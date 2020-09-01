Как правильно завязать галстук: пошаговые инструкции, узлы любой сложности

Общие правила завязывания галстука
Процесс создания узла должен происходить не в руках, а непосредственно на вороте рубашки. Только так можно добиться красивой ровной формы.
Существует правило официального стиля, регламентирующее длину классического галстука. Конец аксессуара должен быть на 2 см длиннее пряжки брючного ремня.
Длина узкого края галстука должна быть короче широкого конца в двойном размере.
При выборе сложного способа завязывания, следует использовать аксессуар из тонких тканей.
Крупный узел следует применять на сорочке с широко расставленными углами.
Аксессуар должен комфортно сидеть на шее, не перекрывать дыхание.
Узел должен выглядеть естественно, не быть излишне натянутым.
Самые распространенные и простые узлы
Узел Кент (Простой узел)
Схема вязания:
Обратите внимание! Перед тем как начать завязывать узел, следует развернуть широкий край галстука на 180°. Такое положение зафиксирует ткань в момент следующих действий и поможет выполнить схему четко и красиво.
Широкую ткань перекинуть под нижней частью крест-накрест.
Рабочей частью завернуть стационарный край в правую сторону.
После завершения оборота вокруг узкой части, широкий край завернуть наверх, проводя под местом узла к подбородку.
Рабочий конец опускаем, проводя его через сделанный ранее оборот.
Регулируем степень затянутости петли до комфортного уровня.
Узел Четвертной
Схема вязания, как и в случае с формой Кент, понятна и требует минимум усилий от новичков. Чтобы завязывать галстук таким классическим способом, нужно следовать инструкции:
нахлестываем широкую полоску над узким краем;
обвиваем больший край вокруг меньшей части снизу;
делаем еще одно обвитие сверху, чтобы рабочий край вновь оказался с правой стороны;
загибаем большой конец вверх к подбородку, не затягивая полученную петлю до конца;
рабочий конец опускаем через маленькую петлю от оборота;
регулируем степень затянутости петли.
Узел Принц Альберт
Для того чтобы завязать галстук двойным узлом нужно выполнить 8 последовательных шагов:
широкий край перекинуть крест-накрест с узкой частью вправо;
завернуть рабочий конец вниз под стационарный конец;
обернуть рабочий конец сверху над узким краем;
повторить оборот снизу;
завершить оборот сверху;
завести рабочий конец вверх через ворот, не затягивать до конца, чтобы получилась небольшая петелька;
продеть рабочую часть через петельку вниз;
аккуратно стянуть петлю и расправить ткань.
Узел Кельвин
перекинуть ткань через шею, узким концом вправо, швом наружу. Тонкую часть нужно расположить чуть выше пупка;
узкий край перекинуть крест-накрест над широкой частью влево;
завернуть рабочий край над узкой частью влево;
обернуть узкий конец широким краем вправо;
повторить оборот тем же концом снизу влево, сильно не затягивать, чтобы образовалась небольшая петелька;
завести широкий конец вверх через петлю, обернутую вокруг шеи;
опустить широкую часть через образованную ранее петлю вниз;
аккуратно утянуть и расправить галстук.
Узел Пратт (он же Узел Шелби)
ткань перекинуть через шею, широкой частью в левую сторону вверх швом. Другой конец поместить немного выше пупка;
больший край скрестить с узкой частью;
завернуть рабочую часть вверх за ворот;
вытянуть рабочую часть в правую сторону;
перетянуть рабочий край спереди над узкой частью в левую сторону;
завести рабочую половину вверх через ворот, не затягивая сильно, чтобы образовалась петелька;
опустить рабочую часть через образованную ранее петельку;
аккуратно разгладить и утянуть ткань.
Узел Полувиндзор
ткань расправить вокруг шеи, широким концом в левую сторону;
большую часть расположить над узкой полоской в правую сторону;
завернуть рабочий край вокруг узкой части снизу в левую сторону;
завернуть широкую часть вверх;
завернутый кверху конец перекинуть через ворот, опуская ее в правую сторону;
переместить рабочий край над стационарной частью в левую сторону, образовав небольшую петельку;
рабочую часть опустить через полученное пространство;
стянуть и разгладить ткань.
Узел Виндзор или Двойной Виндзор (также известен как полный Виндзор или Full Windsor Knot)
Как завязать галстук пошагово видно из инструкции:
накинуть галстук на шею
широкий конец скрестить с узкой частью, направив его вправо;
рабочий край завести вверх через ворот;
вытянутый вверх край опустить в левую сторону;
рабочий конец провести под стационарной частью;
повторить накидывание вверх к вороту;
опустить рабочий край вниз влево;
обвить его справа над узким краем;
еще раз перекинуть рабочую часть через ворот, крепко не затягивая ленту, оставить небольшое пространство для следующего этапа;
опустить кончик галстука вниз через небольшое свободное пространство ткани;
затянуть галстук.
Узел Галстук-бабочка
полоску ткани нужно положить вокруг шеи. Шов располагаем внутри. Левая часть должна быть немного короче правой;
правую часть нужно скрестить над левой;
перекинуть верхний длинный конец вверх, проводя его под петлей, образовавшейся на шее;
кончик левой стороны нужно сложить в 3 сложения гармошкой;
правую длинную часть опускаем из петли сверху перпендикулярно в центре гармошки;
складываем длинный конец аналогично короткому левому в 3 сложения;
в сформированную петельку протягиваем правый край;
готовую бабочку тянем за оба крыла;
расправляем готовый галстук.
Узел Святой Андрей
поместить ткань на шее швом вверх, узкий конец оставляем с правой стороны, чуть выше, чем второй край;
соединить два конца, широкую полоску провести под нижней частью;
обернуть рабочий конец вокруг стационарного края в правую сторону;
перекинуть тот же край снизу влево;
рабочий конец поднять, завести за шейную петлю;
продолжить заводить конец вниз в левую сторону;
перекинуть рабочий край вокруг стационарной части вправо;
поднять через ворот и опустить через узел;
затягиваем и расправляем галстук.
Узел Никки
ткань поместить на шее швом кверху. Узкий конец должен быть выше широкого и располагаться с правой стороны;
перекрестить концы, широкий край опустить под узкую полоску;
рабочий край поднять и пропустить через петлю на шее;
продолжить вести конец, опуская его в левую сторону;
его же перекидываем под стационарным краем в правую сторону;
поднимаем рабочую часть через ворот;
продеваем ведущий край сквозь петельку в узле;
проверяем натяжение ворота.
Узел Ориентал
положить ткань на шею швом кверху. Узкий край сделать короче и направить в правую сторону;
скрестить снизу широкую половину с узкой полоской, направив первый край в правую сторону;
обвить рабочей частью стационарную половинку в сторону левой руки;
поднять рабочий край сквозь ворот;
опустить тот же край через небольшое ушко в узле;
утянуть галстук и расправить ткань.
Более интересные узлы:
Узел Элдридж
поместить ткань на шее, справа должен находиться широкий конец, меньше по длине, чем другой;
обвить узкий край через широкий конец сверху в правую сторону;
обвить стационарный край рабочим снизу в левую сторону;
поднять рабочий конец к подбородку;
продеть его через ворот и направить вниз в правую сторону;
завернуть рабочий край вокруг стационарной части, выводя конец первой под ворот;
перекинуть через петлю рабочий конец и завести вниз под широким краем в левую сторону;
в небольшое отверстие протащить рабочую полоску в правом направлении;
стянуть узел;
завести рабочую часть через ворот в правую сторону;
провести вокруг ткани ворота, поднять и снова перекинуть вниз, проходя шейную петлю;
в полученное ушко продеть рабочий край в правом направлении;
утянуть галстук;
спрятать оставшийся конец за воротник сорочки;
расправить ткань.
Узел Тринити
поместить ткань на шее, справа должен находиться меньший широкий край;
скрестить узкий конец с широкой частью;
поднять рабочий край к подбородку;
перекинуть его через ворот и направить вниз в правую сторону;
стационарный край необходимо развернуть в правую сторону;
рабочий конец поднять;
перекинуть его через ворот и опустить в правую сторону;
обвить стационарную часть рабочим концом, поднимая его к вороту;
опустить рабочую часть, продевая ее в образовавшееся пространство в узле;
повернуть рабочий конец в правую сторону;
через верхнюю петлю, созданную на 8 этапе продеть рабочую часть, завернув ее под стационарным концом вправо;
утянуть узел, оставшийся рабочий конец спрятать под воротом;
расправить ткань.
Узел Ван Вейк
перекинуть ткань через шею, узким концом вправо, швом внутрь;
широкий край перекинуть крест-накрест с узкой частью вправо;
завернуть широкий край вниз в левую сторону под узкой частью;
обернуть широкий край сверху над узким краем вправо;
повторить оборот снизу;
завершить оборот сверху в правую сторону вокруг короткой части;
еще раз повторить оборот снизу широким краем;
перекинуть его же сверху вправо;
завести широкий конец вверх через шейную петлю, не затягивать до конца, чтобы получилось небольшое ушко;
опустить широкую часть через получившееся пространство вниз;
затянуть узел широким концом вниз, аккуратно расправить.
Узел Балтус
Обратите внимание! В начале завязывания, нужно перекинуть ткань галстука через шею так, чтобы узкий конец свисал на меньшее расстояние, чем обычно.
поместить галстук на шее швом наружу. Узкий край должен располагаться в правой стороне;
скрестить концы, располагая широкую часть под узким краем;
широкий конец поднять;
завести его за ворот, опустить через правую сторону;
перекинуть рабочую часть через ворот еще раз;
опустить край вниз влево;
еще раз поднять конец и заправить за ворот;
опустить рабочую часть через правую сторону;
перекинуть рабочий конец влево поверх стационарной части;
заправить край за воротник, подняв его вверх;
опустить через петлю в узле;
потянуть за рабочую часть галстука, аккуратно затягивая ворот.
Узел Ганновер
поместить аксессуар на шее швом наружу, узкий край должен располагаться справа;
скрестить оба конца, располагая широкую часть под узким краем;
широкий конец перекинуть через узкую часть вправо;
поднять рабочий край вверх через шейную петлю,
опустить вниз через правую сторону;
обернуть конец вокруг узкой части;
перекинуть широкую часть через ворот еще раз;
опустить рабочий край в правую сторону, сильно не затягивать;
обернуть широкий конец вокруг узкой части в левую сторону;
поднять рабочий край через ворот и опустить обратно через образовавшуюся петлю;
аккуратно затягиваем и расправляем галстук.
Узел Платтсбург
ткань обернуть вокруг шеи швом наружу, узкий конец должен располагаться справа;
скрестить обе части, расположив широкий край под узким концом;
широкий конец перекинуть через ворот вверх;
опустить рабочую часть ткани через левую сторону;
еще раз поднять широкий конец к шейной петле;
опустить его вниз через правую сторону;
обернуть рабочий край вокруг узкой части влево, создавая небольшую петельку;
поднять широкий конец через ворот и опустить обратно сквозь образовавшуюся петлю;
аккуратно затянуть и расправить галстук.
Узел Грантчестер
Узел завязывается в 11 этапов:
ткань обернуть вокруг шеи швом наружу, узкий конец должен располагаться справа;
две части расположить крест-накрест, широкий край под узким концом;
широкий конец перекинуть через короткий край влево;
обернуть узкую часть еще раз в правую сторону;
еще раз обернуть рабочий конец вокруг стационарного края;
рабочий конец поднять и просунуть через ворот;
опустить рабочий край через правую сторону;
обернуть вокруг стационарной части с левой стороны;
перекинуть широкий конец вправо, не затягивая сильно петлю;
поднять рабочий край через ворот и опустить сквозь узел;
расправить галстук.
Узел Крестовый (Кристенсен)
галстук разместить на шее, узкий край должен располагаться справа;
две части скрестить, широкий конец поместить над узкой частью;
обернуть широкий край вокруг узкого конца в левую сторону;
поднять рабочий конец вверх и заправить за шейную петлю;
опустить широкий край через правую сторону вниз;
обернуть вокруг стационарной части в левую сторону;
еще раз перекинуть широкий конец вправо,
повторить оборот вокруг стационарного конца влево, не затягивая сильно петлю;
поднять рабочий край через ворот;
опустить широкий конец сквозь узел;
затянуть и расправить галстук.
Узел Диагональ
ткань располагаем вокруг шеи, узкий край должен свисать справа, две части сложить крест-накрест, широкий край наложить на узкую часть;
обернуть широкий край вокруг узкой части влево;
обернуть вокруг стационарной части в правую сторону;
еще раз перекинуть широкий конец влево;
поднять рабочий край через ворот;
опустить широкий конец вниз вправо, и пропустить сквозь получившийся узел;
затянуть и расправить ткань.
Узел Виллароза
Галстук завязывается всего в 7 приемов:
ткань располагаем вокруг шеи, узкий край должен находиться справа;
две части перехлестываем крест-накрест;
широкий край находится над узкой частью, смотрит в левую сторону;
поднимаем широкий конец вверх, заводим за ворот;
опускаем рабочий край вправо через петлю;
затягиваем и перебрасываем рабочий конец в левую сторону;
еще раз перекинуть широкий конец через ворот;
опустить край вниз через образовавшуюся петлю;
затянуть и расправить ткань.
Узел Онассис
накинуть аксессуар на шею, швом внутрь. Узкую часть располагаем справа, нахлестываем широкий конец над узкой частью;
оборачиваем больший край вокруг меньшей части снизу,
делаем еще один оборот сверху, чтобы рабочий край вновь оказался справа;
загибаем рабочий конец вверх к подбородку под петлей, расположенной вокруг шеи, не затягивая полученное пространство до конца;
широкий конец опускаем через образовавшуюся маленькую петлю от оборота, затягиваем и расправляем ткань;
рабочий край поворачиваем в правую сторону и направляем вверх через шейную петлю;
опускаем рабочую часть сверху на уже завязанный галстук.
Узел Висмара
Обратите внимание! Края галстука должны быть одинаковыми.
Пошаговая инструкция, как завязывать галстук:
накинуть аксессуар на шею;
нахлестываем правый конец над стационарной левой частью;
загибаем рабочий конец вверх к подбородку под петлей, расположенной вокруг шеи;
опускаем его влево;
заводим рабочий конец вверх через ворот еще раз;
опускаем край через образовавшуюся петлю вниз;
затягиваем и расправляем галстук.
Узел Кавендиш
накинуть аксессуар на шею, расположив узкую часть справа, перекидываем широкий конец над узким краем вправо;
оборачиваем рабочий край вокруг стационарной части снизу,
делаем еще один оборот сверху, чтобы широкий край вновь оказался справа;
загибаем широкий конец вверх к подбородку под петлей, расположенной вокруг шеи;
рабочий край опускаем с левой стороны и перекидываем его в правую сторону под узкой частью;
широкий конец поднимаем через ворот
опускаем через верхнюю петлю в узле и регулируем степень затянутости петли вокруг шеи.
Узел Манхэттен
поместить галстук на шее швом наружу. Узкий край должен располагаться справа и быть чуть выше, чем второй конец, скрестить оба конца, располагая широкую часть под нижней частью;
обернуть рабочий край вокруг стационарного конца в правую сторону;
рабочий конец поднять, завести за шейную петлю;
опустить край вниз влево;
обернуть рабочий конец вокруг стационарной части вправо;
завести вверх через шейную петлю;
продеть рабочий край сквозь узел, затягиваем и аккуратно расправляем галстук.
Узел Мюррелл
Начните с узкого конца галстука справа и широкого слева. Кончик широкого конца должен опираться немного ниже вашей пуговицы (это, безусловно, зависит от вашей высоты, длины и ширины вашего галстука). Переместите только узкий (активный) конец.
Узкий конец влево поверх широкого конца.
Снизу поднимитесь в шейную петлю.
Опуститесь влево вниз.
Вправо вокруг задней части широкого конца.
До центра, по направлению к шейной петле.
Через шейную петлю и вправо вниз.
Влево через перед.
Снизу поднимитесь к шейной петле.
Вниз через петлю, которую вы только что создали спереди.
Затяните узел потянув за узкий конец. Сдвиньте и отрегулируйте узел.
Узел Пластрон
скрестить обе части;
верхнюю часть завести за ворот и обернуть;
расправить оба конца;
завести правую часть под другой конец влево;
продеть рабочий край сквозь узел;
затянуть и расправить концы;
приколоть к ним булавку.
Узел Ediety
расположить галстук на шее, справа должен находиться узкий конец, меньше по длине, чем широкий край; расположить концы крест-накрест узкой частью сверху в левую сторону;
поднять широкий конец вверх к подбородку;
перекинуть его через шейную петлю и направить вниз вправо;
завернуть длинный край вокруг узкой части влево;
поднять рабочий край вверх через ворот;
перекинуть через шейную петлю широкий конец и опустить влево;
обернуть узкую часть широким концом в правую сторону;
поднять рабочий край вверх к вороту;
затянуть узел;
поднять узкий край;
широкую часть пропустить через узел вверх и опустить;
аккуратно расправить узел.
Источник:
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Где-то когда-то читал, что галстуки носят со времён кельтов. Для кельтов это был символ войны. Далее переняли этот аксессуар хорваты. У хорватских военных были повязаны на шеи платки. Эту моду подхватили французы, а потом и весь мир.
Но с нынешней удаленкой - я галстук на работу с Марта не надевал...
непонятно, когда еще придется - сидишь блин перед ноутом в шортах и майке - достало уже))))
Галстук я завязал по стариночке,
Придушили лихие людинушки,
И ношу я теперь на резиночке.