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Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек"

Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек" (16 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 19:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: беларусь   берлин   варшава   крепкий орешек   лукашенко   мемы   подборка   реакция соцсетей   
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Президента Беларуси уже неактуально называть "батькой". Теперь у него прозвище "Крепкий орешек".

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Метки: беларусь   берлин   варшава   крепкий орешек   лукашенко   мемы   подборка   реакция соцсетей   
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28  комментариев
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1k
SoulFox 2 часа назад
Даже ботам сложно объяснить этот шедевр
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58
Вася с ложкой 5 минут назад
Я угораю с того что люди всерьез обсуждают радио постановку ( включая здесь на фишках ) .И эти люди потом смеются и называют идиотами тех кто поверил в постановку по радио *Война миров* ..Толпа *мать ее* непобедима ..
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Это дополнительный бонус для РФ: «Видите, я даже готов ради вас выглядеть сумасшедшим и даже клоуном» вот что это такое.
Цитата о Луке.
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3k
aleksander Полчаса назад
Примечательно, что никто не комментирует фразу, что в России можно утонуть в проблемах, которых здесь немало.
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107
Плюшкинь Полчаса назад
у меня знакомый как-то поехал на курорт. Остановился у частника в доме. Вода в доме непонятно откуда, вроде как скважина своя. Только приехал, выпил 1 стакан чая и пзц. Типа острое отравление, скорая, больница, но через 3 дня откачали.
Врачи сказали: вода другая по составу твой организм не переносит что-то, пей только из бутылок пока будешь отдыхать.
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4k
RomaXz 37 минут назад
Что поделать. Он заявил о разговорах и пришлось срочно их делать. Вряд ли было время банально на достоверность проверить.
Хотя, может быть, даже штатные сотрудники пропогандистской машины уже начали его троллить
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1k
Запускайте Берлагу! 52 минуты назад
С той стороны бреда на порядки больше. (Но, разумеется, не надо путать, это ж другое!)

С той стороны бреда на порядки больше. (Но, разумеется, не надо путать, это ж другое!)
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25k
Ashabad 53 минуты назад
Особенно Трампу смешно.

Особенно Трампу смешно.
Ссылка youtu.be
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5k
Владимир Ashabad 38 минут назад
Вашингтон не ставит под сомнения выводы ФРГ о том, что произошло с россиянином, добавил Трамп, но признал, что пока в США их не видели. «Цифры и документы» Берлин должен предоставить Белому дому на днях, сообщил президент журналистам.
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517
СанТимм 58 минут назад
Эти "шутники" без проблем поверили в отравление Навального "хомячком")
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1k
Homer 58 минут назад
Да уж... В очередной раз его политтехнологи обоср... обгадились. Скорее всего - специально стебутся и троллят, а он не вкуривает.
Подтверждаю, как переводчик - completely nuts - ни разу не "крепкий орешек"...
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674
Go Час назад
Польским холуям, вейперам, вегана, гомосятинке и прочим идиотам весело! Аж штаны мокрые от веселья!!!
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2k
Варяг Час назад
Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек"
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19k
Russo Turisto 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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297
Bobik 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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392
cool.john-dow cool.john-dow 2 часа назад
знатно пуканы рвет у либералов. хорошая ответка на хайлилайкли
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297
Bobik cool.john-dow cool.john-dow Час назад
Рвёт, рвёт пуканы. От смеха.
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7k
Star Link cool.john-dow cool.john-dow 50 минут назад
ты пашешь за железную миску с холодной кашей.
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32k
Андрей Бертон 2 часа назад
А Батька случайно не знает кто убил Кеннеди?
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Андрей Бертон 2 часа назад
Знает. Но ещё не время раскрывать карты...
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107
Плюшкинь Андрей Бертон 41 минуту назад
американские олигархи, ибо кукла стала больно много себе позволять.
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628
Paul Wood 2 часа назад
Даже коментаторы о лукашенко сдулись. Чел и взаправду перец
.
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7k
MakDag 2 часа назад
Такой же абсурд, как и обвинения Запада в отравлении Анального. Не смешно.
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207
пенс MakDag 7 минут назад
Извините , так вроде бы запад не обвиняют в отравлении Навального.
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540
zodiak 2 часа назад
Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек"
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1k
Core 2 часа назад
Этот разговор нормальный бредовый ответ на обвинение в отравлении навального
в переводе на человеческий значит - вы серьёзно?
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