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Истории о первом вызове родителей в школу

Истории о первом вызове родителей в школу (15 фото)

Автор:
07 сентября 2020 07:41
Сообщество : Юмор
Метки: наказание   поведение   школа   
2748
15
Пользователи Твиттера вспоминают истории о том, из-за чего их родителей впервые вызвали в школу.

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Метки: наказание   поведение   школа   
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7k
Sherion 5 часов назад
Моих родителей два раза вызывали. Первый раз, когда в книжке, в начальной школе пририсовал усы вождю мирового пролетариата, второй раз, уже в классе 7-ом 8-ом, хотел выкинуть в открытую форточку чей-то портфель (портфель!! не сумку), немного промахнулся и портфель вылетел вместе с рамой. Люлей я тогда знатных от отца получил.
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11k
Graf_Dracula 13 минут назад
Моих никогда не вызивали, потому как я был всегда примерным, но однажди в 8 классе на перемене я собрал все ручки на партах и сжег их прямо на полу (пол битонный) в кабинете химии. Когда начался урок препод увидел дым в классе и начал отчитать тех кто обычно бесспределничали, и сколько бы они не утверждали что это сделал я всё равно им не поверили. На завтрашный день вызвали родителей у 5 моих одноклассников, и даже их родители в не поверили что это сделал я. Потом почему то после собрания ребята которые не смогли доказать что это сделал я все равно мирно вместе со мной смеясь пошли домой, хотя я был готов к пи#дулям.
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2k
Zamkadysh (точка)Net 23 минуты назад
Продавала майских жуков по 20 копеек (стоимость школьного обеда). Потом где то нарыли литровую банку ртути и в бумажные бомбочки вместо воды заливали ртуть и кидали в стенки... Красиво разлеталось... Потом правда школу на неделю закрыли на санобработку.
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1k
Константин 23 минуты назад
А у меня вызвали деда в школу, так как я учился и жил с дедом и бабушкой(временно). Дед был у меня классный вообще. Причину вызова не помню, но помню дед пришел подзывает меня и говорит: ты конечно не хулигань больше, но какая же у вас классная дураааа)))))
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 50 минут назад
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9k
Lexx Час назад
В школе своей "пионерской звездочкой" нашли кучу макулатуры и везли ее в городском автобусе. В автобусе некоторые члены звездочки начали беситься и бегать по салону. Я, как командир звездочки, пытался их успокоить и заставить соблюдать порядок в общественном месте)) Как оказалось, в этом автобусе ехала училка из нашей школы. Вызвали моих родителей. Меня обвинили, что я орал громче всех, двоих оттрепал и вообще...)) Вроде так и было, но почему-то обидно.
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14k
Теуш Алексей 2 часа назад
В третьем классе дымовуха на перемене в девчачий туалет... В октябре мне 50 стукнет, но до сих пор вспоминать страшно...
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7k
ScorpionDS 2 часа назад
В 10-11 классе (11-й выпускной был) у нас была информатика, а я тогда готовился поступать в ВУЗ по направлению "программирование", ходил на под курсы. На одном из уроков учительница показывала как писать программу на Tubo Paskal на доске (компьютеров у нас не было), я тогда уже освоил его и стал подсказывать ей, причем подсказывал правильно, она вроде прислушивалась ко мне, после она вызвала меня к доске и спрашивала по учебнику пока я не ошибся, после она сказала "Вот что значит считать себя умнее учительницы" и поставила 2, потом еще несколько следующих уроков начинала урок с меня, до тех пор пока я не ошибался и ставила 2-3 (ошибался обычно на бинарном сложение/вычитании), после забила на мены и тупо ставила 3. При этом двух девочкам которые заявили, что программирование им не нужно в жизни, она просто ставила 4-ки.

В общем, я родителям об этом не рассказал, а они пошли в классному руководителю и без моего ведома выбрали мне выпускные экзамены, в том числе информатику, сказали что я ее сдам без проблем. Я рассказал что у меня произошло, они снова пошли в школу и подтвердили мои опасения, что она категорически не хочет содействовать мне в сдаче экзамена, менять экзамены уже было поздно, но за довольно внушительную по тем временам сумму, я все же получил 5.
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696
BEZUMNAYA LO 2 часа назад
Наш класс был дежурным по кабинету, убираться оставались все по очереди ,кроме отъявленных хулиганов.Их классуха вылавливала и оставляла каждый день. И вот именно в день, когда была моя очередь, у них возникла гениальная идея стырить в кабинете химии какой то реактив, а потом в нашем кабинете(биологии) вылить его в аквариум.Как все происходило я толком не видела, только помню столб, поднявшийся из аквариума, и вот я стою вся сырая, а в волосах водоросли, улитки и агонирующие рыбешки... И эти двое ржут , аки кони....Ну я взбесилась и метнула в них швабру, а поскольку метательница швабер из меня мягко говоря так себе, то попала я в стул,стоящий на парте, который по воде *поплыл* и съехал оному по голове...Далее приблизительно со слов классной-*Я забегаю в кабинет..... а там... а там... кругом кровь... вода... рыбы..* Родителей вызывали всех оптом.На допросах я молчала как те агонирующие рыбы, мальчишки тоже. Собственно химичка приблизительно смогла обрисовать ситуацию.А папа мне за стойкость купил собаку,которую я давно просила.
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7k
ScorpionDS 2 часа назад
Одноклассник случайно сильно ударил одноклассницу и что бы искупить свою вину на глазах всех ударил в ладонь карандашом, но немного переборщил силу удара и карандаш застрял в руке и залил все кровью, забрала скорая ...

Так как он был сыном директора, то в школы вызвали родителей девочки которую он изначально ударил, но в конечном итоге все обошлось.
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12k
Габит Калыков 2 часа назад
Мои родители были учителями. Их не надо было вызывать, они в школе находились. Хотя причин для вызова я и не создавал.
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24k
Acu900 3 часа назад
Анекдот:
Учительница вызывает в школу отца Вовочки и жалуется ему:
- Ваш сын на переменах то и делает что за девочками гоняется..
- Ну и что тут такого? В его возрасте это нормально...
- Но не с топором ведь?!
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3k
Woldemar 3 часа назад
Я в третьем классе в драке выбил однокласснику зуб (молочный). Моего батю завуч вызвала в школу и стала читать морали по поводу плохого воспитания, за что была послана на йух, так как драки среди ребят в начальных классах были обычным делом. А зуб вырос новый и не такой кривой как был.
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7k
Голос Вселенной 3 часа назад
Моя мама всю жизнь работала преподавателем музыки, фортепиано. Когда я учился в третьем классе общеобразовательной школы, мама попыталась отдать меня в музыкальную школу, в ту самую, где сама работала. Учительница по специальности была другая, не мама. А кабинет сольфеджио был как раз напротив маминого. Сольфеджио преподавал у нас очень грамотный и известный в своих кругах учитель, но я этого тогда не знал. И на одном из его уроков, когда он в очередной раз собрал нас всех вокруг своего пианино и что-то там показывал, я стоял за всеми и мне было плохо видно. Сначала я облокотился на его стол, потом просто сел на этот стол и мне стало видно хорошо. Потом все как-то так резко расступились, и он увидел меня, сидевшего на его учительском столе. Оскорблению его не было предела. Он вышел из кабинета, зашел в кабинет напротив и высказал все моей маме. Когда кончился урок, я зашел к ней, она меня долго ругала, а я сидел и плакал. Скандал уже разлетелся на всю школу, к маме заходили другие учителя и говорили, чтобы она меня не ругала, что я мальчишка, ну нашкодил, что этот гений сольфеджио сам по себе очень ранимый... Я сидел в кабинете рядом, все слышал и плакал. Мне было обидно, я не хотеол его оскорблять, я просто сел на стол, потому что плохо было видно клавиатуру. Я говорил им об этом, но никто не слушал!.. До сих пор помню!.. И мама, кстати, тоже...
Музыкалку я, кстати, бросил после первого класса. Ушел в спорт...
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16k
Andrey 3 часа назад
Классе в 7-м зимние каникулы продлили из-за карантина на 2 недели.
И вот в первый учебный день мы выходим из школы после второй смены. На улице уже довольно темно, а на втором этаже здания школы светятся окна в единственном на всю школу кабинете. Там шел пед совет в полном составе - учителя, завуч, директор.
И вот наш главный раскиздяй предлагает: "А давайте, кто попадет снежком в окно?"
Ну, казалось бы, что сложного? Но вот один лепит в кирпичную кладку, второй..
Я оказался самым метким, но не самым умным. Умудрился не только попасть в окно, но и разбить к херам стекло. Под звуки посыпавшегося стекла, мы бежали как юные усэйнболтовцы...
Долгое следствие было или короткое, сие науке не ведомо. Но сдал меня тот же самый главный раскиздяй.. Влетело мне тогда знатно. Хотя случай вызова мамы в школу был далеко не единственным.
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5k
Lev Asriev 3 часа назад
Меня, в 14 лет, классная застукала на улице с девочкой, в очень недетское время. А я к тому времени усиленно готовился к поступлению в вуз, и на школу забил капитально. Родителей не вызвала, пришла ко мне домой... После слов о том, что я ошиваюсь на улице со всякими девками, отец ее спустил с лестницы. Культурно но очень убедительно)
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2k
TirAn 3 часа назад
Когда в 9 классе вызвали в школу моего Батю он нашёл вход только через пол часа, потому что школу видел только с задней стороны, где был наш гараж.
Маму вызывать было бесполезно, тем более, что она была в родительском комитете....
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7k
Голос Вселенной TirAn 3 часа назад
Батя нашел вход через пол... Оригинально!
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2k
TirAn Голос Вселенной 3 часа назад
ну ошибся... я школу закончил так давно, что помню только правило про жи-ши,
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7k
Cornho 3 часа назад
Моих ни разу не вызывали, что со мной не так?
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7k
Голос Вселенной Cornho 3 часа назад
Ты что, не в нашей стране учился???
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7k
Cornho Голос Вселенной 3 часа назад
В вашей это в какой? Я пошёл в школу в Ленинграде, закончил в Петербурге.
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1k
PLT LDR 4 часа назад
Не понял... Любовь это как раз цепь химических процессов которые запускаются в мозгу... Химичка не права.

Кстати, мне тоже досталось от химички раз в 9 классе. Делали четвертную контрольную работу. Я в итоге получил отлично, и за четверть пять. Оказалось, что препод неправильно оценила мою работу и вместо трояка поставила пять. Фишка в том, что я сам охренел, так как на контрольной конкретно плавал. В итоге за свой косяк химичка решила на мне отыграться, типа это я виноват и сам её сбил с толку. Так случилось, что моя мама работала в той же школе, но в другую смену. В итоге её даже вызывать не пришлось. Они тупа меня на перемене подловили в вестибюле и химичка тупо брызгая слюной на меня орала. Я был реально в офуе... А потом мне ещё и дома досталось, типа, что родителям пришлось краснеть из-за меня. А реально не одуплял, что произошло, что такого я натворил.
К слову, с 5 до 7 класса я реально фортеля выкидывал, но в 8 классе без проблем сдал экзамены и перешёл в физмат класс, прекратив страдать фигнёй. Как бы репутация ещё долго за мной тянулась... Короче, химию (а с ней и биологию) я до сих пор ненавижу, правда умудрился на районной олимпиаде по биологии третье место занять, но от предмета до сих пор воротит.
Не понял... Любовь это как раз цепь химических процессов которые запускаются в мозгу... Химичка не права. Кстати, мне тоже досталось от химички раз в 9 классе. Делали четвертную контрольную работу. Я в итоге получил отлично, и за четверть пять. Оказалось, что препод неправильно оценила мою работу и вместо трояка поставила пять. Фишка в том, что я сам охренел, так как на контрольной конкретно плавал. В итоге за свой косяк химичка решила на мне отыграться, типа это я виноват и сам её сбил с толку. Так случилось, что моя мама работала в той же школе, но в другую смену. В итоге её даже вызывать не пришлось. Они тупа меня на перемене подловили в вестибюле и химичка тупо брызгая слюной на меня орала. Я был реально в офуе... А потом мне ещё и дома досталось, типа, что родителям пришлось краснеть из-за меня. А реально не одуплял, что произошло, что такого я натворил. К слову, с 5 до 7 класса я реально фортеля выкидывал, но в 8 классе без проблем сдал экзамены и перешёл в физмат класс, прекратив страдать фигнёй. Как бы репутация ещё долго за мной тянулась... Короче, химию (а с ней и биологию) я до сих пор ненавижу, правда умудрился на районной олимпиаде по биологии третье место занять, но от предмета до сих пор воротит.
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8k
MihailoSerbiya 4 часа назад
Moih ne vizivali . Moi roditeli sami prihodili odin raz v nedelyu k direktoru shkoli .I tut poluchali spisok chto ya natvoril za proshedshuyu nedelyu.
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