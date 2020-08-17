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Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования

Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 22:30
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: беларусь   встреча   выборы   забастовка   лукашенко   пересчёт   политика   протесты   
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обращался к оппозиции с предложением пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах, однако получил отказ. Об этом он упомянул во время встречи с протестующими работниками Минского завода колёсных тягачей.

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Метки: беларусь   встреча   выборы   забастовка   лукашенко   пересчёт   политика   протесты   
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37  комментариев
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5k
albedo 3 часа назад
Когда это "оппозицию" интересовали РЕАЛЬНЫЕ итоги выборов?!
Оппозиции проплатили Майдан, а не честные выборы.
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76
Dima Bradypodidae Полчаса назад
Политический труп.
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15k
Robin Hood 59 минут назад
Аппазицыя на Белоруссии какая то ... мудозвонная. Больно уж укропитексскую майданутую куюпунктуру напоминает. По деяниям своим. Кричалки, физделки ... только вот не скачут еще. Но видно до уровня скакуасов еще не доросли.
Кстати, этим протестунам кто спонсирует (Cui prodest?) суточные за митинги? Жрачку и горячую каву на маршах??? Вы не задавались этим вопросам, сябры?
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4
Евгений Йоу Robin Hood 11 минут назад
дол6ое6 детектед
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Садисту Лукашенко, оппозиция допускает гарантировать неприкосновенность в случае добровольного отказа от власти.
Но, думаю, Сиплый Фюрер явно ссыканет.
Как и ссыканет пустить себе пулю в висок.
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Тихановская четко обозначила свое отношение к пересчетам результата - "Все уже давно сожгли в котельных".
И нет никаких оснований ей не доверять.
Только повторные выборы.
С максимальным количеством наблюдателей на участках.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Пересчитывать что? То, что уже полежало неделю в ЦИКе (если оно вообще осталось)?
"Нашёл фраера с тобой играть. У тебя ж в колоде девять тузов!" (ц)
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−98
Правда и только правда !! 2 часа назад
Михаил Карпов 13 минут назад Вышедшие на улицы Беларуси уже фашисты или еще нет?

Уже эта тема Соловьем продвигается .Фото всякие уже пошли .И оказывается Белорусы те еще националисты .
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−98
Правда и только правда !! 2 часа назад
[мат]"шь кремлевской пропаганды Лука хотел не голоса подсчитать а протоколы ,которые как всем известно липовые !!! Игра слова пропагондонов Эта же тема только прозвучала на соловьином помете ....Вот так работает пропаганда Кремля
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27k
lem02 2 часа назад
Только не майдан! Вы в опе? Да! Но не в майдане же...
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
Вышедшие на улицы Беларуси уже фашисты или еще нет?
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
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6k
Star Link 2 часа назад
По белорусским законам все бюллетени уничтожают через 3 дня..
Поэтому его байки пусть он оставит себе.
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35
PouiLod 2 часа назад
Я не понимаю, почему мы всё ещё его слышим? Убийства, похищения, фальсификации и узурпация власти. Проиграл по голосам. В урнах только бюлетени гармошкой, а там, где считали честно, он набрал 10%. Вся Беларусь вышла. Что ещё нужно. Сложил полномочия, следствие и суд. Почему он вообще в костюме?
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149
776166 2 часа назад
Лукашенко достал. Когда он уже свалит хоть в Россию (хотя, нахера он тут мне не нужен), хоть к стенке, хоть в Гаагу. Слушать его шизоидный бред величия невозможно.
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211
Shekhar Kapur 3 часа назад
Я одного не пойму... почему эти статейки пишут те, кого это никак не касается?
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Shekhar Kapur 2 часа назад
Им за это зарплатка капает
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38
Petr Averyanov Shekhar Kapur Час назад
Мне кажется это касается всех россиян, которые через 4 года не собираются голосовать за Путина.
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1k
alex 3 часа назад
Радикальные перемены в стране ни к чему хорошему не проведут. Нужно взвешенное решение. Иначе это хаос. А где хаос там разруха.
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27k
lem02 alex 2 часа назад
Взвешенные решения кого? Луки?
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−71
j_l_kid 3 часа назад
Немножко неверная информация. Сейчас уже почти никто не просит пересчета, глава цика несколько дней назад заявила что бюллетени утилизированы. Ладно если кто то из людей это пропустил, на таракан просто палится как тот мюллер с парашютом.
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
Ну все, приплыл колхозник. Теперь уже на переговоры идёт. Но поезд уже ушёл. Подыскивай квартирку в Ростове.
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1k
Дарвин и премия 3 часа назад
Да что там считать,вся страна встала против усатого Батьки-диктатора,его президентские дни сочтены,теперь разве что Володенька его пригреет в соседней хате возле Януковича
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5k
albedo Дарвин и премия 3 часа назад
Кто же вас лупит то, раз "вся страна встала"

Опять Россия виновата?
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