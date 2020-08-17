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Сообщество Жизнь в Беларуси 29 постов • 11 подписчиков подписаться
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Пока вы меня не убьете, других выборов не будет: соцсети о Беларуси

Пока вы меня не убьете, других выборов не будет: соцсети о Беларуси (26 фото + 6 видео)

Автор:
17 августа 2020 16:02
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: беларусь   комментарий   лукашенко   митинг   реакция соцсетей   твиттер   троллинг   
5966
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Несомненно, этот поток новостей о ситуации в братской республике многим уже изрядно надоел. Но что поделать, ежедневно появляется огромное количество интересного контента, на который нужно было обязательно сделать обзор.

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Метки: беларусь   комментарий   лукашенко   митинг   реакция соцсетей   твиттер   троллинг   
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107  комментариев
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23k
Fat Lynx 5 часов назад
Очень символично... Нынешняя Белоруссия истечет кровью и родится вторая...
Очень символично... Нынешняя Белоруссия истечет кровью и родится вторая...
Очень символично... Нынешняя Белоруссия истечет кровью и родится вторая...
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59k
Максим Fat Lynx 5 часов назад
Родится? это будет выкидыш, такой же как 404.. Аноним с нацисткой тряпкой.. отличная белурась.
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42k
Alex Ivanov 50 минут назад
С Лукашенко конечно нашим верховным надо было давно определиться, кто кому брат и чей Крым. Но и белорусы очень напоминают это...
С Лукашенко конечно нашим верховным надо было давно определиться, кто кому брат и чей Крым. Но и белорусы очень напоминают это...
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4k
Тон- КийКот 2 часа назад
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет: соцсети о Беларуси
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет: соцсети о Беларуси
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
Ссылка coub.com
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27k
lem02 2 часа назад
Скинут луку и останется обнуленыш один. Совсем один...
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3k
DNK lem02 2 часа назад
Так его и запомнят - последним диктатором Европы.
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2k
Kot Matvey lem02 2 часа назад
Нет, там ещё у чуркменов нестареющих имеется. С ними податься начнёт!
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263
ilja 2 часа назад
Кажется Батька все же перегнул палку, жаль... Он хороший управленец и руководитель, и он мне глубоко симпатичен, но боюсь, народ его, уже не простит..
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−8
Muamar 2 часа назад
Хороший пост. Правда, несколько с уклоном. До Йозефа Геббельса далеко, но нет предела совершенству.( а он, всё таки, человек был далеко не глупый)
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4k
Тон- КийКот 2 часа назад
Мирные проститующие...

Ссылка vk.com
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2k
Kot Matvey Тон- КийКот 2 часа назад
Уж помирнее будут нежели омон. А в бою как в бою. Свою историю вспомни.
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38k
SAndre 3 часа назад
шухер! Зомби-тихановцы вырвались на свободу!
шухер! Зомби-тихановцы вырвались на свободу!
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−20
AnMi 3 часа назад
Феерические... . Но раскачать не получилось. Продули и одно нытье.
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−42
Эльдар Галимов 3 часа назад
А в России даже пукнуть боятся) страна терпил) далеко русским до белорусов
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2k
Kot Matvey Эльдар Галимов 2 часа назад
Ну, батенька, ты не прав.... Они уже давно с колен встали раком!!! А это уже другой уровень!
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12k
Павел Эльдар Галимов 2 часа назад
У вас очень подходящая вам фамилия. Ни прибавить ни убавить.
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17k
Matrosskin 4 часа назад
Не плохая памятка. Жалко - второй странички нет. С продолжением. На примере АЗЛК. Там как раз всё стало хорошо уже - и света хватает всем. И над станком не капает. И ни за чем ездить не нужно. И фрезеровщик шлифовальщиком не работает (вот это не точно - возможно и работает, если повезло). Ибо не стало у завода хозяина государственного, который правдами и не правдами пристраивал продукцию, выпрашивал кредиты и программы, т.е. худо и бедно - но как-то сводил концы с концами . А пришёл владелец, которому все эти государственные истории до фени, посчитал, что в формате "здесь и сейчас" его выгоднее кусками продать ( а те куски продали ещё меньшими), чем пытаться устаревший морально и физически неликвид распихивать - и теперь там всё хорошо, новый микрорайон жилой. Никаких проблем ни со станками, ни с условиями...
Не плохая памятка. Жалко - второй странички нет. С продолжением. На примере АЗЛК. Там как раз всё стало хорошо уже - и света хватает всем. И над станком не капает. И ни за чем ездить не нужно. И фрезеровщик шлифовальщиком не работает (вот это не точно - возможно и работает, если повезло). Ибо не стало у завода хозяина государственного, который правдами и не правдами пристраивал продукцию, выпрашивал кредиты и программы, т.е. худо и бедно - но как-то сводил концы с концами . А пришёл владелец, которому все эти государственные истории до фени, посчитал, что в формате "здесь и сейчас" его выгоднее кусками продать ( а те куски продали ещё меньшими), чем пытаться устаревший морально и физически неликвид распихивать - и теперь там всё хорошо, новый микрорайон жилой. Никаких проблем ни со станками, ни с условиями...
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2k
Вадим Игнатьев 4 часа назад
Борец за права заднеприводных Стэн до Белоруссии добрался ?
Борец за права заднеприводных Стэн до Белоруссии добрался ?
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248
Bobik 4 часа назад
Возможно это не лучший выбор. Но это ИХ выбор. И не надо ИМ мешать. Благополучное госсударство строится десятилетиями. И ОНИ сами должны пройти этот путь. На этом пути ОНИ сожрут не одну лопату дерьма. Но "дорогу осилит идущий". Удачи им.
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383
Шел мимо 4 часа назад
Саня, ты обосрался. володя ты...
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808
arcush 4 часа назад
Ребята... Вы за гитлера и фашизм? Тогда вы друзья лукашеску и путлера! Вот только за что погибали наши деды?
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10k
Иван arcush 3 часа назад
Как оно называлось, не суть важно. А вот то, что пора бы по стопам дедули пойти,
то да. И тебя, и всю остальную хохляцкую и фашистскую мерзость)
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3k
DNK Иван 3 часа назад
Пригожинский ваня - ты по недумию своему обосрался.
Схроны давили НКВДшники. А кем был твой прадед остается только догадываться.
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808
arcush Иван 3 часа назад
Важно! Оно называлось гестапо! Ты горд? Ты вешал и убивал?, точнее паскуда, твой дед? Дурачек, не говори ни кому, что в родне поганые убийцы... А бабий яр, не твоих родственников дело? Ну, а Хатынь точно твоё...
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808
arcush DNK 3 часа назад
Вот ввязываюсь в перепалку... Понимаю, что зря... Тупые боты. Но не могу... А ведь их всё больше и больше!
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163
andrey arcush 2 часа назад
не напрягайся ,это обычный троль на зарплате ! у него в антифишках в каждом посте по несколько коментов !
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896
Андрей Манахов 4 часа назад
Следующий выродок.
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1k
Сантехник 4 часа назад
Для тех кто не разобрался в вопросе, но уже пишет авторитетные комментарии.
1. На митинги никого не агитируют. Нет ни рассылок, ничего. Люди выходят сами, либо манифестации вдоль основных улиц, либо идут к ближайшему бастующему предприятию. Естественно, никто никому ничего не платит.
2. Никаких антироссийских лозунгов никто не озвучивает. Нет здесь шишек из ЕС или госдепа. Лидера у протестов тоже нет, хотя было бы эффективней если б хоть кто-то координировал.
3. Это не "профашистский" флаг. Это флаг ВКЛ изначально, был гос. флагом первые 4 года до прихода Лукашенко к власти. Используется как символ того периода - Беларуси без Лукашенко.
4. Люди митингуют только лишь по причине, что последние выборы были проведены с таким вопиющим количеством нарушений, что просто нереально стало молчать и терпеть это. Тысячи жалоб подавались в ЦИК, есть фото очередей. Ноль реакции. Наблюдатели и члены избирательных комиссий не из "своих", при попытке подавать жалобы или протестовать против фальсификаций просто устранялись из участков, некоторые напрямую в СИЗО. Очень много сейчас поступает заявлений от тех, кто отказывался подписывать поддельные протоколы. Люди рассказывают о скотском просто давлении на них, увольнение - это меньшее чем грозили тем, кто не хотел подписывать. Не говоря уже о том, что 2 основных альтернативных кандидатов устранили - одного посадили, другой успел свалить и забрать семью. Люди делятся историями о том, как, простояв в очереди на участок насчитывал ок. 200-300 единодумцев (люди одевали белые браслеты в знак поддержки одного из кандидатов), а в итоговом протоколе за этого кандидата было 50 голосов. И у людей просто лопнуло терпение.
5. И усилились манифестации после первых 2 дней, когда начал зверствовать ОМОН. Никто ничего не жег, не бил. Люди собирались вместе и проводили митинги. На выходе - ок. 6 тыс задержаний в эти дни, а потом пошли фото пострадавших из больниц, и их рассказы о том что с ними делали. Пошли в сеть видео задержаний. Хватали людей на улицах, простых прохожих иногда. Старых, молодых. Девушек. Людей метелят дубинками и ботинками, лежащих на земле, тех, кто стал и поднял руки. Сопротивления ОМОНу почти никакого не оказывалось. Но при этом в СИЗО над задержанными измывались - раздевали, заставляли петь гимны. Били по гениталиям. В сети есть фото тех, кого из СИЗО увозили в реанимацию. Человек - сплошная гематома.
Люди снимают побои, пишут заявления. Ни одного дела не возбуждено до сих пор. Никого к ответственности не призовут. У нас вообще писать заявления на нарушения по стороны властных структур - что ссать против ветра. УВД, Суд - все пальцы одной руки. Если к тебе на улице подойдет омоновец и проломит голову - ты будешь виноват. Ему не будет ничего. В суде ты прочитаешь протокол, в котором будут показания свидетелей о том что ты призывал к смене конституционного строя и сам напал на автозак, вынудив ОМОН защищаться.
Это не шутки. Это так сейчас обстоит у нас ситуация. Против этого люди и вышли на улицы. Против этого бастуют предприятия. У нас массово журналисты увольняются, уходят в отставку наиболее честные из офицеров. Союз ветеранов "Альфы" написал обращение к своим бывшим коллегам с просьбой прекратить зверства на улицах. ВДВшники выходили на последний митинг. Экс-чиновники (даже бывший министр есть 1) - тоже были среди выступающих.

Когда ты понимаешь, что отношение у власти к тебе просто как к безмолвному скоту - тяжело остаться безучастным.
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117k
Игорь 4 часа назад
У меня к противникам Лукаша есть один вопросец. Но начну издалека. И как не парадоксально с Руины. Все знают что там имело место Волынская резня, потом был обмен населения между УССР и ПНР. В общем поляков там не осталось. И на Майдане руинцы стояли за безвиз стоимостью 50 евро.
А вот с Белоруссию сегодня есть одна фишка. Там осталось много тех кто имеет польские корни. И им Польша выдаёт "карту поляка". Которая даёт определённые льготы в Польше. Но всё дело в том, что эту карту можно получить и не имея в роду поляков, а просто поддерживая Польшу делами. По представлению от главы местечковых пропольских организаций. И вот есть мнение, что большая часть ваших это желающие получить эту самую "карту поляка".
И теперь сам вопрос, прошу прощение про столь большую преамбула, с "картой поляка" всё правда?
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1k
Сантехник Игорь 4 часа назад
Я же сказал. Лично я не слышал. Хотя общаюсь с людьми много. Никогда карта поляка не упоминалась никем.
Ее можно получить тем у кого есть польские корни. Но насчет коллаборационистов - не слышал.
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117k
Игорь Сантехник 4 часа назад
Понятно.
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1k
Артур Будкин Игорь 3 часа назад
да, вчера было зафиксировано от 200 до 400 тыс претендентов на эту карту... Польша уж такой экономический рай, что п..ц как всем туда надо
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Игорь Артур Будкин 2 часа назад
Ну от туда став через год гражданином можно уехать в Англию сантехником. Всё лучше чем руинцы на польских панов в земле ковыряются.
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163
andrey Игорь 2 часа назад
перестаньте смотреть РЕН тв ! вообще перестаньте смотреть телевизор,может тогда умнее станете !
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1k
muhomor 4 часа назад
Лук конечно всех п.о.д.з.а.е.б.а.л-но все эти заводы со своим хламом который они выпускают-нахрен никому не нужныкроме Новополоцкатакчто забастовкой рубят сук на котором сидят
одних мы уже видели и знаем чем закончилось,теперь кино номер2
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3k
Мих 4 часа назад
Не, ну ясен пень, как только скинут Лукаша, тут же появятся спецовки, вопрос только, сколько рабочих мест останется. Сегодня фрезеровщик недоволен тем, что он шлифовщик, интересно, как ему придется по вкусу торговать на рынке турецким шмотьем?
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