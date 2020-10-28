Рекордсмены среди овощей: какая самая большая морковка в мире и кто её вырастил

Рассмотрим рекомендации опытных фермеров более подробно:



При выборе сорта учитывают сроки созревания, лежкость, районированность.

Семена покупают в фирменной упаковке, на которой нанесена информация о сорте, особенностях выращивания, сроке годности и производителе.

Корнеплод хорошо растет на равномерно освещенных ровных участках. Подходящие предшественники и соседи: кабачки, тыква, картофель, томаты, репчатый лук. Не сажают морковь после укропа, петрушки, фенхеля, не выращивают 2 года подряд на одном месте.

Морковь требовательна к рыхлости грунта. Супесчаники, торфяные земли и суглинки идеально подходят для культуры. Перед посадкой почву глубоко перекапывают, разрыхляют граблями, при необходимости вносят песок из расчета: 1 ведро на 1 м2. Семена не сажают в свежий навоз: это испортит вкус и форму овощей. Удобряют землю осенью и весной, за 2-3 недели до посадки.

Сеют морковь, когда верхний слой грунта (10–15 см) прогреется до +8°C.

Расстояние между рядами выдерживают по 15–20 см, а между растениями — не меньше 4 см. После того как появятся по 3 листочка, слабые и недоразвитые ростки удаляют.

Подкармливают культуру в течение всего вегетационного периода 3-4 раза. Переизбыток азотистых удобрений негативно сказывается на качестве моркови, а калий улучшает ее вкус, так как способствует накоплению сахаров. Первую подкормку проводят через 3-4 недели после всходов, последующие — через 2-3 недели после. Используют калимагнезию (источник калия, магния и серы), фосфорно-калийные смеси, золу.

В первый месяц после посадки овощи поливают 2-3 раза в неделю. В период активного роста культуры грунт увлажняют 1 раз в 7–10 дней. После орошения почву мульчируют. За 3-4 недели до сбора урожая поливы прекращают.





Чтобы не проводить прореживание, практикуют высаживание моркови на ленте.