10 самых высоких деревьев в мире

Есть много высоких деревьев по всему миру, чья необыкновенная высота была преувеличена и спорна. Тем не менее, с помощью новейших средств измерений, таких как лазерные дальномеры и измерения падения ленты, удалось выяснить настоящую высоту деревьев-гигантов. Вот десять самых высоких деревьев в мире, которые остаются неизменными, пока мир меняется вокруг них.
Почти все из представленных деревьев настолько высокие, что сфотографировать их полностью просто невозможно. Густая растительность также мешает это сделать.
10. Мендосино. Высота дерева — 112,20 м.
Расположенное в Монтгомери Вудс (природный заповедник в США), Мендосино носило титул высочайшего в мире дерева с 1996 по 2000 годы. Рядом с Мендосино растут и другие секвойи, но если посмотреть на них сверху, то гигант возвышается над своими собратьями так же, как Арнольд Шварценеггер над детишками в фильме «Детсадовский полицейский».
9. Парадокс. Высота — 112,56 м.
Дерево, находящееся в лесу Джона Дэвисона Рокфеллера в Гумбольдте (США), считалось наиболее высоким деревом на планете до номера десятого нашего рейтинга, то есть с 1995 по 1996 годы. По диаметру ствола оно уступает Мендосино (3,9 метра против 4,19 метров). И найти его исследователям и просто любопытным было очень нелегко, так как никаких фотографий или координат Парадокса на тот момент не было. Из всех известных на сегодняшний день гигантских деревьев Парадокс выделяется своей красотой.
8. Рокфеллер. Высота — 112,6 м.
Сосед Парадокса, также произрастающий в калифорнийском Национальном парке Гумбольт-Редвуд и восьмое самое длинное дерево на Земле. Названо в честь миллиардера, славящегося не только своим состоянием, но и количеством прожитых лет. Длинное стройное «тело» Рокфеллера неизменно восхищает тех, кому повезет его увидеть. А сделать это нелегко, так как точные координаты большинства самых высоких деревьев держатся в тайне (так проще, чем круглосуточно защищать их от туристов-вандалов), а снизу отличить Рокфеллера от других секвой не так-то просто. Его диаметр ствола до сих пор не измерен.
7. Лауралин. Высота — 112,62 м.
И вновь в топ-10 гигантских деревьев попал «житель» парка Гумбольта. Он был обнаружен Паулем Зинке и Элом Странгенбургером. Как и другие секвойи Лауралин представляет собой целую экосистему, в нем гнездятся птицы, обитают насекомые, прорастает лишайник и другие представители местной флоры. Примечательно, что местоположение Лауралина не скрывается от общественности.
6. Орион. Высота — 112,63 м.
Одно из наиболее высоких деревьев растет в калифорнийском национальном парке Редвуд Поиск Ориона практически невозможная задача, потому что древесный великан находится вплотную с двумя другими гигантскими секвойями, хотя и вдвое превышает их по размеру, если смотреть с высоты. Возраст Ориона составляет около 1500 лет.
5. Национальное Географическое Общество. Высота — 112,71 м.
Исполин с длинным названием, принадлежащий к секвойям, был открыт в 1994 году. На тот момент он считался самым большим из известных деревьев в мире и удерживал это звание год. Дерево находится возле реки Редвуд-Крик, но его точное местоположение держится в тайне. По диаметру ствола оно больше, чем Мендосино и Парадокс (4, 39 метра).
4. Стратосферный гигант. Высота на момент обнаружения — 112,34 м
Этот достойный представитель самых высоких деревьев был найден в 2000 году на территории Национального парка Гумбольдт. Тогда дерево было высотой 112,34 метров, однако продолжает расти. В 2010 году оно достигло высоты 113.11 метров. Как и все остальные номера в нашем хит-параде Стратосферный гигант принадлежит к секвойям и загорожен множеством деревьев, которые почти столь же высоки. Точное местонахождение дерева скрывается, чтобы его не повредили чрезмерно активные граждане.
3. Икар. Высота — 113,14 м.
На третьем месте в чарте самых длинных деревьев находится секвойя, обнаруженная Крисом Аткинсом и Майклом Тейлором в парке Редвуд, Калифорния. Название свое Икар получил за мертвую, выгоревшую на солнце «макушку». Впрочем, в Редвуде хватает и других деревьев, с мертвыми верхушками, так что найти Икара намеренно будет сложно, а где именно он находится общественности не сообщают.
2. Гелиос. Высота — 114,58 м.
Еще одно высочайшее дерево-секвойя, найденное в парковой зоне Редвуд Крисом Аткинсом и Майклом Тейлором в июле 2006 года. Оно ненамного короче чем конкурент, занимающий первую строчку рейтинга.
1. Гиперион – 115,61 м
Возглавляет топ-10 самых высоких деревьев в мире секвойя из Северной Калифорнии, носящая гордое имя Гиперион. Объем его ствола составляет 502 м³, а возраст оценивается в 700-800 лет. Неутомимые натуралисты Крис Аткинс и Майкл Тейлор обнаружили дерево в Национальном парке Редвуд и полагают, что высота Гипериона могла бы быть больше, если бы не дятлы. Они повредили ствол титанического дерева на самой его вершине. Последнее измерение Гипериона было проведено в 2015 году.
Видеоверсия
Cеквойи, они же красные деревья, являются самым высоким видом деревьев на Земле. С ними могли бы посоревноваться представители вида «пихта миловидная» (она же пихта Дугласа) и эвкалипты в Австралии, но самые большие из этих деревьев были безжалостно вырезаны. Кстати, Гипериона ждала та же судьба, но на его счастье долина Редвуд в 70-е годы прошлого столетия стала Национальным парком Редвуд и вырубка деревьев там была запрещена. В настоящее время существуют сотни секвой, превышающих высоту 100 м и нет живых деревьев других видов, превышающих эту высоту.
Хотя по длине ствола Гиперион непревзойден, по объему, массе и возрасту он уступает секвойе под названием Генерал Шерман. Высота Генерала Шермана скромная, по сравнению с другими представителями рейтинга высочайших деревьев — 83,8 м, зато масса составляет рекордные 1900 т, объем ствола — 1487 м³, а возраст достигает от 2300 до 2700 лет.
Хотя по длине ствола Гиперион непревзойден, по объему, массе и возрасту он уступает секвойе под названием Генерал Шерман. Высота Генерала Шермана скромная, по сравнению с другими представителями рейтинга высочайших деревьев — 83,8 м, зато масса составляет рекордные 1900 т, объем ствола — 1487 м³, а возраст достигает от 2300 до 2700 лет.
Самое высокое дерево в мире – Гиперион
Вплоть до августа 2006 года титул «самое высокое дерево в мире» принадлежал гигантской 112,7-метровой секвойе по прозвищу «стратосферный гигант». Она находится в Национальном парке Гумбольдт в Калифорнии. Чтобы дать вам некоторое представление о массивном размере этого дерева скажем, что оно в два раза выше Статуи Свободы, минус фундамент.
Но гигант потерял свой статус, когда два натуралиста, Крис Аткинс и Майкл Тейлор, наткнулись в Национальном парке Редвуд в Калифорнии на группу деревьев, которые были выше, чем любое из тех, что они видели прежде. Они сделали предварительные измерения с использованием профессионального лазерного оборудования, и нашли не одно, не два, а три дерева, которые были выше, чем «стратосферный гигант».
Гиперион означает «очень высокий»
Высота самого высокого дерева, названного Гиперионом, составляет 115 метров. Если вы не имеете понятия о том, насколько велик Гиперион, то представьте себе: высота Биг-Бена в Лондоне составляет 96,3 м, то есть он в значительной степени ниже, чем это дерево.
Это исполинское красное дерево (секвойя) было бы еще выше, если бы не дятлы, которые повредили самую верхушку ствола. Это замедлило продвижение Гипериона ввысь.
Когда Аткинс и Тейлор объявили о своем открытии, команда ученых во главе с экологом Стивом Силлеттом из государственного университета имени Гумбольдта прибыла в парк, чтобы измерить находку.
Это было сделано самым точным образом: Силлетт поднялся на вершину дерева, чтобы спустить ленту оттуда прямо на землю. Спуск этой ленты был снят для National Geographic.
Это исполинское красное дерево (секвойя) было бы еще выше, если бы не дятлы, которые повредили самую верхушку ствола. Это замедлило продвижение Гипериона ввысь.
Когда Аткинс и Тейлор объявили о своем открытии, команда ученых во главе с экологом Стивом Силлеттом из государственного университета имени Гумбольдта прибыла в парк, чтобы измерить находку.
Это было сделано самым точным образом: Силлетт поднялся на вершину дерева, чтобы спустить ленту оттуда прямо на землю. Спуск этой ленты был снят для National Geographic.
Гипериону очень повезло: в 70-е годы 20 века всего в нескольких сотнях километров от него шла сплошная рубка деревьев. Примерно за две недели до того, как к Гипериону приблизился бы человек с пилой, долина Редвуд превратилась в Национальный парк Редвуд. Лесозаготовительные компании опасались, что это произойдет, и работали в режиме 24/7, заготавливая ценную древесину красного дерева и безжалостно уничтожая старовозрастные леса, которые были там задолго до того, как люди вошли в долину. Большинству секвой, из которых и вырастают самые высокие деревья, повезло меньше чем Гипериону. К настоящему времени в Америке сохранились лишь 4% лесов из красного дерева.
В соответствии со стандартами для красного дерева Гиперион довольно молод и продолжает расти. Силлетт считает , что дереву исполнилось «всего» 600 лет, что составляет около 20 лет по человеческим меркам.
Точное местонахождение Гипериона держится в секрете смотрителями парка, чтобы избежать туристической давки возле дерева. Это может нарушить хрупкое равновесие экосистемы леса и нанести вред дереву. Ведь туристы могут не только любоваться на огромное дерево, но и отколоть часть коры «на память» или нацарапать на ней что-нибудь в стиле «здесь были Джек и Салли».
Как выразился Силлетт, деревья не могут как люди убежать от папарацци, и история учит нас, что плохие вещи случаются с деревьями, которые стали слишком популярными.
Совершенно неясно, является ли Гиперион самым высоким из красных деревьев или просто самым большим из известных нам секвой. Ведь 96% секвойных лесов стали жертвами лесорубов.
В соответствии со стандартами для красного дерева Гиперион довольно молод и продолжает расти. Силлетт считает , что дереву исполнилось «всего» 600 лет, что составляет около 20 лет по человеческим меркам.
Точное местонахождение Гипериона держится в секрете смотрителями парка, чтобы избежать туристической давки возле дерева. Это может нарушить хрупкое равновесие экосистемы леса и нанести вред дереву. Ведь туристы могут не только любоваться на огромное дерево, но и отколоть часть коры «на память» или нацарапать на ней что-нибудь в стиле «здесь были Джек и Салли».
Как выразился Силлетт, деревья не могут как люди убежать от папарацци, и история учит нас, что плохие вещи случаются с деревьями, которые стали слишком популярными.
Совершенно неясно, является ли Гиперион самым высоким из красных деревьев или просто самым большим из известных нам секвой. Ведь 96% секвойных лесов стали жертвами лесорубов.
Высочайшее дерево из когда-либо измеренных
Наиболее высокое дерево в мире, которое было измерено в 19 веке — это не секвойя, а рябина.
В 1872 году в отчете австралийского инспектора государственных лесов Уильяма Фергюсона упоминается упавший и обгоревший эвкалипт царственный (он же Eucalyptus regnans, он же рябина), который при жизни имел высоту как минимум 132 метра.
Примерно в то же время было зарегистрировано несколько экземпляров 140 м высотой. Увы, мы не можем проверить эти измерения: все эти деревья были спилены. Рябина была и является важным строительным материалом в Австралии.
Самые высокие из живых эвкалиптов можно найти в Тасмании. Высота эвкалипта, носящего гордое прозвище «Центурион» составляет около 100 метров. Это самое высокое живое лиственное дерево на Земле. Оно было обнаружено в октябре 2008 года с помощью лазера, установленного на самолете, с помощью которого проводились измерения высоты местности, высоты леса и лесной биомассы.
В 1872 году в отчете австралийского инспектора государственных лесов Уильяма Фергюсона упоминается упавший и обгоревший эвкалипт царственный (он же Eucalyptus regnans, он же рябина), который при жизни имел высоту как минимум 132 метра.
Примерно в то же время было зарегистрировано несколько экземпляров 140 м высотой. Увы, мы не можем проверить эти измерения: все эти деревья были спилены. Рябина была и является важным строительным материалом в Австралии.
Самые высокие из живых эвкалиптов можно найти в Тасмании. Высота эвкалипта, носящего гордое прозвище «Центурион» составляет около 100 метров. Это самое высокое живое лиственное дерево на Земле. Оно было обнаружено в октябре 2008 года с помощью лазера, установленного на самолете, с помощью которого проводились измерения высоты местности, высоты леса и лесной биомассы.
Насколько высоким может быть дерево
В статье, озаглавленной «Исследование пределов максимального роста деревьев» Джонатан Эймос из научного отдела BBC утверждает, что максимальная высота дерева может составить около 130 метров.
Когда дерево достигнет этой отметки, оно будет перекачивать все меньше и меньше воды и питательных веществ. Их просто не хватит для нового роста.
Нет живого дерева в мире, которое выросло бы до 130 метров.
Когда дерево достигнет этой отметки, оно будет перекачивать все меньше и меньше воды и питательных веществ. Их просто не хватит для нового роста.
Нет живого дерева в мире, которое выросло бы до 130 метров.
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