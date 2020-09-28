10 самых высоких деревьев в мире

Гипериону очень повезло: в 70-е годы 20 века всего в нескольких сотнях километров от него шла сплошная рубка деревьев. Примерно за две недели до того, как к Гипериону приблизился бы человек с пилой, долина Редвуд превратилась в Национальный парк Редвуд. Лесозаготовительные компании опасались, что это произойдет, и работали в режиме 24/7, заготавливая ценную древесину красного дерева и безжалостно уничтожая старовозрастные леса, которые были там задолго до того, как люди вошли в долину. Большинству секвой, из которых и вырастают самые высокие деревья, повезло меньше чем Гипериону. К настоящему времени в Америке сохранились лишь 4% лесов из красного дерева.



В соответствии со стандартами для красного дерева Гиперион довольно молод и продолжает расти. Силлетт считает , что дереву исполнилось «всего» 600 лет, что составляет около 20 лет по человеческим меркам.



Точное местонахождение Гипериона держится в секрете смотрителями парка, чтобы избежать туристической давки возле дерева. Это может нарушить хрупкое равновесие экосистемы леса и нанести вред дереву. Ведь туристы могут не только любоваться на огромное дерево, но и отколоть часть коры «на память» или нацарапать на ней что-нибудь в стиле «здесь были Джек и Салли».



Как выразился Силлетт, деревья не могут как люди убежать от папарацци, и история учит нас, что плохие вещи случаются с деревьями, которые стали слишком популярными.



Совершенно неясно, является ли Гиперион самым высоким из красных деревьев или просто самым большим из известных нам секвой. Ведь 96% секвойных лесов стали жертвами лесорубов.