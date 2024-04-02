"Я тебе ноги повырываю вместе с поганым языком!": семья сахалинских чиновников устроила скандал на борту самолёта

Недовольные жители Южно-Сахалинска препирались с пассажирами, а уже после полёта пообещали одному из них устроить террор.
31 марта член избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлия Жолудева и гендиректор городской управкомпании Денис Жолудев сели на борт самолёта, летевшего из Владивостока на Сахалин. Недовольство у супругов обстановкой началось еще перед взлётом лайнера. Они возмутились тем, что отделения для ручной клали были забиты вещами других пассажиров.
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Семейная пара начала скандалить и материться - их предупредили, чтобы вели себя корректно.
Потом, как сообщают СМИ, Жолудевы продолжили скандалить с соседями: шатали их кресла, пинали ногами - в общем, вели себя как невоспитанные люди. На борт даже пригласили полицию, но задерживать дебоширов не стали.
А спустя время один из тех самых пассажиров получил голосовое сообщение, в котором ему пообещали "вырвать ноги" и кучу других неприятных сюрпризов. Жолудев уже, не церемонясь, сообщил, что с ним шутки плохи.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Супруги не в первый раз попадают в скандальную историю. Юлия Жолудева, к примеру, известна тем, что в 2022 году во время выборов в областную думу, будучи пьяной, обматерила во время разговора по телефону главу горкома КПРФ Станислава Кузнецова. Женщину тогда обвинили в "откатах", на что она назвала оппонента «мразью», «проституткой», «твариной» и «долб***м»
А её муж Денис в мае 2021 года был задержан за пьяное вождение: он не справился с управлением авто и въехал в ворота.
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- Ну конечно!
- Молча упал..
2) А спустя время один из тех самых пассажиров получил голосовое сообщение - получил о него, судя по всему в ответ? Потому что то самое сообщение начинается со слов "ты еще раз мне напишешь".
Судя по написанному какие то [мат] напихали отсек ручной клади своим говном, не оставив места другим
Размер ручной клади ограничен.
"Моё место для чемоданчика"... ))) тьфу, уроды.
Уже очевидно что власть лишний раз народ нервировать не хочет, особенно когда цена вопроса - какой-то хер с горы которого звать никак
Но нет, будут быковать на камеру и слетать с местечек. Дегенераты...
То, что Ваша "гроза" хрюкнула - к любой стране можно отнести.
И Россия- далеко не на первом месте.