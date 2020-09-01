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Как правильно завязать галстук: пошаговые инструкции, узлы любой сложности

Как правильно завязать галстук: пошаговые инструкции, узлы любой сложности (55 фото + 26 видео)

Автор:
01 сентября 2020 08:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Как завязать галстук   Как правильно завязать галстук   видео   галстук   идея   пошаговые инструкции   совет   узлы   фото   
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Хотя бы раз в жизни, каждый мужчина сталкивается с таким аксессуаром, как галстук. Правила этикета обязывают сопровождать деловой стиль одежды этим элементом гардероба.

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Метки: Как завязать галстук   Как правильно завязать галстук   видео   галстук   идея   пошаговые инструкции   совет   узлы   фото   
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13k
AlexЕЙ 53 минуты назад
Как правильно завязать галстук: пошаговые инструкции, узлы любой сложности
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9k
El Niño 5 минут назад
Со школы терпеть не могу галстуки. Хотя бы потому, что не понимаю их функционала. Обязательный аксессуар? А к этому аксессуару порой ещё нужны аксессуары. Костюмы ношу, конечно, но галстук - только в исключительных случаях.

Где-то когда-то читал, что галстуки носят со времён кельтов. Для кельтов это был символ войны. Далее переняли этот аксессуар хорваты. У хорватских военных были повязаны на шеи платки. Эту моду подхватили французы, а потом и весь мир.
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3k
Andrey Полчаса назад
Галстук - единственная вещь не имеющая никакой функциональности! Даже какая-нибудь запонка что-то там застёгивает. А галстук не нужен. Вообще!
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6k
Миха 36 минут назад
Хорошая статья, спасибо

Но с нынешней удаленкой - я галстук на работу с Марта не надевал...
непонятно, когда еще придется - сидишь блин перед ноутом в шортах и майке - достало уже))))
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2k
Красаучег) 42 минуты назад
На выпускной мне галстук завязал батя)) на свадьбу сам повязал.. еле как ) и всё, больше не носил, только когда выносить будут, тоже повяжут надеюсь)
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8k
БарНалей Красаучег) 11 минут назад
Неумение завязывать галстук хотя бы простым узлом для мужика - это как неумение завязывать шнурки или неумение пользоваться ложкой и вилкой.
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9k
Taximaxi Час назад
Собираясь на пьянку в ботиночках,
Галстук я завязал по стариночке,
Придушили лихие людинушки,
И ношу я теперь на резиночке.
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