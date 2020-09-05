Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек"

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.
Варшава: Отравление подтверждается точно?
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.
Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны Президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
Варшава: Пока.
Многие люди поверили в этот разговор, но некоторые пользователи сети не были бы собой, если бы не стали шутить на эту тему.
Белорусские спецслужбы не только заработали премию «Золотая малина», но и аккуратно сообщили всему миру, что «крепкий орешек» окончательно свихнулся .— gorec (@Ruscind) September 5, 2020
Светлана Тихановская прокомментировала сенсационный телефонный перехват:— Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) September 5, 2020
"Александр Григорьевич, я не знаю какой Придыбайло писал вам текст этих переговоров, но как дипломированная переводчица с английского замечу, что "completely nuts", это не "крепкий орешек". Мягко говоря" 🤦♂️
Весь мир ржет с этого "перехвата переговоров" и только русские ему беззаветно верят. https://t.co/Ia4RDt9tbE— Lentka.com (@lentkacom) September 5, 2020
«Крепкий орешек» pic.twitter.com/yySx3mee1I— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) September 5, 2020
Тот момент когда "крепкий хозяйственник" превращается в "крепкий орешек".— Dmitry Trunikov (@trunikov) September 5, 2020
Прозвище Лукашенко «крепкий орешек» не случайно. Мало кто помнит, но главными злодеями оригинального фильма были немцы! Это такая дань уважения юбилею победы 💪 pic.twitter.com/o6yUNV5Yfj— Вашему господину (@versl9) September 5, 2020
Из перехваченного разговора Берлина и Варшавы "...он крепкий орешек..."— посторонним ВЭ🏴☠️ (@Sevatar9) September 5, 2020
Да, чёрт возьми pic.twitter.com/HpEYBBE9Lk
Вы не представляете как долго мы выбирали как круто назвать папу в расшифровке: Крепкий орешек, Терминатор, Рембо, Рокки Бальбоа, Последний самурай, Кобра, Чубакка, Гладиатор, Росомаха, Робокоп, Бульбазавр, Терминатор 2, Крестный отец, Джон Уик - дитя Беларуси...— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 4, 2020
Алло, Варшава? Майк, ты сейчас умрешь! pic.twitter.com/xfweQaCL5z— Одиозный макроблогер (@darriuss_r) September 4, 2020
белорусская прослушка американцев.— Feldman (@EvgenyFeldman) September 4, 2020
Джон: Майк, согласись, президент Лукашенко — самый умный, начитанный, тонкий, стратегически мыслящий, интеллигентный, чуткий, храбрый, популярный политик на свете?
Майк: Да, Джон. С этим невозможно спорить. Мы в резидентуре очень его боимся.
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Цитата о Луке.
Врачи сказали: вода другая по составу твой организм не переносит что-то, пей только из бутылок пока будешь отдыхать.
Хотя, может быть, даже штатные сотрудники пропогандистской машины уже начали его троллить
Подтверждаю, как переводчик - completely nuts - ни разу не "крепкий орешек"...