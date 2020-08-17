Пока вы меня не убьете, других выборов не будет: соцсети о Беларуси

Коротко о ситуации в Беларуси. Начало
Конец
Реакция Александра Лукашенко на вопросы "с улицы"
В интернете активно распространяют видео, как президент мастерски уходит от ответов
Фотографии с воскресной акции против результатов президентских выборов (На фото Минск)
Удивительные кадры: минчане собирают мусор после протеста
Листовка с одного из заводов
Недавно в твиттере Илон Маск спросил, чем он может помочь белорусам. Белорусы ответили
Уже весь мир пытается помочь
Интернет-тролли и их творчество
Чак Норрис записал видеообращение, в котором обещает заставить Лукашенко плакать
Художники со всего мира выразили солидарность протестующим в Беларуси и посвятили им такие картины
Важная цитата из выступления Лукашенко перед рабочими МЗКТ. Её приводит издание TUTby
А что там в Твиттере?
Беларусь погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента, заявил Лукашенко.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 16, 2020
А зачем повторные-то?
9 августа выборы президента выиграла Тихановская.
Тихановская - избранный президент.
Лукашенко - бывший президент.
Давай, до свидания.
Было бы смешно, если б не было так грустно
Классический троллинг от пользователей Твиттера
Момент дня. Села у обочины (в белой юбке -чистая Беларусь!), наблюдаю за тысячами митингующих, вдруг из толпы: АЛКОГОЛИКИ ЗДЕСЬ??— Матерь перемен (@leni_kotik) August 16, 2020
Толпа: ЗДЕСЬ!!
Из толпы: НАРКОМАНЫ ЗДЕСЬ??
Толпа: ЗДЕСЬ!!
Из толпы: БЕЗРАБОТНЫЕ??
Толпа: ВСЕ!!!
Что я могу сказать, глядя на количество людей, которым платят чехи и поляки за выход на Стеллу?— Елиджан Мор ⬜️🟥⬜️ (@VaneSilt) August 16, 2020
Столько иностранного капитала Беларусь не привлекала никогда
Подобные опасения присутствуют в головах многих россиян
Ретвит, если у вас тоже ровно одна мысль про Беларусь в голове вот уже несколько дней: ТОЛЬКО БЫ НАШИ ТУДА НЕ ПОЛЕЗЛИ— Ilya Klishin (@Vorewig) August 16, 2020
Если Путин полезет в Беларусь, я до конца своей жизни буду писать шутки только про то, как он ест кал— Александр Долгополов (@sankldive) August 16, 2020
Источник:
- Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд
- Сын Лукашенко, побывавший на Параде Победы в Москве, изумил россиянок своей красотой
- Как это было: после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста
- Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер
- В Минск уже стягивают войска
то да. И тебя, и всю остальную хохляцкую и фашистскую мерзость)
Схроны давили НКВДшники. А кем был твой прадед остается только догадываться.
1. На митинги никого не агитируют. Нет ни рассылок, ничего. Люди выходят сами, либо манифестации вдоль основных улиц, либо идут к ближайшему бастующему предприятию. Естественно, никто никому ничего не платит.
2. Никаких антироссийских лозунгов никто не озвучивает. Нет здесь шишек из ЕС или госдепа. Лидера у протестов тоже нет, хотя было бы эффективней если б хоть кто-то координировал.
3. Это не "профашистский" флаг. Это флаг ВКЛ изначально, был гос. флагом первые 4 года до прихода Лукашенко к власти. Используется как символ того периода - Беларуси без Лукашенко.
4. Люди митингуют только лишь по причине, что последние выборы были проведены с таким вопиющим количеством нарушений, что просто нереально стало молчать и терпеть это. Тысячи жалоб подавались в ЦИК, есть фото очередей. Ноль реакции. Наблюдатели и члены избирательных комиссий не из "своих", при попытке подавать жалобы или протестовать против фальсификаций просто устранялись из участков, некоторые напрямую в СИЗО. Очень много сейчас поступает заявлений от тех, кто отказывался подписывать поддельные протоколы. Люди рассказывают о скотском просто давлении на них, увольнение - это меньшее чем грозили тем, кто не хотел подписывать. Не говоря уже о том, что 2 основных альтернативных кандидатов устранили - одного посадили, другой успел свалить и забрать семью. Люди делятся историями о том, как, простояв в очереди на участок насчитывал ок. 200-300 единодумцев (люди одевали белые браслеты в знак поддержки одного из кандидатов), а в итоговом протоколе за этого кандидата было 50 голосов. И у людей просто лопнуло терпение.
5. И усилились манифестации после первых 2 дней, когда начал зверствовать ОМОН. Никто ничего не жег, не бил. Люди собирались вместе и проводили митинги. На выходе - ок. 6 тыс задержаний в эти дни, а потом пошли фото пострадавших из больниц, и их рассказы о том что с ними делали. Пошли в сеть видео задержаний. Хватали людей на улицах, простых прохожих иногда. Старых, молодых. Девушек. Людей метелят дубинками и ботинками, лежащих на земле, тех, кто стал и поднял руки. Сопротивления ОМОНу почти никакого не оказывалось. Но при этом в СИЗО над задержанными измывались - раздевали, заставляли петь гимны. Били по гениталиям. В сети есть фото тех, кого из СИЗО увозили в реанимацию. Человек - сплошная гематома.
Люди снимают побои, пишут заявления. Ни одного дела не возбуждено до сих пор. Никого к ответственности не призовут. У нас вообще писать заявления на нарушения по стороны властных структур - что ссать против ветра. УВД, Суд - все пальцы одной руки. Если к тебе на улице подойдет омоновец и проломит голову - ты будешь виноват. Ему не будет ничего. В суде ты прочитаешь протокол, в котором будут показания свидетелей о том что ты призывал к смене конституционного строя и сам напал на автозак, вынудив ОМОН защищаться.
Это не шутки. Это так сейчас обстоит у нас ситуация. Против этого люди и вышли на улицы. Против этого бастуют предприятия. У нас массово журналисты увольняются, уходят в отставку наиболее честные из офицеров. Союз ветеранов "Альфы" написал обращение к своим бывшим коллегам с просьбой прекратить зверства на улицах. ВДВшники выходили на последний митинг. Экс-чиновники (даже бывший министр есть 1) - тоже были среди выступающих.
Когда ты понимаешь, что отношение у власти к тебе просто как к безмолвному скоту - тяжело остаться безучастным.
А вот с Белоруссию сегодня есть одна фишка. Там осталось много тех кто имеет польские корни. И им Польша выдаёт "карту поляка". Которая даёт определённые льготы в Польше. Но всё дело в том, что эту карту можно получить и не имея в роду поляков, а просто поддерживая Польшу делами. По представлению от главы местечковых пропольских организаций. И вот есть мнение, что большая часть ваших это желающие получить эту самую "карту поляка".
И теперь сам вопрос, прошу прощение про столь большую преамбула, с "картой поляка" всё правда?
Ее можно получить тем у кого есть польские корни. Но насчет коллаборационистов - не слышал.