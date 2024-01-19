Американец опоздал на рейс, побежал к самолету - его засосало в турбину

Кайлер Эфингер опоздал на посадку и устроил дебош в зале вылета. Камеры наблюдения зафиксировали всё, что происходило в аэропорту Солт-Лейк-Сити в первых числах января.

Опоздавший пассажир попытался открыть запертую дверь у выхода на посадку Delta Air Lines, но у него ничего не получилось. Затем он лихорадочно стал метаться, пытаясь найти выход на лётное поле, в отчаянии швырял обувь в окно и пытался разбить дверь, а потом, наконец, нашёл лазейку.

Ему удалось выйти из терминала, после чего видео показывает Эфингера, бегущего по лётному полю.



