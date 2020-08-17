Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках», — утверждает Лукашенко.

«Вечером им предложили пересчитать, — продолжил он. — Мне говорят, передают люди: "А уже неактуально считать. Это уже неактуально!"»

По словам Лукашенко, на вопрос, что нужно, был дан ответ: «Новые выборы».