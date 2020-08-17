Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обращался к оппозиции с предложением пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах, однако получил отказ. Об этом он упомянул во время встречи с протестующими работниками Минского завода колёсных тягачей.
«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках», — утверждает Лукашенко.
«Вечером им предложили пересчитать, — продолжил он. — Мне говорят, передают люди: "А уже неактуально считать. Это уже неактуально!"»
По словам Лукашенко, на вопрос, что нужно, был дан ответ: «Новые выборы».
Встречу с рабочими Минского завода глава государства запланировал ещё в конце прошлой недели. Однако по ходу поездки, 17 августа, Лукашенко изменил протокол встречи и первым делом пошёл к людям, которые отказались работать.
Ранее стало известно, что вновь избранный президент не допустит перевыборов, однако перераспределение властных полномочий возможно после внесения в Конституцию республики необходимых поправок.
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Также сообщалось о том, что 14 августа либерально настроенные жители столицы вышли на несанкционированный митинг в поддержку белорусской оппозиции, который состоялся близ посольства Белоруссии в Москве на Маросейке, однако вечером того же дня был прекращён при помощи московского ОМОНа.
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Оппозиции проплатили Майдан, а не честные выборы.
Отвечая на вопросы СМИ о возможности пересчёта голосов, пресс-служба ЦИК заверила, что в этом нет необходимости.
«Пересчёт голосов в сложившейся ситуации не только совершенно не требуется, но и невозможен даже в теории – как только стало известно имя победителя выборов, все бюллетени и протоколы подсчёта голосов были отправлены на вторичную переработку. Когда речь идёт об экологии, мы не имеем права медлить. Это наша моральная ответственность перед планетой и потомками», – говорится в заявлении.
Кстати, этим протестунам кто спонсирует (Cui prodest?) суточные за митинги? Жрачку и горячую каву на маршах??? Вы не задавались этим вопросам, сябры?
Но, думаю, Сиплый Фюрер явно ссыканет.
Как и ссыканет пустить себе пулю в висок.
И нет никаких оснований ей не доверять.
Только повторные выборы.
С максимальным количеством наблюдателей на участках.
"Нашёл фраера с тобой играть. У тебя ж в колоде девять тузов!" (ц)
Уже эта тема Соловьем продвигается .Фото всякие уже пошли .И оказывается Белорусы те еще националисты .
Поэтому его байки пусть он оставит себе.
Опять Россия виновата?