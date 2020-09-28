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Великая Китайская стена: интересные факты

Великая Китайская стена: интересные факты (17 фото)

Автор:
28 сентября 2020 09:09
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   интересно   китайская стена   путешествия   факты   фото   
656
17
В мире нет другого такого сооружения, которое бы вызывало столько интереса среди ученых, туристов, строителей и космонавтов, как Великая Китайская стена. Ее строительство породило много слухов и легенд, лишило жизни сотни тысяч людей и стоило больших финансовых затрат.

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Метки: в мире   интересно   китайская стена   путешествия   факты   фото   
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4  комментария
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56
Olufsen Полчаса назад
вспомнился анекдот:
ученые установили, что великую китайскую стену построили не китайцы, а их соседи, которые пытались от китайцев отгородиться
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285
Лимонадный Джо 37 минут назад
Скажите,господин экскурсовод: а зачем на кремлёвской стене зубцы? А это что бы враги не перелезли! А с какой стороны? оттуда или отсюда?
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70
СзадиPioneerka 48 минут назад
"Ответить на вопрос, сколько лет строили Великую Китайскую стену, однозначно нельзя. Объемное строительство велось в течение 10 лет, а с самого начала до последней достройки прошло около 20 столетий." 2000 лет строили? Ну ну
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1k
Karp 2 часа назад
Какая там оборонительная функция? Обыкновенный " автобан" ! Как раз тогда две повозки разъезжались.
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