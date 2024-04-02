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"Я тебе ноги повырываю вместе с поганым языком!": семья сахалинских чиновников устроила скандал на борту самолёта

"Я тебе ноги повырываю вместе с поганым языком!": семья сахалинских чиновников устроила скандал на борту самолёта

Автор:
02 апреля 2024 13:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   Угрозы   авиадебоширы   ручная кладь   самолет   скандал   
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Недовольные жители Южно-Сахалинска препирались с пассажирами, а уже после полёта пообещали одному из них устроить террор.

31 марта член избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлия Жолудева и гендиректор городской управкомпании Денис Жолудев сели на борт самолёта, летевшего из Владивостока на Сахалин. Недовольство у супругов обстановкой началось еще перед взлётом лайнера. Они возмутились тем, что отделения для ручной клали были забиты вещами других пассажиров.


Семейная пара начала скандалить и материться - их предупредили, чтобы вели себя корректно.


Потом, как сообщают СМИ, Жолудевы продолжили скандалить с соседями: шатали их кресла, пинали ногами - в общем, вели себя как невоспитанные люди. На борт даже пригласили полицию, но задерживать дебоширов не стали.


А спустя время один из тех самых пассажиров получил голосовое сообщение, в котором ему пообещали "вырвать ноги" и кучу других неприятных сюрпризов. Жолудев уже, не церемонясь, сообщил, что с ним шутки плохи.


Супруги не в первый раз попадают в скандальную историю. Юлия Жолудева, к примеру, известна тем, что в 2022 году во время выборов в областную думу, будучи пьяной, обматерила во время разговора по телефону главу горкома КПРФ Станислава Кузнецова. Женщину тогда обвинили в "откатах", на что она назвала оппонента «мразью», «проституткой», «твариной» и «долб***м»


А её муж Денис в мае 2021 года был задержан за пьяное вождение: он не справился с управлением авто и въехал в ворота.

Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   Угрозы   авиадебоширы   ручная кладь   самолет   скандал   
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23  комментария
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23k
Shtoppi Час назад
все что нужно знать про наших быдло-чинуш и их родственников с периферии. ох_евшие местечковые царьки-отморозки. тьфу сукаблRть!!!
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42k
Сергей 3 минуты назад
Муж и жена одна сатана. Счастливая семейка оказалась, друг дружку стоят.
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13k
Социум 10 минут назад
Ждëм извинений на камеру. Ну, а дело найдëтся, был бы наглый чиновник.

- Мама! Папа с лестницы упал!
- Дааа?! И что сказал!?...
- Матюки пропустить?!...
- Ну конечно!
- Молча упал..
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16k
Aaron Bezzazrenia 15 минут назад
От царя далеко - вот и о.x.y.eвают твари
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5k
Психологическая поддержка Полчаса назад
1) Во первых, какого [мат] люди только своими сумками забили места
2) А спустя время один из тех самых пассажиров получил голосовое сообщение - получил о него, судя по всему в ответ? Потому что то самое сообщение начинается со слов "ты еще раз мне напишешь".

Судя по написанному какие то [мат] напихали отсек ручной клади своим говном, не оставив места другим
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281
DuckTales 46 минут назад
Очередные пупы на королевской службе ... противно.
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353
Serg 51 минуту назад
Ну хоть так на этих убогих организмов обратят внимание, через кваканье, порчу воздуха и чмошные поведение.
"Моё место для чемоданчика"... ))) тьфу, уроды.
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1k
FreelancerND 54 минуты назад
Я вот честно говоря не очень понимаю. Ну вот ты чинуша человек-говно, вот тебе надо подоминировать над людишками, все такое. Но мозги-то [мат] должны быть! О сохранности своей жопы думать!
Уже очевидно что власть лишний раз народ нервировать не хочет, особенно когда цена вопроса - какой-то хер с горы которого звать никак
Но нет, будут быковать на камеру и слетать с местечек. Дегенераты...
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125
Олег Шинкевич FreelancerND Полчаса назад
Там не мозги нужны, а связи и отсутствие совести. Так что они соответствуют.
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3k
РАТНИК 56 минут назад
Печально когда до кресел чиновников дорывается самое отмороженное быдло.
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8k
Николай Час назад
Вот молчал бы меньше говна на себя наговорил... словестный понос еще ни для кого ничем хорошим не заканчивался, кто там куда у него поехал и закончил... с этого момента поподробнее думаю стоит говорить с СК и ФСБ, они про те места много знают...
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5k
Руслан Час назад
Капец, быдлота...Пинком под зад и дело за угрозы возбудить. Без чиновничьих полномочий кисловато жить то будет
Думаю, что раз уж скандал получил огласку, на днях выкинут быдло-мразей из теплых и уютных кресел...
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8k
Echo Час назад
Я бы в Кремле спросил , что это себе позволяют чинуши из избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлия Жолудева и гендиректор городской управкомпании Денис Жолудев
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1k
Андрей Граф Час назад
Бастрыкину напишите
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15k
Ser 2 часа назад
....при власти, нормальные такие - отмороженные выродки...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1947 постов (1935 в горячем)

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