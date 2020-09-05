Российский бизнесмен показал, как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился

Известный екатеринбургский предприниматель-меценат и любитель "высокого" стиля уже 6 лет занимается реконструкцией средней школы, которая благодаря его стараниям стала знаменитой на весь мир....