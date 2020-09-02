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Как в 90-е годы Запад с подачи Горбачева чуть было не отобрал у России Северный Морской Путь

Как в 90-е годы Запад с подачи Горбачева чуть было не отобрал у России Северный Морской Путь (4 фото)

Автор:
02 сентября 2020 14:11
Метки: Северный Морской Путь   история   флот   
1643
4

Сегодня США и некоторые западные страны требуют от России сделать Северный морской путь (СМП) международным и готовы решать этот вопрос даже силовыми методами. А ведь 30 лет назад с подачи Михаила Горбачева Россия едва не отдала его Западу просто так, то есть добровольно.

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Метки: Северный Морской Путь   история   флот   
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15  комментариев
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1k
Том Сойер 4 часа назад
Как в 90-е годы Запад с подачи Горбачева чуть было не отобрал у России Северный Морской Путь
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13
Василий Северин 6 минут назад
П. и здёжь, какой то. И Горби не трогать. хлопотно это...
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880
Дмитрий Брагин Полчаса назад
Сотрудничать конечно стоит, но на своих условиях)
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172
Олег83 37 минут назад
Главное что Американцам не достались секретные чертежи ДИЗЕЛ-АТОМОХОДА !!! о_О
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2k
Том Джоуд 3 часа назад
Полицай Горбачев - мудрый человек (или его жена). В свое время понял, лучше за плюшки продать свою страну, вместе со своим народом, чем проводить чистки в партии и развивать страну. Зато умрет богатым и уважаемым на Западе человеком. И останется после него, не несколько прокуренных трубок и побитая молью шинель, а цельная куча "бохатых", "независимых" и "мирных" и "счастливых" государств. Ну и развитых похлеще европейских государств.
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724
vlad 3 часа назад
Какой бред...
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2k
VL 3 часа назад
А этот гандонльер, мудогорби, искренне удивлён, хуле же так его не любят???
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Сегодня Россия однозначно заявила, что Севморпуть принадлежит России.

России от всей Арктики оставалась бы 12-ти мильная экономическая зона, а все остальное огромное пространство становилось бы международными водами, по которым могли ходить и мирные сухогрузы, и атомные авианосцы.

Господи, какой бред то!

До 82 года Арктика делилась по сектора вплоть до полюса, в 82 была принята международная конвенция ООН по морскому праву, СССР её подписал, Россия ратифицировала.

По этой конвенции 12 мильная зона территориальных вод, остальное - экономическая зона по шельфу, в которой могут свободно плавать любые суда любых стран. Проливы севморпути, находящиеся в 12 мильной зоне имеют статус свободного прохода, в том числе и военными судами. Как Гибралтар, Босфор и датские проливы.

Так что свобода прохода по севморпути ограничивается только наличием ледокола и лоцманской проводки.

Всё остальное - пустопорожний бред.
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10k
Dobryi_KOT ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
остальное - экономическая зона по шельфу, в которой могут свободно плавать любые суда любых стран. ---------------------------------------
Ну попробуй, поплавай без нашего сопровождения, подпиндосина. Чего-то не плавается?
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Dobryi_KOT 3 часа назад
Без сопровождения и "наша собственность" разные вещи.

Повторю. В принципе любой корабль любой страны мира может пройти севморпутем. Весь вопрос в ледокол и лоцмане. По босфору "без сопровождения" тоже особо не поплаваешь.

Так что не надо патриотичных соплей, учите матчасть

https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Конвенция_ООН_по_морскому_праву#:~:text=Конвенция Организации Объединённых Наций по,состоянию на июнь 2016 гhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Конвенция_ООН_по_морскому_праву#:~:text=Конвенция Организации Объединённых Наций по,состоянию на июнь 2016 г.
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718
Сергей 4 часа назад
гореть в аду пятнистому вечно
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40k
zloykoyot 4 часа назад
Конечно можно сотрудничать. И караваны можно пропускать по севморпути, только утром деньги, вечером стулья.
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18k
Добрый Алабай 4 часа назад
Перестройщики много секретной информации слили пендосам. Севморпуть - это малая доля. Жаль, что никого из них не будут судить и не расстреляют за измену Родине.
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2k
Frank Borman Добрый Алабай 3 часа назад
В святые 90е либерал-капиталисты еще больше инфы слили Западу. А если точнее, продали. На дивиденды от продаж, например, мистер Андрю Козирев, бывший министр иностранных дел РФ, очень неплохо живет в США, на своей родине. Семейка Ельциных тоже не бедствует. Угадайте с 3 раз, на какие шишы?
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417
Любушка 4 часа назад
Было такое дело. Если бы не теперешнее правительство, Россию на куски бы разодрали.
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