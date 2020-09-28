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10 самых высоких деревьев в мире

10 самых высоких деревьев в мире (15 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2020 10:09
Метки: в мире   видео   высота   дерево   интересно   факты   фото   
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Есть много высоких деревьев по всему миру, чья необыкновенная высота была преувеличена и спорна. Тем не менее, с помощью новейших средств измерений, таких как лазерные дальномеры и измерения падения ленты, удалось выяснить настоящую высоту деревьев-гигантов. Вот десять самых высоких деревьев в мире, которые остаются неизменными, пока мир меняется вокруг них.

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Метки: в мире   видео   высота   дерево   интересно   факты   фото   
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1  комментарий
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KonstantinLeirov 22 минуты назад
Блин, ну высокие же, не длинные.. через раз в посте встречается, длинное дерево)) Ну а так и так было понятно, что весь топ - это секвойя, я лично других видов и не знаю, настолько высоких деревьев.
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