Великая Китайская стена: интересные факты

Ближе всего к столице расположен участок Бадалин, их разделяют 65 км. Как добраться сюда? Можно приехать на экскурсионном или рейсовом автобусе, на такси, частной машине или железнодорожном экспрессе. Протяженность доступного и отреставрированного участка – 3,74 км, высота около 8,5 м. Осмотреть все интересное в окрестностях Бадалин можно во время прогулки по гребню стены или из кабинки канатной дороги. Кстати, название «Бадалин» переводится как «дающий доступ во всех направлениях». Во время Олимпийских игр 2008 года возле Бадалин находилась финишная черта групповой шоссейной велогонки. Ежегодно в мае устраивается марафон, на котором участникам нужно пробежать 3800 степеней и преодолеть подъемы и спуски, пробегая по гребню стены.





Великая Китайская стена не вошла в список «Семи чудес света», но современная общественность включила ее в список «Новых чудес света». В 1987 году Юнеско взяло стену под свою защиту, как объект Всемирного наследия.