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Сообщество Жизнь в США 418 постов • 188 подписчиков подписаться
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Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос

Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   еда   история   копченое мясо   подделка   сша   что это такое   
2744
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Чего только не чудится женщинам постбальзаковского возраста! Вместо свиного хвоста афроамериканка вдруг увидела нечто похожее на детородный орган мужчины.

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Метки: америка   еда   история   копченое мясо   подделка   сша   что это такое   
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21  комментарий
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4k
chichic1 2 часа назад
Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос
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22k
Григорий 22 минуты назад
- Мне хот-дог (горячую собаку). Эх-ма... А у вас есть другая часть собаки?
- Мне хот-дог (горячую собаку). Эх-ма... А у вас есть другая часть собаки?
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5k
Николай Полчаса назад
Бабуля по ходу уже стала забывать как член выглядит вот и напутала...
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28k
Haratemich Полчаса назад
Дети, людоедом был товарищ Сталин
Ням-ням-ням , покупайте Микоян !
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1k
XAHsolo 41 минуту назад
Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос
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18k
Батончик с маком Час назад
студентка на экзамене рассказывает о строении члена - мужской половой член представляет из себя кость покрытую мышцами и кожей сантиметров 25-27...
профессор - с костью это вам показалось, а вот с размером повезло
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307
Алксандр Шевченко Батончик с маком Полчаса назад
Что обтянут кожей это верно, что кость это вам показалось, а 25-27 это просто повезло.
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308
zu4ara Час назад
Со свининой там ничего общего ,больше смахивает на обрубок говяжьего хвоста. Дикари жрут всякую х.ню .
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Уже и хрен человеческий от свинячьего отличить не могут
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1k
Андрей 2 часа назад
Причем, если бы был член белого не парилась бы, а тут явно член черного!
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1k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Двое влюбленных лежали во ржи.
Тихо комбайн стоял на межи.
Тихо завелся и тихо пошел -
Кто-то в буханке залупу нашёл!
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
Таки что...ей цвет не понравился, или размер не подошёл?
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344
Акроко 2 часа назад
Как же это она позвонки не раглядела?
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3k
Летучий Мыш Акроко 15 минут назад
Английская королева прибывает с визитом в военный госпиталь и заходит в
большую палату, где много раненых. Подходит к одному из них и
спращивает:
- Куда тебя ранили, мой храбрый солдат?
- В руку, моя королева.
- Надеюсь, кость не задета? Ты храбрый солдат, награждаю тебя орденом.
Все присутствующие хором:
- Да здравствует королева!
Королева подходит к следующему раненому и спрашивает:
- Куда тебя ранили, мой храбрый солдат?
- В ногу, моя королева.
- Надеюсь, кость не задета? Ты храбрый солдат, награждаю тебя орденом.
Все присутствующие хором:
- Да здравствует королева!
Наконец королева доходит до последнего раненого и спрашивает:
- А тебя куда ранили, мой храбрый солдат?
- О моя королева, я не могу оскорбить ваш слух...
- Не стесняйся, мой храбрый солдат, мне можно говорить все, я же твоя
королева.
- В пенис, моя королева.
- Надеюсь, кость не задета?
Все присутствующие хором:
- Да здравствует король!!!
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80
Родион 2 часа назад
"Ничего человеческого в мясе не обнаружено!"
Ну разумеется, ведь это свиной х.уй!
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71k
Авокадо 2 часа назад
А на что она рассчитывала?...
А на что она рассчитывала?...
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9k
Лехахуторской 2 часа назад
Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Том Сойер 2 часа назад
Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос
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40k
Дмитрий 2 часа назад
Ну и сварила бы суп из залуп.
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8k
Нихуахуа Дмитрий 2 часа назад
По рецепту ей ещё 6 залуп недоставало.
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3k
Алекс Таворотов Нихуахуа 52 минуты назад
не хватает 7. суп-то из 8: ...7 покрошено, одна так брошена
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