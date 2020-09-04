Мужчина поделился способом, который усыпляет младенцев на раз-два

Остин Майлз Гетер — автор комедийных видео. 28 апреля 2020 года Остин стал отцом, и с тех пор его дочка по имени Чарли появляется в кадре чуть ли не чаще самого мужчины. При этом он делится не только смешными моментами из жизни девочки, но и полезными лайфхаками, которые помогут молодым родителям.