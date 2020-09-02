Как в 90-е годы Запад с подачи Горбачева чуть было не отобрал у России Северный Морской Путь

Сегодня США и некоторые западные страны требуют от России сделать Северный морской путь (СМП) международным и готовы решать этот вопрос даже силовыми методами. А ведь 30 лет назад с подачи Михаила Горбачева Россия едва не отдала его Западу просто так, то есть добровольно.
Западные страны давно зарятся на русский Север и постоянно предпринимают попытки прибрать его к своим рукам.
Север – это не только богатейший шельф, но это еще и Северный морской путь, который позволяет доставлять грузы из Азии в Европу на 30 дней быстрее, чем если бы это делалось привычными путями через Индийский океан и Суэцкий канал.
Сегодня Россия однозначно заявила, что Севморпуть принадлежит России. Вот на Западе и скрежечут зубами. Им еще и обидно от того, что в 90-е годы эта арктическая дорога едва не досталась им просто так.
Как Горбачев чуть Россию Западу не продал
В конце 80-х Михаил Горбачев на волне своей слепой любви к Западу заявил, что Северный морской путь нужно сделать международным. И даже начались работы по изменению статуса. Партнерами проекта выступили Норвегия и Япония. Обе страны союзники США и американцы фактически выступали четвертой стороной проекта. Во всяком случае, все данные о проекте поступали в Вашингтон и та этот проект курировали.
У Советского Союза денег в конце 80-х не было, поэтому свое участие СССР подкреплял секретной информацией, которую беспрепятственно передавали Норвегии и Японии (читай – США).
Это был огромный пласт информации, которую советские полярники собирали об Арктике на протяжении нескольких веков. Запад об этом только мечтал.
Норвежцам и американцам уже рисовались перспективы того как их корабли, в том числе и военные, будут заходить в порты Севморпути, а Карское море станет местом базирования натовских подводных лодок.
России от всей Арктики оставалась бы 12-ти мильная экономическая зона, а все остальное огромное пространство становилось бы международными водами, по которым могли ходить и мирные сухогрузы, и атомные авианосцы.
В 90-е годы уже Россия переживала не самые лучшие годы в своей истории и ее руководство в лице Бориса Ельцина безропотно следовало в фарватере арктического проекта. А Запад за право обладания Северный морским путем (читай – всей Арктикой) заплатил Российской Федерации от всех своих щедрот аж 500 тысяч долларов. Это были деньги норвежцы заплатили за работу российских ученых. Они на основе секретных данных разработали проект по использованию Севморпути.
Арктика не продается!
До логического завершения этого проекта и передачи Арктики на разграбление всему миру оставались сущие формальности. Западные нефтяные компании уже были в положении низкого старта, чтобы ринуться в Русскую Арктику столбить нефтяные и газовые месторождения, а судовладельцы начинали собирать заказы на транспортировку грузов через Севморпуть.
Но Запад затянул оформление проекта и окончательно международный статус Севморпути должны начать утверждать в 2001 году, а к этому времени и власть, и настроения в России изменились.
За 10 лет Россия насмотрелась как Запад может обманывать и не выполнять свои обещания – одно только расширение НАТО на восток чего стоит? Проект в России остановили, а передачу секретных материалов прекратили, хотя к тому моменту американцы и так получили очень много. Сейчас они на основе наших – российских – исследований Севера формируют свою арктическую программу и даже начали строить первый из шести запланированных дизель-атомоходов.
Окончательно проект «Международный Севморпуть» был похоронен в 2008 году, когда страны Запада единодушно поддержали Грузию в ее агрессии против Южной Осетии и обвинили во всем Россию.
«С такими партнерами в Арктике делать нечего», - решили в России и оформили в международных судах свои права на арктический шельф и на Севморпуть. Теперь, если кто и захочет пройти этой арктической дорогой, то будет обязан действовать в строгом соответствии с российскими законами и соответственно обязан будет России платить.
А вы как думаете – стоит России сотрудничать с западными странами в арктических вопросах?
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России от всей Арктики оставалась бы 12-ти мильная экономическая зона, а все остальное огромное пространство становилось бы международными водами, по которым могли ходить и мирные сухогрузы, и атомные авианосцы.
Господи, какой бред то!
До 82 года Арктика делилась по сектора вплоть до полюса, в 82 была принята международная конвенция ООН по морскому праву, СССР её подписал, Россия ратифицировала.
По этой конвенции 12 мильная зона территориальных вод, остальное - экономическая зона по шельфу, в которой могут свободно плавать любые суда любых стран. Проливы севморпути, находящиеся в 12 мильной зоне имеют статус свободного прохода, в том числе и военными судами. Как Гибралтар, Босфор и датские проливы.
Так что свобода прохода по севморпути ограничивается только наличием ледокола и лоцманской проводки.
Всё остальное - пустопорожний бред.
Ну попробуй, поплавай без нашего сопровождения, подпиндосина. Чего-то не плавается?
Повторю. В принципе любой корабль любой страны мира может пройти севморпутем. Весь вопрос в ледокол и лоцмане. По босфору "без сопровождения" тоже особо не поплаваешь.
Так что не надо патриотичных соплей, учите матчасть
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Конвенция_ООН_по_морскому_праву#:~:text=Конвенция Организации Объединённых Наций по,состоянию на июнь 2016 гhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Конвенция_ООН_по_морскому_праву#:~:text=Конвенция Организации Объединённых Наций по,состоянию на июнь 2016 г.