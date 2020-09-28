Великая Китайская стена: интересные факты

В мире нет другого такого сооружения, которое бы вызывало столько интереса среди ученых, туристов, строителей и космонавтов, как Великая Китайская стена. Ее строительство породило много слухов и легенд, лишило жизни сотни тысяч людей и стоило больших финансовых затрат.
В рассказе об этой грандиозной постройке мы постараемся раскрыть тайны, разгадать загадки и кратко дать ответы на многие вопросы о ней: кто и зачем построил ее, от кого защищала она китайцев, где находится самый популярный участок сооружения, видно ли ее из космоса.
Причины строительства Великой Китайской стены
В период Сражающихся царств (с V до II века до н. э.) крупные китайские царства с помощью захватнических войн поглощали более мелкие. Так начинало формироваться будущее единое государство. Но пока оно было разрозненным, отдельные царства подвергались набегам древнего кочевого народа хунну, который приходил в Китай с севера. Каждое царство строило защитные ограждения на отдельных участках своих границ. Но в качестве материала служила обычная земля, поэтому оборонительные укрепления со временем стерлись с лица земли и не дошли до наших времен.
Император Цинь Шихуанди (III век до н. э.), ставший во главе первого объединенного царства Цинь, дал начало строительству защитно-оборонительной стены на севере своего владения, для чего возводили новые стены и сторожевые башни, объединяя их с уже существующими. Назначением возводимых построек была не только защита населения от набегов, но и обозначение границ нового государства.
Император Цинь Шихуанди (III век до н. э.), ставший во главе первого объединенного царства Цинь, дал начало строительству защитно-оборонительной стены на севере своего владения, для чего возводили новые стены и сторожевые башни, объединяя их с уже существующими. Назначением возводимых построек была не только защита населения от набегов, но и обозначение границ нового государства.
Сколько лет и как строили стену
Для возведения Великой Китайской стены была задействована пятая часть всего населения страны, это примерно миллион человек за 10 лет основного строительства. В качестве рабочей силы использовали крестьян, солдат, рабов и всех преступников, направляемых сюда в качестве наказания.
Учитывая опыт предыдущих строителей, в основание стен стали укладывать не утрамбованную землю, а каменные блоки, присыпая их грунтом. Последующие правители Китая из династии Хань и Мин тоже расширяли линию обороны. В качестве материалов уже использовали каменные блоки и кирпичи, скрепленные рисовым клеем с добавлением гашеной извести. Именно те участки стены, которые были построены при династии Мин в XIV–XVII веках, достаточно хорошо сохранились.
Процесс строительства сопровождался многими трудностями, связанными с питанием и тяжелыми условиями труда. Одновременно нужно было накормить и напоить более 300 тыс. человек. Это не всегда удавалось своевременно, поэтому человеческие жертвы исчислялись десятками, даже сотнями тысяч. Существует легенда, что во время постройки всех умерших и погибших строителей укладывали в основание сооружения, поскольку их кости служили хорошим скреплением камней. В народе постройку называют даже «самым длинным кладбищем в мире». Но современные ученые и археологи опровергают версию о массовых захоронениях, вероятно, большинство тел погибших отдавали родственникам.
Ответить на вопрос, сколько лет строили Великую Китайскую стену, однозначно нельзя. Объемное строительство велось в течение 10 лет, а с самого начала до последней достройки прошло около 20 столетий.
Ответить на вопрос, сколько лет строили Великую Китайскую стену, однозначно нельзя. Объемное строительство велось в течение 10 лет, а с самого начала до последней достройки прошло около 20 столетий.
Размеры Великой Китайской стены
По последним подсчетам размеров стены, ее длина составляет 8,85 тыс. км, при этом протяженность с ответвлениями в километрах и метрах подсчитывали на всех участках, разбросанных по территории Китая. Предположительная общая длина постройки, в том числе не сохранившихся участков, от начала до конца составила бы сегодня 21,19 тыс. км.
Так как расположение стены идет, в основном, по гористой территории, проходит как по горным хребтам, так и по дну ущелий, то ее ширина и высота не могли быть выдержаны в единых цифрах. Ширина стен (толщина) находится в пределах 5-9 м, при этом у основания она примерно на 1 м шире, чем в верхней части, а средняя высота – около 7-7,5 м, иногда доходит до 10 м, внешняя стена дополнена прямоугольными зубцами высотой до 1,5 м. По всей длине выстроены кирпичные или каменные башни с бойницами, направленными в разные стороны, со складами оружия, смотровыми площадками и помещениями для охраны.
При строительстве Великой Китайской стены по плану башни выстраивали в едином стиле и на одинаковом расстоянии друг от друга – 200 м, равном дальности полета стрелы. Но при соединении старых участков с новыми, в гармоничный рисунок стен и башен иногда врезаются башни иного архитектурного решения. На расстоянии 10 км друг от друга башни дополняют сигнальные вышки (высокие башни без внутреннего содержания), с которых дозорные наблюдали за окрестностями и в случае опасности должны были дать следующей вышке сигнал огнем разведенного костра.
Видно ли стену из космоса?
Перечисляя интересные факты об этой постройке, часто все упоминают, что Великая Китайская стена – единственное рукотворное сооружение, которое видно из космоса. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.
Предположения, что одну из главных достопримечательностей Китая должно быть видно с Луны, излагались еще несколько веков назад. Но ни один астронавт в докладах о полетах не сделал сообщения, что он ее разглядел невооруженным глазом. Считается, что глаз человека с такого расстояния способен различить объекты, диаметр которых более 10 км, а никак не 5-9 м.
С Земной орбиты тоже невозможно ее увидеть без специальной аппаратуры. Иногда объекты на фото из космоса, сделанные без увеличения, принимают за очертания стены, но при увеличении оказывается, что это реки, горные хребты или Великий канал. А вот через бинокль в хорошую погоду стену можно разглядеть, если знать, куда надо всматриваться. Увеличенные фотографии со спутника позволяют увидеть ограду по всей длине, различить башни и повороты.
Была ли нужна стена?
Сами китайцы не считали, что стена была им нужна. Ведь она многие века забирала на стройку сильных мужчин, большая часть дохода государства шла на ее постройку и обслуживание. История показала, что особой защиты стране она не обеспечивала: кочевники хунну и татаро-монголы с легкостью пересекали заградительную линию на разрушенных участках или по специальным проездам. К тому же многие дозорные пропускали отряды нападающих в надежде спастись или получить вознаграждение, поэтому не подавали сигналов на соседние башни.
В наши годы из Великой Китайской стены сделали символ стойкости китайского народа, создали из нее визитную карточку страны. Каждый побывавший в Китае стремится съездить на экскурсию к доступному участку достопримечательности.
Современное состояние и туристическая привлекательность
Большая часть ограды сегодня нуждается в полной или частичной реставрации. Особенно плачевное состояние на северо-западном участке в уезде Миньцинь, где мощные песчаные бури разрушают и засыпают каменную кладку. Большой урон постройке наносят сами люди, разбирая ее составляющие на строительство своих домов. Некоторые участки в свое время были снесены по приказу властей, чтобы освободить место для строительства дорог или деревень. Современные художники-вандалы разрисовывают стену своими граффити.
Осознав привлекательность Великой Китайской стены для туристов, власти крупных городов реставрируют близкорасположенные к ним части стены и прокладывают к ним экскурсионные маршруты. Так, возле Пекина имеются участки Мутяньюй и Бадалин, которые стали чуть ли не главными достопримечательностями в столичном регионе.
Первый участок находится в 75 км от Пекина, вблизи города Хуайжоу. На участке Мутяньюй отреставрирована часть длиной 2,25 км с 22 сторожевыми башнями. Участок, находящийся на гребне хребта, отличает очень близкая постройка башен друг к другу. У подножия хребта расположена деревня, где останавливается личный и экскурсионный транспорт. Добраться до вершины хребта можно пешком или с помощью фуникулера.
Ближе всего к столице расположен участок Бадалин, их разделяют 65 км. Как добраться сюда? Можно приехать на экскурсионном или рейсовом автобусе, на такси, частной машине или железнодорожном экспрессе. Протяженность доступного и отреставрированного участка – 3,74 км, высота около 8,5 м. Осмотреть все интересное в окрестностях Бадалин можно во время прогулки по гребню стены или из кабинки канатной дороги. Кстати, название «Бадалин» переводится как «дающий доступ во всех направлениях». Во время Олимпийских игр 2008 года возле Бадалин находилась финишная черта групповой шоссейной велогонки. Ежегодно в мае устраивается марафон, на котором участникам нужно пробежать 3800 степеней и преодолеть подъемы и спуски, пробегая по гребню стены.
Великая Китайская стена не вошла в список «Семи чудес света», но современная общественность включила ее в список «Новых чудес света». В 1987 году Юнеско взяло стену под свою защиту, как объект Всемирного наследия.
Великая Китайская стена не вошла в список «Семи чудес света», но современная общественность включила ее в список «Новых чудес света». В 1987 году Юнеско взяло стену под свою защиту, как объект Всемирного наследия.
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