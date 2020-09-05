Симановский - выпускник этой школы, а его отец участвовал в строительстве здания, завершенного в 1958 году.



Ремонт, спонсором которого выступает бизнесмен, длится шесть лет. Во время летних каникул в этом году были отремонтированы классы, установлены литые ворота на входе, благоустроен двор. На школьном дворе установлены спортивная площадка, детская игровая площадка, беседка, множество скамеек и фонари.



Теперь предстоит обновить внешний вид здания... И вот как оно, по замыслу Андрея Симановского, будет выглядеть.