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Американец опоздал на рейс, побежал к самолету - его засосало в турбину

Американец опоздал на рейс, побежал к самолету - его засосало в турбину

Автор:
19 января 2024 08:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   засосало в турбину   несчастный случай   опоздал на рейс   самолет   
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30-летний американец не успел на посадку и воспользовался аварийным выходом, чтобы добежать до лайнера. Но что-то пошло не так.

Кайлер Эфингер опоздал на посадку и устроил дебош в зале вылета. Камеры наблюдения зафиксировали всё, что происходило в аэропорту Солт-Лейк-Сити в первых числах января.


Опоздавший пассажир попытался открыть запертую дверь у выхода на посадку Delta Air Lines, но у него ничего не получилось. Затем он лихорадочно стал метаться, пытаясь найти выход на лётное поле, в отчаянии швырял обувь в окно и пытался разбить дверь, а потом, наконец, нашёл лазейку.


Ему удалось выйти из терминала, после чего видео показывает Эфингера, бегущего по лётному полю.


Через 10 минут после того, как он покинул терминал, полиция сообщила, что нашла одежду и обувь на одной из взлетно-посадочных полос, а самого мужчину обнаружили внутри двигателя самолёта. Его почти засосало в турбину. И хотя пострадавшему пытались как-то помочь, его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что мужчине вводили налоксон - препарат, который используют для устранения передозировки наркотиков.


В результате инцидента рейс пришлось отложить, и 95 пассажиров, находившиеся на борту самолета Delta Air Lines, не смогли вовремя отправиться в Сан-Франциско.


Сейчас этот несчастный случай, который произошёл в начале января, расследует полиция. В частности, всех интересуют результаты токсикологической экспертизы, которые покажут, находился ли Эфингер под влиянием наркотиков или совершил необдуманный поступок по какой-то иной причине.

Источник:

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Метки: Видео   США   засосало в турбину   несчастный случай   опоздал на рейс   самолет   
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68  комментариев
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3k
Илья 3 часа назад
Считаю это гран-при премии Дарвина . Год только начался а у нас уже победитель!
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794
cdzpm 16 минут назад
А вед Задорнов прав!!!!
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11k
МихА Полчаса назад
Он думал ему из самолёта верёвочную лестницу скинут???

или на шасси долетит как в том фильме
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3k
r.a.t. Полчаса назад
Американец идентифицирующий себя дагестанцем
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11k
ScorpionDS 36 минут назад
Вот прям рвался на встречу со смертью, жуть ...
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41k
Example 6.2.6 40 минут назад
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20k
anpetrof 49 минут назад
А куда он бежал-то? Самолёт уже начал двигаться, куда он залезть хотел - в отсек шасси?
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707
partners74 59 минут назад
а чё за педераст-любитель омериконцев меня минусует? ну-ка, б.л.ять появись!
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6k
Атомный Крот Час назад
Ну вот.

А рассказывали, что в самолетных турбинах некого искать.

Оказывается, очень даже есть кого.
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8k
vasilykopkov Час назад
Чел ведёт себя явно неадекватно, то ли нарик то ли шизик.
Да и опоздал, видимо из-за прихода, где-нибудь в туалете ширнулся.
Однако вопрос - как сумел на лётное поле попасть?
По идее это должно быть исключено, правда раздолбайство никто не отменял.

PS Согласен с предыдущими комментаторами - серьёзная заявка на победу в премии Дарвина.
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11k
paranoid Час назад
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5k
Харон Час назад
Успел....
Как у Высоцкого "Мы успели в гости, к Богу не бывает опозданий".
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34k
Юрий 2 часа назад
Засасывает быстро и эффективно....
Ссылка vk.com
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11k
Dabus 2 часа назад
Теперь представляем что данный человек - шахид, с зашитой в животе взрывчаткой, который просто пробежал через весь аэропорт прямо к самолёту ... в первом классе которого вполне могли сидеть очень важные и богатые люди, а возможно даже конгрессмены ...
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16k
Alex 2 часа назад
Нипонил, а где, собственно, служба безопасности аэропорта? Неадекватный человек носится по терминалу и всем пофиг? Потом он попадает на лётное поле и бежит к самолёту, а если у него с собой бомба?
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428
Человек Наблюдающий 2 часа назад
Странный аэропорт. Ни души. Как позволили дебилу творить свое дебильство?
Но согласен- Дарвин может закрывать свою премию.
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2k
max 2 часа назад
что за фигня, потратил 1:26 на трейлер ? где сам экшен ?
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24k
SolomonA 2 часа назад
"полиция сообщила, что нашла одежду и обувь на одной из взлетно-посадочных полос"
Какой, однако, приличный человек! Разулся и разделся, прежде чем засосаться в турбину...
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2k
Дмитрий 2 часа назад
"бежащего" - рукалицо, блджад!
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14k
Artem 2 часа назад
Какой удалец
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100
Чубака 2 часа назад
Крепкий орешек
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