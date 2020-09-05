Российский предприниматель Андрей Симановский, владелец одной из крупнейших оптовых компаний и известный меценат, представил проект фасада школы № 106 в Екатеринбурге. Внутри школа уже и так выглядит как настоящий дворец - с мрамором, позолотой, люстрами и прочими помпезными атрибутами. А скоро станет дворцом и снаружи.
Симановский - выпускник этой школы, а его отец участвовал в строительстве здания, завершенного в 1958 году.
Ремонт, спонсором которого выступает бизнесмен, длится шесть лет. Во время летних каникул в этом году были отремонтированы классы, установлены литые ворота на входе, благоустроен двор. На школьном дворе установлены спортивная площадка, детская игровая площадка, беседка, множество скамеек и фонари.
Теперь предстоит обновить внешний вид здания... И вот как оно, по замыслу Андрея Симановского, будет выглядеть.
Ремонт, спонсором которого выступает бизнесмен, длится шесть лет. Во время летних каникул в этом году были отремонтированы классы, установлены литые ворота на входе, благоустроен двор. На школьном дворе установлены спортивная площадка, детская игровая площадка, беседка, множество скамеек и фонари.
Теперь предстоит обновить внешний вид здания... И вот как оно, по замыслу Андрея Симановского, будет выглядеть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Обычная школа в Йошкар-Оле
- Учительница заставила школьников писать на доске слово "жопа", чтобы вычислить хулиганов
- Школьник получил "пару" по физкультуре из-за того, что не посмотрел фильм "Движение вверх"
- Уральский бизнесмен поможет пенсионерам продавать через магазин овощи и закрутки
- Школьника, получившего двойку за фильм, пригласили в Москву на баскетбольный матч
Новости партнёров
Загрузка...
А про создание фонда, из которого бы делались доплаты учителям, оплачивался бы автобус для развозки детей и бесплатное горячее питание он не подумал?
Дешевле бы вышло, чем вся эта цыганщина. Плюс эффективнее, полезнее и человечнее.
Известный екатеринбургский предприниматель-меценат и любитель "высокого" стиля уже 6 лет занимается реконструкцией средней школы, которая благодаря его стараниям стала знаменитой на весь мир....
А до этого - год назад:
- Да, Василий Иванович, а на крышу пулемет Максим поставим"
- А пулемет-то зачем?
- А штоб консервы не п.здили!"
Меценат настолько скромен,что постеснялся показать лицо!
Пусть хоть и криво и без вкуса но помогают людям.
Только бы от чистого сердца, а не за скидки и привилегии.
И деньги чистые а не жульнически сделанные.
---
И почему у швейцара, такая форма странная?
Оно конечно классы по тематике здорово сделаны,просто отлично.
А вот общий фон, что тут он хотел сказать? Что-то типа лицея царских времен? Институт Смольный? Этакая преемственность с той самой Россией?
И да,построить это полдела, а вторые полдела сохранить.
https://mouse-margarita.livejournal.com/4869.htmlhttps://mouse-margarita.livejournal.com/4869.html