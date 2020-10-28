Рекордсмены среди овощей: какая самая большая морковка в мире и кто её вырастил

Морковь успешно выращивается в 76 регионах России. Несмотря на неприхотливость этого овоща, не всегда удается получить богатый и качественный урожай. Однако и в этом деле есть свои рекордсмены, достижения которых вызывают не только уважение, но и удивление.
Рейтинг самых крупных морковок в истории
Стандартная морковь, которую покупают в магазине или выращивают на грядке, весит около 70–160 г при длине 10–15 см.
Однако некоторым огородникам удалось вырастить корнеплоды впечатляющих размеров, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса.
Однако некоторым огородникам удалось вырастить корнеплоды впечатляющих размеров, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса.
Самая большая
Вес самой большой морковки в мире составляет 10,18 кг. Ее вырастил американский фермер Кристофер Квалли в 2017 году. Это на 1 кг больше, чем предыдущий рекорд Питера Глейзбрука, который был зарегистрирован 3 годами ранее.
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Самая длинная
Самая длинная морковь имеет размеры 6,2 м. Она была выращена британцем Джо Атертоном в 2016 году. Мужчина побил собственный предыдущий рекорд.
Интересно! Такого результата удалось добиться благодаря специальной методике, при которой семена сажают в длинные трубки с компостом.
Интересно! Такого результата удалось добиться благодаря специальной методике, при которой семена сажают в длинные трубки с компостом.
Рекорды в России
В России пока нет подобных рекордов среди выращивания моркови. Однако корнеплод солидных размеров (весом 2,18 кг) удалось получить Е. И. Шорниковой — жительнице города Выкса Нижегородской области.
Самые крупноплодные сорта и гибриды
Крупными разновидностями считают те, масса которых превышает 200 г независимо от размера.
Русский размер
Этот среднеспелый сорт созревает за 110–115 дней со дня появления всходов. На легких почвах корнеплоды вырастают до 30 см в длину, массой до 1 кг. Овощи гладкие ярко-оранжевые с тупыми кончиками, на вкус сладкие и сочные.
Период посадки — апрель – май. Культура подходит для выращивания в средней полосе.
Период посадки — апрель – май. Культура подходит для выращивания в средней полосе.
Вита Лонга
Среднеспелый сорт, селекционированный голландской фирмой. От посева семян до сбора урожая проходит до 160 дней. Длина корнеплодов достигает 30 см, масса — 300 г. Растения устойчивы к вредителям, растут в тяжелом грунте, подходят для промышленного выращивания.
Урожайность высокая: до 490 ц/га. Овощи хранятся на протяжении 7-8 месяцев.
Урожайность высокая: до 490 ц/га. Овощи хранятся на протяжении 7-8 месяцев.
Канада F1
Среднепоздний гибрид из Голландии, который отличается высокой урожайностью (до 630 ц/га) и хорошей лежкостью (до апреля). Подходит для выращивания во всех регионах. Длина моркови составляет примерно 20 см, средний вес — 180–200 г, отдельные экземпляры вырастают до 400 г.
Период посева — конец апреля – начало мая. Канада F1 растет даже на глинистых почвах или затемненных участках, но не переносит излишнее увлажнение грунта.
Период посева — конец апреля – начало мая. Канада F1 растет даже на глинистых почвах или затемненных участках, но не переносит излишнее увлажнение грунта.
Осенний король
Среднепоздний сорт, от посева до сбора урожая проходит 110–120 дней. Рекомендован для выращивания в Центральном и Центрально-Черноземном регионах. Длина моркови достигает 29 см при весе в 100–250 г. Мякоть сочная хрустящая и сладкая.
Урожайность с 1 м2 — 5–6,5 кг. Культура не выносит переувлажнения.
Урожайность с 1 м2 — 5–6,5 кг. Культура не выносит переувлажнения.
Шантане
Сортотип Шантане родом из Франции, выращивается в России с середины 20 века. Наиболее популярный сорт — Шантане 2461. Это среднеспелая морковь с вегетационным периодом 100–130 дней в зависимости от региона выращивания.
Длина корнеплодов достигает 25 см, а вес — 150–200 г. Форма овощей конусовидная, цвет — ярко-оранжевый. Мякоть сочная сладкая, содержание сахара — 5–10 %. Сорт отлично растет на любых типах почв, не растрескивается при повышенной влажности и дает хороший урожай (от 5,5 до 9 кг с 1 м2).
Справка! Период созревания моркови зависит от климатических особенностей того региона, в котором она выращивается.
Длина корнеплодов достигает 25 см, а вес — 150–200 г. Форма овощей конусовидная, цвет — ярко-оранжевый. Мякоть сочная сладкая, содержание сахара — 5–10 %. Сорт отлично растет на любых типах почв, не растрескивается при повышенной влажности и дает хороший урожай (от 5,5 до 9 кг с 1 м2).
Справка! Период созревания моркови зависит от климатических особенностей того региона, в котором она выращивается.
Нантская 4
Среднеспелый сорт, срок созревания урожая: 70–100 дней. Длина моркови — 14–16 см, масса — 100–170 г.
Корнеплоды ценятся за отменный вкус, тонкую сердцевину и хорошую урожайность (7 кг с 1 м2). Овощ выращивают на всей территории России.
Корнеплоды ценятся за отменный вкус, тонкую сердцевину и хорошую урожайность (7 кг с 1 м2). Овощ выращивают на всей территории России.
Амстердамская
Этот раннеспелый сорт полностью вызревает за 90 дней. Размер корнеплодов — 15–20 см, вес — до 170 г.
Морковь имеет правильную цилиндрическую форму и хороший вкус. Товарная урожайность — 208–463 ц/га. Культура устойчива к заболеваниям и повышенной влажности грунта.
Морковь имеет правильную цилиндрическую форму и хороший вкус. Товарная урожайность — 208–463 ц/га. Культура устойчива к заболеваниям и повышенной влажности грунта.
Как вырастить морковь-рекордсмен
По утверждению Кристофера Квалли, который установил мировой рекорд по выращиванию моркови-гиганта, главные условия успеха: качество почвы, правильно выбранный сорт и погодные условия.
Советы и секреты
Рассмотрим рекомендации опытных фермеров более подробно:
При выборе сорта учитывают сроки созревания, лежкость, районированность.
Семена покупают в фирменной упаковке, на которой нанесена информация о сорте, особенностях выращивания, сроке годности и производителе.
Корнеплод хорошо растет на равномерно освещенных ровных участках. Подходящие предшественники и соседи: кабачки, тыква, картофель, томаты, репчатый лук. Не сажают морковь после укропа, петрушки, фенхеля, не выращивают 2 года подряд на одном месте.
Морковь требовательна к рыхлости грунта. Супесчаники, торфяные земли и суглинки идеально подходят для культуры. Перед посадкой почву глубоко перекапывают, разрыхляют граблями, при необходимости вносят песок из расчета: 1 ведро на 1 м2. Семена не сажают в свежий навоз: это испортит вкус и форму овощей. Удобряют землю осенью и весной, за 2-3 недели до посадки.
Сеют морковь, когда верхний слой грунта (10–15 см) прогреется до +8°C.
Расстояние между рядами выдерживают по 15–20 см, а между растениями — не меньше 4 см. После того как появятся по 3 листочка, слабые и недоразвитые ростки удаляют.
Подкармливают культуру в течение всего вегетационного периода 3-4 раза. Переизбыток азотистых удобрений негативно сказывается на качестве моркови, а калий улучшает ее вкус, так как способствует накоплению сахаров. Первую подкормку проводят через 3-4 недели после всходов, последующие — через 2-3 недели после. Используют калимагнезию (источник калия, магния и серы), фосфорно-калийные смеси, золу.
В первый месяц после посадки овощи поливают 2-3 раза в неделю. В период активного роста культуры грунт увлажняют 1 раз в 7–10 дней. После орошения почву мульчируют. За 3-4 недели до сбора урожая поливы прекращают.
Чтобы не проводить прореживание, практикуют высаживание моркови на ленте.
При выборе сорта учитывают сроки созревания, лежкость, районированность.
Семена покупают в фирменной упаковке, на которой нанесена информация о сорте, особенностях выращивания, сроке годности и производителе.
Корнеплод хорошо растет на равномерно освещенных ровных участках. Подходящие предшественники и соседи: кабачки, тыква, картофель, томаты, репчатый лук. Не сажают морковь после укропа, петрушки, фенхеля, не выращивают 2 года подряд на одном месте.
Морковь требовательна к рыхлости грунта. Супесчаники, торфяные земли и суглинки идеально подходят для культуры. Перед посадкой почву глубоко перекапывают, разрыхляют граблями, при необходимости вносят песок из расчета: 1 ведро на 1 м2. Семена не сажают в свежий навоз: это испортит вкус и форму овощей. Удобряют землю осенью и весной, за 2-3 недели до посадки.
Сеют морковь, когда верхний слой грунта (10–15 см) прогреется до +8°C.
Расстояние между рядами выдерживают по 15–20 см, а между растениями — не меньше 4 см. После того как появятся по 3 листочка, слабые и недоразвитые ростки удаляют.
Подкармливают культуру в течение всего вегетационного периода 3-4 раза. Переизбыток азотистых удобрений негативно сказывается на качестве моркови, а калий улучшает ее вкус, так как способствует накоплению сахаров. Первую подкормку проводят через 3-4 недели после всходов, последующие — через 2-3 недели после. Используют калимагнезию (источник калия, магния и серы), фосфорно-калийные смеси, золу.
В первый месяц после посадки овощи поливают 2-3 раза в неделю. В период активного роста культуры грунт увлажняют 1 раз в 7–10 дней. После орошения почву мульчируют. За 3-4 недели до сбора урожая поливы прекращают.
Чтобы не проводить прореживание, практикуют высаживание моркови на ленте.
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