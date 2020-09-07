Истории о первом вызове родителей в школу

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В общем, я родителям об этом не рассказал, а они пошли в классному руководителю и без моего ведома выбрали мне выпускные экзамены, в том числе информатику, сказали что я ее сдам без проблем. Я рассказал что у меня произошло, они снова пошли в школу и подтвердили мои опасения, что она категорически не хочет содействовать мне в сдаче экзамена, менять экзамены уже было поздно, но за довольно внушительную по тем временам сумму, я все же получил 5.
Так как он был сыном директора, то в школы вызвали родителей девочки которую он изначально ударил, но в конечном итоге все обошлось.
Учительница вызывает в школу отца Вовочки и жалуется ему:
- Ваш сын на переменах то и делает что за девочками гоняется..
- Ну и что тут такого? В его возрасте это нормально...
- Но не с топором ведь?!
Музыкалку я, кстати, бросил после первого класса. Ушел в спорт...
И вот в первый учебный день мы выходим из школы после второй смены. На улице уже довольно темно, а на втором этаже здания школы светятся окна в единственном на всю школу кабинете. Там шел пед совет в полном составе - учителя, завуч, директор.
И вот наш главный раскиздяй предлагает: "А давайте, кто попадет снежком в окно?"
Ну, казалось бы, что сложного? Но вот один лепит в кирпичную кладку, второй..
Я оказался самым метким, но не самым умным. Умудрился не только попасть в окно, но и разбить к херам стекло. Под звуки посыпавшегося стекла, мы бежали как юные усэйнболтовцы...
Долгое следствие было или короткое, сие науке не ведомо. Но сдал меня тот же самый главный раскиздяй.. Влетело мне тогда знатно. Хотя случай вызова мамы в школу был далеко не единственным.
Маму вызывать было бесполезно, тем более, что она была в родительском комитете....
Кстати, мне тоже досталось от химички раз в 9 классе. Делали четвертную контрольную работу. Я в итоге получил отлично, и за четверть пять. Оказалось, что препод неправильно оценила мою работу и вместо трояка поставила пять. Фишка в том, что я сам охренел, так как на контрольной конкретно плавал. В итоге за свой косяк химичка решила на мне отыграться, типа это я виноват и сам её сбил с толку. Так случилось, что моя мама работала в той же школе, но в другую смену. В итоге её даже вызывать не пришлось. Они тупа меня на перемене подловили в вестибюле и химичка тупо брызгая слюной на меня орала. Я был реально в офуе... А потом мне ещё и дома досталось, типа, что родителям пришлось краснеть из-за меня. А реально не одуплял, что произошло, что такого я натворил.
К слову, с 5 до 7 класса я реально фортеля выкидывал, но в 8 классе без проблем сдал экзамены и перешёл в физмат класс, прекратив страдать фигнёй. Как бы репутация ещё долго за мной тянулась... Короче, химию (а с ней и биологию) я до сих пор ненавижу, правда умудрился на районной олимпиаде по биологии третье место занять, но от предмета до сих пор воротит.