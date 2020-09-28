Топ-15 самых опасных животных в мире

Казуар представляет собой изящное существо, но его также часто называют самой опасной птицей на планете. Он очень осторожен с человеком и редко приближается к нему.



Эта огромная не летающая птица обитает в тропических лесах Новой Гвинеи, островов Малуку, Восточной Нуса-Тенгара и Австралии.



Один из трех видов казуаров – самая высокая птица на планете. Казуары считаются вымирающим видом, но часто можно встретить этого довольно красивого хищника в зоопарках по всему миру.



Как упоминалось ранее, казуар не будет нападать на людей без причины и подавляющее большинство этих нападений не смертельны: о последних двух смертях, связанных с казуарами, сообщалось в 1926 и 2019 годах.



Зафиксировано около 200 нападений и все они были результатом того, что люди приближались к птице, чтобы накормить ее, преследовали, били или пинали ее. Поэтому, не нужно вступать в контакт с казуаром, если случится встретить его в дикой природе или в неволе.