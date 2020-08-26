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Сообщество Жизнь в США 412 постов • 187 подписчиков подписаться
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В США полицейские выстрелили афроамериканцу в спину и спровоцировали новую волну погромов

В США полицейские выстрелили афроамериканцу в спину и спровоцировали новую волну погромов (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 12:58
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 360подмосковье   Джейкоб Блейк   Кеноша   видео   выстрелы   полиция   протесты 2020   ранение   чернокожий   
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Очередная волна протестов началась в США вечером 23 августа. Толпы людей вышли на улицы города Кеноша после того, как полицейские тяжело ранили афроамериканца во время задержания.

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Метки: 360подмосковье   Джейкоб Блейк   Кеноша   видео   выстрелы   полиция   протесты 2020   ранение   чернокожий   
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30  комментариев
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
В США полицейские выстрелили афроамериканцу в спину и спровоцировали новую волну погромов
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6k
Matthew Hopkins 24 минуты назад
Позвольте! С какого хера у нас вдруг стали употреблять слово "афроамериканец"?
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257
im240 38 минут назад
да похрен. пусть хоть все передохнут
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699
Hellscream 43 минуты назад
И собственно где срочный вылет представителей ООН на место гибели честного , невиновного гражданина США
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2k
Лео Рудакопски 44 минуты назад
Джейкобу кому? БЛЭЙКУ? Джейкобу Черному? Какого хрена черный носит фамилию Черный?
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699
Hellscream 47 минут назад
До выборов , каждый раз как только градус волнения будет понижаться, будет дохнуть 1 негрила . Ничего лично, просто политика )
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7k
Vlad 51 минуту назад
Не знаю теперь, будет мировая общественность санкции вводить на амеров за стрельбу во время мирных протестов, или пожурят просто.
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2k
Frank Borman 53 минуты назад
В США народ снова вышел на улицы. Люди не хотят Трампа, он им надоел. Создан Координационный совет по передаче власти от Белого дома Афрогражданскому сообществу. Сев.Корея, Иран и Венесуэла уже собрали 5 миллионов баксов на нужды возмущеннных граждан. Лига африканских стран уже думает, какие санкции ввести против диктатора Трампа. Люди на улицах скандируют: "Донни, уходи!". Великая беларуськая писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич заявила радиостанции "Радио Тегерана": "Мне стыдно за америкнацев. Выросло уже полностью сервильное поколение американцев. Доколе они будут терпеть этого диктатора Трампа? Американцы - темное агрессивное племя, им не место среди цивилизованных народов. Если в ближайшее время Донни не уйдет, то в знак протеста я засуну себе мою золотую нобелевскую медаль в анус."
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27k
Azesh 2 часа назад
чета я видео посмотрел, мне показалось что поциент сам вдруг резко попытался ломануться в свою машину и получил пулю в спину. Копов можно понять- может у него там ствол? Может он газанет сейчас джипом в толпу? Все на взводе, стой ты спокойно и все будет ок.
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2k
Борис Карабанов Azesh 2 часа назад
Тем более, что "прозрачный намёк" в виде электрошокера перед этим уже был. Ну, не понял афроамериканец. Разъяснили.
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690
Шурман 2 часа назад
Странновато все у них , были погромы в Брюсселе через 2е суток полиция показала всех в наручниках , дальше или штрафы дали которые за год не отработать или на 36 месяцев подумать . 3 недели назад на пляже тоже в ментов пытались швырять и тд так местные сами помогли найти зачинщиков . Камеры у них есть или Америка не такая грейт как ее они же сами описывают . В Бельгии допустим если буду повышать голос на мента то его рука сразу полезет в кобуру , был случай один , недопонимание , на мне висел какой то штраф и судебные исполнители ждали пока из 50 евро он дорастёт до 1500 евро и вот чудо звонок в двери , я прочитал бумаги с чем не был согласен и приговор их обжаловать нельзя , слово за слово меня просто головой вперед ввели в мою же квартиру , я оплатил эти деньги и снял побои в скорой , было заседание они поверили 2м ментам и приставу а не мне . Вот такая вот демократия о которой слышно из уст фанатов Навального и тд , живите как в Европе это вам не в Москве побузить и разойтись .
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690
Шурман Sasa Час назад
Я написал что я подал в суд . Я подданный Королевства Бельгия и меня такие же права как у всех . Есть маленькое НО , что бы мента засудить нужно адвокату дать таких денег за которые он свои яйца оторвет в доказательство
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881
safon1 Шурман Час назад
Стань негрокожим мусульманским геем и будешь неприкасаемым.
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7k
Sasa Шурман Полчаса назад

Да, адвокаты те еще штучки!
Все ясно, капитализм в его самой яркой форме процветает, и кое-кто туда хочет влезть, не думая о последствиях, в том числе и в своей жизни! Не всем печенки будут давать, иначе не хватит!
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7k
Sasa safon1 Полчаса назад
и из евреев...
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690
Шурман Sasa Полчаса назад
Европа на глазах разваливается и это я вижу в этих стенах . Нет больше единства , Ковид проверил всех .
Европа на глазах разваливается и это я вижу в этих стенах . Нет больше единства , Ковид проверил всех .
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7k
Александр 3 часа назад
Что полицаи шизанутые, что население дебильное.
Полицай убил негра, ай да громить машины своих сограждан.
Л-логика.
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1k
Том Сойер Александр 2 часа назад

В США полицейские выстрелили афроамериканцу в спину и спровоцировали новую волну погромов
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7k
Александр Том Сойер 2 часа назад
Как в анекдоте.
Папа с сыном прибегают на вокзал, а поезд уехал. Папа ходит туда сюда по перрону, потом тресь сыну подзатыльник.
- Папа, за что?
- А что делать, что делать?
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Том Сойер Александр 2 часа назад
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47
wr1 Александр 12 минут назад
своих сограждан.
===========
сдаётся мне что белые им не сограждане....
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7k
Атеист 3 часа назад
страна идиотов...
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1k
Том Сойер 3 часа назад
В США полицейские выстрелили афроамериканцу в спину и спровоцировали новую волну погромов
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Жди санкций. Примета такая, если где-нибудь что-нибудь случается, то ответственность возлагается по старой доброй традиции на Россию.
Кстати, Украина делегацию с пампушками для поддержки мирных протестантов так и не выслала?
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955
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Дичь продолжается. Менты злые, наверное, шо пипец...
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1k
Том Сойер Vladimir Taranovich 3 часа назад
А чего он ждут после такого(см. картинку)???? Пущай белые амеры и дальше продолжают штиблеты ниггерам чмокать.....
А чего он ждут после такого(см. картинку)???? Пущай белые амеры и дальше продолжают штиблеты ниггерам чмокать.....
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47
wr1 Том Сойер 13 минут назад
скорее всего это показуха - наняли шлюху за деньги сделать такое фото
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