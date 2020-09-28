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Топ-15 самых опасных животных в мире

Топ-15 самых опасных животных в мире (15 фото)

Автор:
28 сентября 2020 10:24
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   самые   факты   фото   
614
15
В этой статье перечислены 15 самых опасных для человека животных на планете, некоторые хорошо всем знакомы, о других известно мало, а также упоминается среда обитания этих угрожающих существ.
Как ни странно, более опасны не большие хищники, а маленькие существа, порой совсем с безобидной внешностью.

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Метки: в мире   животные   интересно   самые   факты   фото   
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4  комментария
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66k
Фома 51 минуту назад
"Казуарыробчатая медуза"(ц) , это что, новый вид медуз (медуза скрещенная с казуаром)?
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8k
Serg2001 36 минут назад
Как страшно жить!.. )
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709
Афраний 46 минут назад
Медоеда сюда же.Отморозок ещё тот.
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