протест   сахалин   школа   
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2k
Слава Андреев Час назад
В моём детстве , таких детей отправляли в спец школы. И дети возвращались нормальными .
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63
............ 4 минуты назад
усыпить нах говнюка, из него ничего хорошего не получится
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2k
mtonaka 4 минуты назад
Это был несанкционированный митинг? И куда только полиция смотрит!
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7k
harlamov 15 минут назад
А что делать-то? Бить нельзя, жаловаться нельзя. Терпеть эту хрень? А вот нашелся бы злой папа и дал бы ему люлей. На тех же фишках появился бы пост "озверевший рабочий Иванов избил третьеклассника" и все бы страдали куда катится мир. Все правильно сделали. Чиновники вообще не хотят решать проблемы. Все делают чтоб замалчивать, уходить от ответственности. На хрена вообще такие законы, если они не работают? Если с такими учениками реально ничего нельзя сделать? Единственная возможность попытаться что-то изменить (в любой сфере) - выйти на митинг. Но теперь оказывается и митинги это плохо. Терпите и молчите. Чет странное государство. Те у кого есть для этого полномочия решить проблему не могут, да и не хотят. Людям такую возможность не дают. При попытке что-то изменить, сразу начинают обвинять, тех кто хочет жить лучше, по человечески, зачем вы шум поднимаете, не надо так было делать,мы бы мирно все решили, по свойски. А по факту чиновники это раковая опухоль на теле России. Они вообще ничего делать не хотят. И главное, когда неравнодушные люди берут инициативу в свои руки, они палки в колеса вставляют и тормозят все благие начинания.
Что ж за 30 лет нельзя было продумать механизм, как от идиотов избавляться? Мед. комиссию какую-то ввести? Усыплять, лечить принудительно. Ведь человек-то из него не вырастет. Видя растерянность и беспомощность не только детей, но и взрослых, он убивать начнет еще до получения паспорта. А ведь его можно сейчас остановить. Что и пытаются делать третьеклассники и их родители. Если б еще помогала орава паразитов, которых наплодили и содержат за наш счет, то вопрос легко бы решился. А эти твари только мешают. И даже наоборот такое впечатление на стороне неадекватов. А те звереют от безнаказанности.
У нас в школе ученик ударил учительницу, так на нее директор и вся чиновничья шваль насели - молчи! Если поднимешь шум - уволим! Вот так и живем. С самого верха идет приказ - молчи и терпи. А кто сказал правду - предатель и пятая колонна. Какая-то уголовная круговая порука. Только простые граждане не члены этой воровской ОПГ. Нам не зачем молчать и некого бояться.
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1k
Kom9ipa 18 минут назад
Продолжаем тему.
Одни говорят, пороть надо больше, другие говорят, пороть надо меньше, но все соглашаются: ПОРОТЬ НАДО.
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769
Шурман 19 минут назад
Был у нас такой Прохоров , для таких детей создали класс Е это еще в советское время в 86 году. Один раз он выкинул мой портфель с второго этажа , я очень сильно психанул и просто швырнул его через парту , вы бы видели сколько было слез . Коротко о этом мальчике , жил он с 5тью братьями , старшие братья сидели в малолетке и он им сильно подрожал . Когда закончили школу этот мальчик уже успел снаркоманится , по последней информации умер лет 20 назад .
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1k
Скальпы Гуронов 23 минуты назад
Ещё одно поколение выбл@дков с плакатиками растят...
"Выжздесьвласть", муд@чье! А вы пойдите ещё и в кровавый ОМОН пожалуйтесь...
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63
............ Скальпы Гуронов Минуту назад
угомонись уже, убогий!
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26
pka2004 Полчаса назад
Вырастет очередная мразь, которая натворит ещё бОльших бед во взрослой жизни.
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5k
KOSTELLO Полчаса назад
"Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет
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344
zu4ara Полчаса назад
Когда я учился в 4 классе в 85 году ,нас все время пинал один 6-классник ,так мы на трудах взяли палки и забили его за электро-будкой до кровищи... А тут дети понедельника с плакатами ходят ,ТЬФУ....
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Буллинг, это нехорошо. Если кид начинает буллинговать, то скорее всего, он вырастет буллингером и окажется в призоне.
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1k
Виктор Полесов 42 минуты назад
сейчас. конечно, так нельзя делать, а в моём детстве, такому деятелю сразу бы вломили, если не одноклассники - то старшеклассники уж точно. пару педагогических пинков от старших товарищей решали подобные конфликты в течение одной перемены.
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27k
Alex 46 минут назад
Слабые дети пошли нынче. Мы в свое время одного просто толпой от*ли после уроков.
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344
zu4ara 48 минут назад
Пороть нужно засранца ,а если толку нет то и его отца с матерью тоже ! Устроили цирк ,(с ним занимался специалист по коррекции поведения) специалиста безпонтового тоже выпороть надо... Я не садист ,у меня дети на одни 5 учатся и я их не лупил ни разу ,но если начнут так себя вести как этот ,то веселье у них моментально закончится...
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27k
Azesh 59 минут назад
у нас тоже такой был, одного нашего гнобил и деньги отбирал. Пока мы его не встретили после школы. Он был больше, но нас было человек 15. Чувак трезво прикинул свои силы и все было хорошо до конца школы.
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7k
Иван Акимов Час назад
Паровозы нужно уничтожать пока они ещё чайники! Растёт будущий маньяк а ним носятся как с писаной торбой.
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