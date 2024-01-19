Американец опоздал на рейс, побежал к самолету - его засосало в турбину

30-летний американец не успел на посадку и воспользовался аварийным выходом, чтобы добежать до лайнера. Но что-то пошло не так.
Кайлер Эфингер опоздал на посадку и устроил дебош в зале вылета. Камеры наблюдения зафиксировали всё, что происходило в аэропорту Солт-Лейк-Сити в первых числах января.
Опоздавший пассажир попытался открыть запертую дверь у выхода на посадку Delta Air Lines, но у него ничего не получилось. Затем он лихорадочно стал метаться, пытаясь найти выход на лётное поле, в отчаянии швырял обувь в окно и пытался разбить дверь, а потом, наконец, нашёл лазейку.
Ему удалось выйти из терминала, после чего видео показывает Эфингера, бегущего по лётному полю.
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Через 10 минут после того, как он покинул терминал, полиция сообщила, что нашла одежду и обувь на одной из взлетно-посадочных полос, а самого мужчину обнаружили внутри двигателя самолёта. Его почти засосало в турбину. И хотя пострадавшему пытались как-то помочь, его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что мужчине вводили налоксон - препарат, который используют для устранения передозировки наркотиков.
В результате инцидента рейс пришлось отложить, и 95 пассажиров, находившиеся на борту самолета Delta Air Lines, не смогли вовремя отправиться в Сан-Франциско.
Сейчас этот несчастный случай, который произошёл в начале января, расследует полиция. В частности, всех интересуют результаты токсикологической экспертизы, которые покажут, находился ли Эфингер под влиянием наркотиков или совершил необдуманный поступок по какой-то иной причине.
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или на шасси долетит как в том фильме
А рассказывали, что в самолетных турбинах некого искать.
Оказывается, очень даже есть кого.
Да и опоздал, видимо из-за прихода, где-нибудь в туалете ширнулся.
Однако вопрос - как сумел на лётное поле попасть?
По идее это должно быть исключено, правда раздолбайство никто не отменял.
PS Согласен с предыдущими комментаторами - серьёзная заявка на победу в премии Дарвина.
Как у Высоцкого "Мы успели в гости, к Богу не бывает опозданий".
Но согласен- Дарвин может закрывать свою премию.
Какой, однако, приличный человек! Разулся и разделся, прежде чем засосаться в турбину...