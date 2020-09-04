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Мужчина поделился способом, который усыпляет младенцев на раз-два

Мужчина поделился способом, который усыпляет младенцев на раз-два (5 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 08:54
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Хитрость   видео   дети   младенец   совет   сон   усыпляет младенцев   фото   
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Правильное поглаживание — и ребёнок уже спит.

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Метки: Хитрость   видео   дети   младенец   совет   сон   усыпляет младенцев   фото   
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2  комментария
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BuG Полчаса назад
Младенца уложить спать одно, а пусть попробует уложит 5-6 сорванца.
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