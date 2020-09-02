Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет

Девушка говорит, что особенных неудобств при этом не ощущает, разве что кожа очень натягивается и бывает неприятно, а еще ее не всегда узнают малознакомые люди.

Впрочем, пользователи портала Reddit, желая успокоить и подбодрить Queen-of-nightmare, предположили, что с этой суперспособностью ей будут нипочем системы распознавания лиц. А еще есть один, пусть и не совсем очевидный бонус: она уже знает, как будет выглядеть в старости!