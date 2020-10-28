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Рекордсмены среди овощей: какая самая большая морковка в мире и кто её вырастил

Рекордсмены среди овощей: какая самая большая морковка в мире и кто её вырастил (5 фото)

Автор:
28 октября 2020 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   морковь   овощ   рекорд   факты   фото   
417
5
Морковь успешно выращивается в 76 регионах России. Несмотря на неприхотливость этого овоща, не всегда удается получить богатый и качественный урожай. Однако и в этом деле есть свои рекордсмены, достижения которых вызывают не только уважение, но и удивление.
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Метки: в мире   интересно   морковь   овощ   рекорд   факты   фото   
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3  комментария
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 58 минут назад
Самую БОЛЬШУЮ морковь вырастил "фотошоп".
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445k
Alexey Berestenko Минуту назад
Рекордсмены среди овощей: какая самая большая морковка в мире и кто её вырастил
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475
Алексей Андреев Час назад
Зашел почитать шутки по выращиванию моркови в штанах, а тут пусто.
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