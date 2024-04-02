"Я тебе ноги повырываю вместе с поганым языком!": семья сахалинских чиновников устроила скандал на борту самолёта

Семейная пара начала скандалить и материться - их предупредили, чтобы вели себя корректно.

Потом, как сообщают СМИ, Жолудевы продолжили скандалить с соседями: шатали их кресла, пинали ногами - в общем, вели себя как невоспитанные люди. На борт даже пригласили полицию, но задерживать дебоширов не стали.

А спустя время один из тех самых пассажиров получил голосовое сообщение, в котором ему пообещали "вырвать ноги" и кучу других неприятных сюрпризов. Жолудев уже, не церемонясь, сообщил, что с ним шутки плохи.



