Топ-15 самых опасных животных в мире

В этой статье перечислены 15 самых опасных для человека животных на планете, некоторые хорошо всем знакомы, о других известно мало, а также упоминается среда обитания этих угрожающих существ.
Как ни странно, более опасны не большие хищники, а маленькие существа, порой совсем с безобидной внешностью.
Как ни странно, более опасны не большие хищники, а маленькие существа, порой совсем с безобидной внешностью.
1. Коробчатая Медуза (Кубомедуза)
С наибольшей вероятностью, с этим опасным существом можно столкнутся на западном побережье Австралии и на Филиппинах, где каждый год сообщается о десятках случаев смерти, связанных с медузами, а также известны случаи в Японии, Таиланде, Малайзии и даже на острове Галвестон в Мексиканском заливе.
Самое ядовитое морское животное на планете – ко2. Казуарыробчатая медуза или кубомедуза, обитающая по всей территории Индийского и Тихого океана.
Что делает эту медузу такой опасной? Многочисленные щупальца этой, казалось бы, обычной медузы выстланы тысячами нематоцистов, которые представляют собой жгучие клетки, заполненные мощными токсинами, почти мгновенно парализующие сердце и нервную систему.
Противоядие от этих токсинов существует, но в большинстве случаев жертвы цепенеют, тонут или умирают от сердечной недостаточности по пути в больницу. Редкие выжившие сообщают, что страдали от сильной боли в течение нескольких недель после соприкосновения с медузой и образовавшихся рубцов, которые оставались на всю жизнь.
Самое ядовитое морское животное на планете – ко2. Казуарыробчатая медуза или кубомедуза, обитающая по всей территории Индийского и Тихого океана.
Что делает эту медузу такой опасной? Многочисленные щупальца этой, казалось бы, обычной медузы выстланы тысячами нематоцистов, которые представляют собой жгучие клетки, заполненные мощными токсинами, почти мгновенно парализующие сердце и нервную систему.
Противоядие от этих токсинов существует, но в большинстве случаев жертвы цепенеют, тонут или умирают от сердечной недостаточности по пути в больницу. Редкие выжившие сообщают, что страдали от сильной боли в течение нескольких недель после соприкосновения с медузой и образовавшихся рубцов, которые оставались на всю жизнь.
2. Казуары
Казуар представляет собой изящное существо, но его также часто называют самой опасной птицей на планете. Он очень осторожен с человеком и редко приближается к нему.
Эта огромная не летающая птица обитает в тропических лесах Новой Гвинеи, островов Малуку, Восточной Нуса-Тенгара и Австралии.
Один из трех видов казуаров – самая высокая птица на планете. Казуары считаются вымирающим видом, но часто можно встретить этого довольно красивого хищника в зоопарках по всему миру.
Как упоминалось ранее, казуар не будет нападать на людей без причины и подавляющее большинство этих нападений не смертельны: о последних двух смертях, связанных с казуарами, сообщалось в 1926 и 2019 годах.
Зафиксировано около 200 нападений и все они были результатом того, что люди приближались к птице, чтобы накормить ее, преследовали, били или пинали ее. Поэтому, не нужно вступать в контакт с казуаром, если случится встретить его в дикой природе или в неволе.
Эта огромная не летающая птица обитает в тропических лесах Новой Гвинеи, островов Малуку, Восточной Нуса-Тенгара и Австралии.
Один из трех видов казуаров – самая высокая птица на планете. Казуары считаются вымирающим видом, но часто можно встретить этого довольно красивого хищника в зоопарках по всему миру.
Как упоминалось ранее, казуар не будет нападать на людей без причины и подавляющее большинство этих нападений не смертельны: о последних двух смертях, связанных с казуарами, сообщалось в 1926 и 2019 годах.
Зафиксировано около 200 нападений и все они были результатом того, что люди приближались к птице, чтобы накормить ее, преследовали, били или пинали ее. Поэтому, не нужно вступать в контакт с казуаром, если случится встретить его в дикой природе или в неволе.
3. Золотая лягушка-дротик
Золотая ядовитая лягушка-дротик – еще один исчезающий вид, среда обитания которого резко сократилась из-за вырубки лесов. Лягушка обитает в дождевых лесах, граничащих с тихоокеанским побережьем Колумбии, и ее мощный яд использовался коренными жителями Эмбер для охоты на протяжении веков.
Лягушка довольно маленькая, всего 5 см в длину. Но не обманывайтесь ее веселым золотисто-желтым цветом и маленьким размером, так как кожа этой милой маленькой лягушки полна ядовитых желез, которые активируются сразу после прикосновения к ней.
Эти железы производят яд под названием батрахотоксин, который смертелен. В этой крошечной лягушке достаточно яда, чтобы убить 10 взрослых человек, поэтому, если в Колумбии столкнетесь с маленькими яркими лягушками, лучше полюбоваться ими на расстоянии.
Лягушка довольно маленькая, всего 5 см в длину. Но не обманывайтесь ее веселым золотисто-желтым цветом и маленьким размером, так как кожа этой милой маленькой лягушки полна ядовитых желез, которые активируются сразу после прикосновения к ней.
Эти железы производят яд под названием батрахотоксин, который смертелен. В этой крошечной лягушке достаточно яда, чтобы убить 10 взрослых человек, поэтому, если в Колумбии столкнетесь с маленькими яркими лягушками, лучше полюбоваться ими на расстоянии.
4. Клопы - убийцы
По сравнению с большинством клопов, эти выглядят довольно мило. Но их внешность обманчива: эти красочные насекомые на самом деле приносят до 12.000 смертей в год.
Как и многие другие насекомые, кусающие людей, клопы-убийцы переносят паразитов, а именно простейших одноклеточных, называемых Trypanosoma cruzi, которые вызывают болезнь Шагаса, также известную как трипаносомоз.
Этот клоп, как правило, кусает людей в лицо, особенно в губы, когда человек спит, за что он получил еще одно название – жук-целовальник. Укус переносит паразита в кровь человека, и в течение нескольких месяцев инфекция может вызвать серьезные проблемы с сердцем и кишечником, и даже смерть. Жуки живут по всей Южной Америке, Центральной Америке и Мексике, а также в самых южных регионах США.
Как и многие другие насекомые, кусающие людей, клопы-убийцы переносят паразитов, а именно простейших одноклеточных, называемых Trypanosoma cruzi, которые вызывают болезнь Шагаса, также известную как трипаносомоз.
Этот клоп, как правило, кусает людей в лицо, особенно в губы, когда человек спит, за что он получил еще одно название – жук-целовальник. Укус переносит паразита в кровь человека, и в течение нескольких месяцев инфекция может вызвать серьезные проблемы с сердцем и кишечником, и даже смерть. Жуки живут по всей Южной Америке, Центральной Америке и Мексике, а также в самых южных регионах США.
5. Бегемот
Многие думают, что не бегемот, а другие обитатели саванны, такие как лев или носорог, наиболее опасные хищники. Но, неуклюжий на вид бегемот – животное, которого следует опасаться на сафари, поскольку они довольно агрессивны и убивают до 500 человек ежегодно.
Для сравнения: число смертей, связанных с нападением льва, составляет 22 в год. Кроме того, не надо думать, что бегемот не сможет поймать человека, если столкнется с ним.
Они бегают в два раза быстрее человека, поэтому лучший вариант избежать преследования – забраться на соседнее дерево.
Для сравнения: число смертей, связанных с нападением льва, составляет 22 в год. Кроме того, не надо думать, что бегемот не сможет поймать человека, если столкнется с ним.
Они бегают в два раза быстрее человека, поэтому лучший вариант избежать преследования – забраться на соседнее дерево.
6. Рыба Фугу
В тропиках обитает множество видов иглобрюхих рыб, при этом общая черта всех этих видов заключается в способности значительно увеличиваться в размерах в условиях опасности, что делает невозможным их проглатывание хищником.
У этих рыб есть еще одна черта – большинство из них токсичны, а некоторые виды являются одними из самых ядовитых позвоночных на планете.
Кожа, мышцы и органы этих рыб содержат тетродотоксин, яд, настолько сильный, что в одной рыбе его достаточно, чтобы убить 30 человек. Тем не менее, во многих странах, таких как Япония, Корея и Китай, рыбу считают деликатесом, называемой фугу, с жесткими правилами приготовления, которые, как предполагается, способны избавить плоть рыбы от токсинов.
В Японии ежегодно происходит от 30 до 60 случаев отравления от рыбы фугу, из которых почти 7% смертельно опасны.
У этих рыб есть еще одна черта – большинство из них токсичны, а некоторые виды являются одними из самых ядовитых позвоночных на планете.
Кожа, мышцы и органы этих рыб содержат тетродотоксин, яд, настолько сильный, что в одной рыбе его достаточно, чтобы убить 30 человек. Тем не менее, во многих странах, таких как Япония, Корея и Китай, рыбу считают деликатесом, называемой фугу, с жесткими правилами приготовления, которые, как предполагается, способны избавить плоть рыбы от токсинов.
В Японии ежегодно происходит от 30 до 60 случаев отравления от рыбы фугу, из которых почти 7% смертельно опасны.
7. Буйвол "Буффало"
Буйвол Буффало живет большими группами в странах Африки к югу от Сахары. Это мирные, пасущиеся на траве животные, но страшны, когда защищают своих детенышей.
Эти животные огромны, весят около тонны и находятся под угрозой исчезновения, но на них все еще часто охотятся, и они почти всегда сопротивляются, когда подвергаются нападению.
Когда один из молодых или взрослых буйволов ранен охотником, последний, скорее всего, подвергнется нападению, и его могучие рога смогут пробить человека без особых усилий.
В среднем 200 человек умирают каждый год в результате столкновения с этим буйволом. Известно, что эти животные развивают скорость до 35 км / час.
Эти животные огромны, весят около тонны и находятся под угрозой исчезновения, но на них все еще часто охотятся, и они почти всегда сопротивляются, когда подвергаются нападению.
Когда один из молодых или взрослых буйволов ранен охотником, последний, скорее всего, подвергнется нападению, и его могучие рога смогут пробить человека без особых усилий.
В среднем 200 человек умирают каждый год в результате столкновения с этим буйволом. Известно, что эти животные развивают скорость до 35 км / час.
8. Чешуйчатая гадюка
Змеи в целом не самая дружелюбная группа пресмыкающихся, но они тоже редко нападают без угрозы. Змеи убивают около 50 000 человек каждый год, и среди них много чрезвычайно ядовитых змей, причем черная мамба и тайпан являются примерами змей, обладающих чрезвычайно сильным ядом.
Но это не самые ядовитые змеи, которые наиболее опасны для человека. Самая печально известная змея-убийца в мире вовсе не самая ядовитая.
Чешуйчатые гадюки – одни из самых маленьких опасных змей на планете, но они также являются одними из самых агрессивных и быстро ползающих.
Эти маленькие полосатые змеи имеют разную окраску и живут в Африке, на Ближнем Востоке, в Пакистане, Индии и Шри-Ланке, и, как известно, нападают на большее количество людей, чем любые другие виды змей, причем около 20% нападений являются смертельными.
Но это не самые ядовитые змеи, которые наиболее опасны для человека. Самая печально известная змея-убийца в мире вовсе не самая ядовитая.
Чешуйчатые гадюки – одни из самых маленьких опасных змей на планете, но они также являются одними из самых агрессивных и быстро ползающих.
Эти маленькие полосатые змеи имеют разную окраску и живут в Африке, на Ближнем Востоке, в Пакистане, Индии и Шри-Ланке, и, как известно, нападают на большее количество людей, чем любые другие виды змей, причем около 20% нападений являются смертельными.
9. Палестинский желтый скорпион (Смертельный скорпион)
Все понимают, что существо опасно, если к его имени прикреплено слово «смертельный». Скорпион смертельный, также известный как Палестинский желтый скорпион - является самым ядовитым скорпионом на Земле.
Он имеет молочный, песочный цвет, который особенно трудно обнаружить в пустыне. Паукообразный обитает в засушливых районах Ближнего Востока и Северной Африки, и он довольно распространен.
При укусе этот скорпион вводит жертве мощную смесь нейротоксинов, достаточную для того, чтобы убить ребенка или человека со слабой иммунной системой. Однако для большинства взрослых укус не будет смертельным, но все равно будет чрезвычайно болезненным.
Жертва также подвергается высокому риску анафилаксии и опасных для жизни аллергических реакций. Скорпион убивает около 1100 человек каждый год.
Он имеет молочный, песочный цвет, который особенно трудно обнаружить в пустыне. Паукообразный обитает в засушливых районах Ближнего Востока и Северной Африки, и он довольно распространен.
При укусе этот скорпион вводит жертве мощную смесь нейротоксинов, достаточную для того, чтобы убить ребенка или человека со слабой иммунной системой. Однако для большинства взрослых укус не будет смертельным, но все равно будет чрезвычайно болезненным.
Жертва также подвергается высокому риску анафилаксии и опасных для жизни аллергических реакций. Скорпион убивает около 1100 человек каждый год.
10. Аскарида человеческая
Одно из самых опасных существ для людей, живет в человеческом теле, что вызывает еще больший страх. Паразитирующие круглые черви Аскарида ежегодно убивают около 60 000 человек, в основном детей, вызывая заболевание, известное как аскаридоз.
Эти черви обитают в тонкой кишке, и они довольно большие по сравнению с другими круглыми червями, в среднем 30 см в длину.
Хуже всего то, что эти круглые черви чрезвычайно распространены, так как около 10% населения страдают от этого заболевания, а наличие аскаридоза часто не вызывает каких-либо симптомов. Аскаридоз опасен, потому что он может вызвать кишечные закупорки, закупорки протоков и дефицит питательных веществ.
Эти черви обитают в тонкой кишке, и они довольно большие по сравнению с другими круглыми червями, в среднем 30 см в длину.
Хуже всего то, что эти круглые черви чрезвычайно распространены, так как около 10% населения страдают от этого заболевания, а наличие аскаридоза часто не вызывает каких-либо симптомов. Аскаридоз опасен, потому что он может вызвать кишечные закупорки, закупорки протоков и дефицит питательных веществ.
11. Синекольчатый осьминог
Осьминог с синими кольцами – очень маленькое и красивое животное. У него контрастные сине-зеленые кольца, которые могут изменять интенсивность и оттенок по всему телу. Эти осьминоги обитают в водах Индийского и Тихого океанов и часто встречаются в Японии и Австралии.
Эти животные довольно часто послушны, и люди часто идут на контакт с ними, не подозревая, что казалось бы безболезненный укус животного содержит изобилие нейротоксина, называемого тетродотоксином.
Если не оказать первую помощь, смерть из-за паралича диафрагмы происходит через несколько минут после укуса. Симптомы укуса включают тошноту, слепоту, сердечную недостаточность, остановку дыхания и паралич.
В одном осьминоге достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых людей. К счастью, существует повышенная осведомленность об опасностях обращения с осьминогами с синими кольцами, и было зарегистрировано только 3 известных смертельных случая за последние годы.
Эти животные довольно часто послушны, и люди часто идут на контакт с ними, не подозревая, что казалось бы безболезненный укус животного содержит изобилие нейротоксина, называемого тетродотоксином.
Если не оказать первую помощь, смерть из-за паралича диафрагмы происходит через несколько минут после укуса. Симптомы укуса включают тошноту, слепоту, сердечную недостаточность, остановку дыхания и паралич.
В одном осьминоге достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых людей. К счастью, существует повышенная осведомленность об опасностях обращения с осьминогами с синими кольцами, и было зарегистрировано только 3 известных смертельных случая за последние годы.
12. Муха цеце
Муху цеце можно легко проигнорировать, так как маленькое насекомое размером с комнатную муху кажется не более чем неприятностью. Но в действительности этот кровососущий паразит является самой смертоносной мухой в мире.
Зачастую она несет смертельно опасные простейшие трипаносомы - причину африканской сонной болезни.
Муха цеце живет в Африке к югу от Сахары, где ежегодно приносит 10 000 смертей. Африканская сонная муха заражает мозг, вызывая ужасающие симптомы, такие как поведенческие изменения, тремор, паралич, плохую координацию и другие неврологические и инфекционные симптомы.
Если не начать лечение вовремя, жертву ждет смерть.
Зачастую она несет смертельно опасные простейшие трипаносомы - причину африканской сонной болезни.
Муха цеце живет в Африке к югу от Сахары, где ежегодно приносит 10 000 смертей. Африканская сонная муха заражает мозг, вызывая ужасающие симптомы, такие как поведенческие изменения, тремор, паралич, плохую координацию и другие неврологические и инфекционные симптомы.
Если не начать лечение вовремя, жертву ждет смерть.
13. Конусная улитка
Карибские и гавайские воды скрывают еще одну серьёзную опасность – конусную улитку. Существуют сотни видов этих улиток, и, к счастью, большинство из них не смертельны для людей, но есть несколько таких, как конусная улитка, которая содержит достаточно яда, чтобы убить человека.
Укус этих улиток является ядовитым, в кровь попадает коктейль из парализующих нейротоксинов, вызывая паралич и остановку сердца.
Известно 30 смертельных случаев, вызванных улитками-конусами. В следующий раз, когда будете собирать ракушки на пляже, на всякий случай пропустите конусообразные.
Укус этих улиток является ядовитым, в кровь попадает коктейль из парализующих нейротоксинов, вызывая паралич и остановку сердца.
Известно 30 смертельных случаев, вызванных улитками-конусами. В следующий раз, когда будете собирать ракушки на пляже, на всякий случай пропустите конусообразные.
14. Морской крокодил
Морские крокодилы – еще более агрессивные и кровожадные собратья аллигатора. Во-первых, эти звери больше, имеют длину до 7 м и весят более тонны.
Это невероятно быстрые пловцы, и их массивные челюсти могут сокрушить кости жертвы в мгновение ока.
Эти машины для убийства обитают по всему Индо-Тихоокеанскому региону, так что их можно увидеть где угодно, от Индии и Вьетнама до Австралии. Ежегодно сообщается о сотнях нападений, из которых около половины смертельны.
Это невероятно быстрые пловцы, и их массивные челюсти могут сокрушить кости жертвы в мгновение ока.
Эти машины для убийства обитают по всему Индо-Тихоокеанскому региону, так что их можно увидеть где угодно, от Индии и Вьетнама до Австралии. Ежегодно сообщается о сотнях нападений, из которых около половины смертельны.
15. Москиты и комары
Познакомьтесь с самым смертоносным живым существом на планете, издающим раздражающий жужжащий звук, который всем знаком. Укусы комаров являются причиной большинства человеческих жертв: по статистике от 750 000 до 1 000 000 смертей в год.
Комары и москиты несут ряд опасных заболеваний, таких как малярия, энцефалит, чикунгунья, слоновая болезнь, желтая лихорадка, вирус Западного Нила, лихорадка "Денге", вирус "Зика" и другие.
Хотя многими из этих заболеваний заражаются в определенных географических регионах, по данным Всемирной организации здравоохранения, около половины населения мира подвержено риску заражения болезнями, передаваемыми комарами.
Лучший способ справиться с этим – использовать защитную одежду, репелленты и другие профилактические методы.
Комары и москиты несут ряд опасных заболеваний, таких как малярия, энцефалит, чикунгунья, слоновая болезнь, желтая лихорадка, вирус Западного Нила, лихорадка "Денге", вирус "Зика" и другие.
Хотя многими из этих заболеваний заражаются в определенных географических регионах, по данным Всемирной организации здравоохранения, около половины населения мира подвержено риску заражения болезнями, передаваемыми комарами.
Лучший способ справиться с этим – использовать защитную одежду, репелленты и другие профилактические методы.
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