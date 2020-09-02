Американка подняла полицию на уши, обнаружив в упаковке копченого мяса кусок, похожий на фаллос

Чего только не чудится женщинам постбальзаковского возраста! Вместо свиного хвоста афроамериканка вдруг увидела нечто похожее на детородный орган мужчины.
Власти Акрона (Огайо, США) были вынуждены провести тщательную проверку после сообщения американки о найденном ей в упаковке копченого мяса человеческом пенисе.
Ламия Сигфилд сообщила, что купила в продуктовом магазине пачку копченых хвостов, чтобы приготовить их с бобами. Но в процессе готовки она обнаружила нечто странное: один из кусков мяса напомнил женщине детородный орган человека, нежели копченый свиной хвост.
Женщина пришла в ужас и решила позвонить в полицию. Представители правопорядка Акрона отвезли фаллический кусок на экспертизу и огласили результаты исследования: увы, это всего лишь свинина. Ничего человеческого в мясе не обнаружено!
В ответ на это дама комментариев не оставила, заявив, что в любом случае недовольна ситуацией и будет продолжать ее расследовать. Даже если окажется, что представленный кусок не имеет ничего общего с детородным органом, она все равно считает себя обманутой, т.к. планировала купить копченую индейку, а не свиной хвост. Бинго!
Источник:
Ссылки по теме:
- Цветные фотографии бунта в Детройте 1967 года
- Новый Орлеан отмечает 300-летие: коллекция редких исторических снимков
- Художница, сдававшая дом под съемки порно, засудила студию за демонстрацию ее картин на стенах
- Нелёгкие 30-е: жизнь в штате Нью-Мексико в фотографиях
- Как выглядела размеренная жизнь спальных пригородов штата Нью-Йорк в конце 1940-х
1
Новости партнёров
Загрузка...
Ням-ням-ням , покупайте Микоян !
профессор - с костью это вам показалось, а вот с размером повезло
Тихо комбайн стоял на межи.
Тихо завелся и тихо пошел -
Кто-то в буханке залупу нашёл!
большую палату, где много раненых. Подходит к одному из них и
спращивает:
- Куда тебя ранили, мой храбрый солдат?
- В руку, моя королева.
- Надеюсь, кость не задета? Ты храбрый солдат, награждаю тебя орденом.
Все присутствующие хором:
- Да здравствует королева!
Королева подходит к следующему раненому и спрашивает:
- Куда тебя ранили, мой храбрый солдат?
- В ногу, моя королева.
- Надеюсь, кость не задета? Ты храбрый солдат, награждаю тебя орденом.
Все присутствующие хором:
- Да здравствует королева!
Наконец королева доходит до последнего раненого и спрашивает:
- А тебя куда ранили, мой храбрый солдат?
- О моя королева, я не могу оскорбить ваш слух...
- Не стесняйся, мой храбрый солдат, мне можно говорить все, я же твоя
королева.
- В пенис, моя королева.
- Надеюсь, кость не задета?
Все присутствующие хором:
- Да здравствует король!!!
Ну разумеется, ведь это свиной х.уй!