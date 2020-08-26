В США полицейские выстрелили афроамериканцу в спину и спровоцировали новую волну погромов

Очередная волна протестов началась в США вечером 23 августа. Толпы людей вышли на улицы города Кеноша после того, как полицейские тяжело ранили афроамериканца во время задержания.
В результате стрельбы во время протестов один человек погиб и ещё двое пострадали. Губернатор штата Висконсин ввёл режим ЧС на фоне протестов в городе.
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Да, адвокаты те еще штучки!
Все ясно, капитализм в его самой яркой форме процветает, и кое-кто туда хочет влезть, не думая о последствиях, в том числе и в своей жизни! Не всем печенки будут давать, иначе не хватит!
Полицай убил негра, ай да громить машины своих сограждан.
Л-логика.
Папа с сыном прибегают на вокзал, а поезд уехал. Папа ходит туда сюда по перрону, потом тресь сыну подзатыльник.
- Папа, за что?
- А что делать, что делать?
===========
сдаётся мне что белые им не сограждане....
Кстати, Украина делегацию с пампушками для поддержки мирных протестантов так и не выслала?