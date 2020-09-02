Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет

Эта необычная особенность организма не проявляется, когда девушка ест мороженое или пьет холодные напитки. Зато выйдя на холодную улицу зимой, она на глазах превращается в старушку. По счастью, явление обратимо, но вот интересно: как эти трансформации будут выглядеть лет через 40?
Студентка из Норвегии рассказала, каково это - жить в северной стране, имея аллергию на холод.
Девушка под ником Queen-of-nightmare опубликовала два фото, сделанные с небольшой разницей во времени. На одном она выглядит как обычно, на другом - с отекшим лицом и глубокими морщинами. Такой норвежка становится, если столбик термометра опускается ниже 10 градусов Цельсия. Эти метаморфозы происходят с ней большую часть года, т.к. почти 10 месяцев в Норвегии холодно.
Девушка говорит, что особенных неудобств при этом не ощущает, разве что кожа очень натягивается и бывает неприятно, а еще ее не всегда узнают малознакомые люди.
Впрочем, пользователи портала Reddit, желая успокоить и подбодрить Queen-of-nightmare, предположили, что с этой суперспособностью ей будут нипочем системы распознавания лиц. А еще есть один, пусть и не совсем очевидный бонус: она уже знает, как будет выглядеть в старости!
Впрочем, пользователи портала Reddit, желая успокоить и подбодрить Queen-of-nightmare, предположили, что с этой суперспособностью ей будут нипочем системы распознавания лиц. А еще есть один, пусть и не совсем очевидный бонус: она уже знает, как будет выглядеть в старости!
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меня вообще не узнают малознакомые люди
и я только рад этому
потому что они малознакомые
А так девчонка выглядит неплохо. Здоровья ей и много путешествий в жаркие страны!