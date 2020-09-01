Как правильно завязать галстук: пошаговые инструкции, узлы любой сложности

Узел Висмара появился в середине прошлого века. Впервые о нем упомянули в своей книге создатели сборника «Бабочки и галстуки». Висмар отлично подходит для вечерних нарядов. Ткань галстука стоит выбирать мягкую, однотонную и блестящую. В таком сочетании узел будет лучше всего принимать форму и выделяться. Сорочка должна иметь широкий ворот. Такая техника завязывания подойдет для мужчин с большой шеей или острым подбородком. В некоторых случаях узел можно украсить декоративной булавкой.



Обратите внимание! Края галстука должны быть одинаковыми.



Пошаговая инструкция, как завязывать галстук:

накинуть аксессуар на шею;

нахлестываем правый конец над стационарной левой частью;

загибаем рабочий конец вверх к подбородку под петлей, расположенной вокруг шеи;

опускаем его влево;

заводим рабочий конец вверх через ворот еще раз;

опускаем край через образовавшуюся петлю вниз;

затягиваем и расправляем галстук.