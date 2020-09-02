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Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет

Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет (3 фото)

Автор:
02 сентября 2020 11:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Queen-of-nightmare   аллергия   здоровые   интересно   история   норвегия   старость   холодовая аллергия   
4726
3
Эта необычная особенность организма не проявляется, когда девушка ест мороженое или пьет холодные напитки. Зато выйдя на холодную улицу зимой, она на глазах превращается в старушку. По счастью, явление обратимо, но вот интересно: как эти трансформации будут выглядеть лет через 40?

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Метки: Queen-of-nightmare   аллергия   здоровые   интересно   история   норвегия   старость   холодовая аллергия   
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17  комментариев
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2k
Черчек 3 часа назад
У меня такая же аллергия на работу по понедельникам :)
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1k
ALEX 8 минут назад
Если у тебя аллергия на холод, то переедь в США, например в Калифорнию или Флориду. Там круглый год лето.
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664
The mask 10 минут назад
Пущшай в сомали едет. Там тепло...)
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56k
Доктор Джонс Полчаса назад
Какая-то неправильная норвежка...
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15
Сеня Быгэмотиг 47 минут назад
"а еще ее не всегда узнают малознакомые люди."
меня вообще не узнают малознакомые люди
и я только рад этому
потому что они малознакомые
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6k
Саша Смирнов 50 минут назад
Она не знает, как будет выглядеть в старости. Так как там основной симптом - обилие морщин и обвисание кожи.
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100
K 2 часа назад
Она может ограбить банк в мороз, без маски, а потом рвануть в теплые края...
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2k
Руслан 2 часа назад
Не знаю, как на счёт старости, но выглядит, будто здорово бухнула день назад! )
А так девчонка выглядит неплохо. Здоровья ей и много путешествий в жаркие страны!
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3k
Летучий Мыш 2 часа назад
Бедняга, пока еще студентка, можно попробовать по обмену уехать куда-нибудь, где потеплее
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314
zu4ara 2 часа назад
зато бухло всегда продадут без паспорта
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16k
SerGProS zu4ara 2 часа назад
А кто-то и бухнуть предложит вместе
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8k
myymoo 3 часа назад
Причем тут холод? с бодунища нех*й шляться по улицам, сиди дома, отпивайся пивом, не пугай прохожих.
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300
Николай Краснов myymoo Полчаса назад
Дамы не равнодушные к спиртному минусят. За живое Вы их задели.....)
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8k
myymoo Николай Краснов 21 минуту назад
Походу, зиму чуют....аллергия будет.
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300
Николай Краснов myymoo 20 минут назад
)))))) -!
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5k
Вася 3 часа назад
"а еще ее не всегда узнают малознакомые люди.".. а незнакомые вообще не узнают !
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