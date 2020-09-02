Как в 90-е годы Запад с подачи Горбачева чуть было не отобрал у России Северный Морской Путь

Сегодня Россия однозначно заявила, что Севморпуть принадлежит России. Вот на Западе и скрежечут зубами. Им еще и обидно от того, что в 90-е годы эта арктическая дорога едва не досталась им просто так.

Как Горбачев чуть Россию Западу не продал

В конце 80-х Михаил Горбачев на волне своей слепой любви к Западу заявил, что Северный морской путь нужно сделать международным. И даже начались работы по изменению статуса. Партнерами проекта выступили Норвегия и Япония. Обе страны союзники США и американцы фактически выступали четвертой стороной проекта. Во всяком случае, все данные о проекте поступали в Вашингтон и та этот проект курировали.

У Советского Союза денег в конце 80-х не было, поэтому свое участие СССР подкреплял секретной информацией, которую беспрепятственно передавали Норвегии и Японии (читай – США).

Это был огромный пласт информации, которую советские полярники собирали об Арктике на протяжении нескольких веков. Запад об этом только мечтал.

Норвежцам и американцам уже рисовались перспективы того как их корабли, в том числе и военные, будут заходить в порты Севморпути, а Карское море станет местом базирования натовских подводных лодок.

России от всей Арктики оставалась бы 12-ти мильная экономическая зона, а все остальное огромное пространство становилось бы международными водами, по которым могли ходить и мирные сухогрузы, и атомные авианосцы.