Мужчина поделился способом, который усыпляет младенцев на раз-два

Правильное поглаживание — и ребёнок уже спит.
Главная проблема молодых родителей — недостаток сна, но с этой проблемой можно бороться, если знать хитрости и лайфхаки. Американец Остин Майлз Гетер недавно стал отцом, но уже раскрыл секрет быстрого усыпления своей маленькой дочки и поделился им с другими. Оказалось, что правильное поглаживание творит чудеса!
Остин Майлз Гетер — автор комедийных видео. 28 апреля 2020 года Остин стал отцом, и с тех пор его дочка по имени Чарли появляется в кадре чуть ли не чаще самого мужчины. При этом он делится не только смешными моментами из жизни девочки, но и полезными лайфхаками, которые помогут молодым родителям.
Вот, например, в каком положении Остин успокаивает дочку
По словам мужчины, в таком положении раскапризничавшихся детишек очень легко успокоить. В доказательство своих слов Остин поделился видео, в котором видно, что лежащая на его руке Чарли больше не плачет.
На своей дочери Остин продемонстрировал настоящую магию усыпления
Остин рассказал, что Чарли явно хотела спать, но никак не могла заснуть и плакала из-за того, что он постоянно пытался сесть поудобнее. Чтобы девочка наконец-то уснула, отец решил опробовать на ней лайфхак — погладить её брови.
Оказалось, что нежное поглаживание бровей действует на малышей как снотворное
На видео от Остина заметно, что девочка выключается прямо на глазах
В комментариях другие родители подтвердили — этот трюк работает и у них
Когда я работала нянечкой, то детей всегда усыпляло поглаживание между бровей.
Как это работает?
Думаю, дело в том, что когда вы трогаете лицо рядом с глазами, то рефлексы заставляют их зажмуриваться. А как только глаза закрываются, тут же появляется сонливость.
Оказалось, что есть и другие похожие способы
Я поглаживаю лоб и веки у детей, и это работает каждый раз.
Моим сыновьям нравится, когда я глажу их спины в виде цифры 8.
Моим сыновьям нравится, когда я глажу их спины в виде цифры 8.
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