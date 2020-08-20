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Алексей Навальный находится в коме на аппарате ИВЛ

Алексей Навальный находится в коме на аппарате ИВЛ (9 фото + 3 видео)

Автор:
20 августа 2020 10:20
Сообщество : Политика
Метки: 360подмосковье   навальный   омск   отравление   политика   реанимация   самолёт   чай   
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Утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву Навальному стало плохо.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   навальный   омск   отравление   политика   реанимация   самолёт   чай   
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104  комментария
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17k
Франц Лефорт 2 часа назад
Мама дорогая! Уже третий пост за час! Прям б.л.я.д.ь. событие вселенского масштаба?
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568
Роман Машков 12 секунд назад
кого то сильно задел - ведь он писал не только про Кремль (ему конечно до лампады его выступления) но мог задеть по не осторожности кого то из криминальной сферы
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−4
byha2019 Минуту назад
Грязные методы нашей власти в работе. Сцат путлер и 200 семей скорого окончания режима и выборов региональных с 24 годом. Видят усатого таракана из Белоруси его конвульсии, и падают еще в большую истерику.
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−4
byha2019 6 минут назад
Сколько кремлеботов сразу пустились в работу. Я считаю что вы боты из лахты 2 и тд. обязаны пойти под суд в скором времени вместе со своими хозяевами. Поскольку вы несете ответственность за то что происходит у нас в стране и скоро может пойти по плохому сценарию.
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2k
Борис Карабанов 9 минут назад
"Новичок" ещё не обнаружили?
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−7
Freedom 11 минут назад
Бутират. Передозировка
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2k
Ilya Volodin 12 минут назад
Правильно бодяжить надо кокос.
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2k
CynepCTepBa 13 минут назад
Народ слабо реагирует на белорусские события и попытки тут что-то на этой волне поднять не вышли, либерасты приступили к плану Б, думают страдания анального заставят людей выйти на улицы? не смешите мою бабушку))
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637
Олег 16 минут назад
Как только предатели становятся бесполезными, их приносят в сакральную жертву. И, кстати, фирменный почерк островитян - отравление через чай
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2k
Zamkadysh (точка)Net 22 минуты назад
Как это омно либерасткое с подпиской о невыезде из Москвы в Томске оказалось? Они орут, что законы для всех равны, но для себя ровнее получается? И хотя в бессознательном состоянии мне ололоша более симпатичен, хочется всё же пожелать ему выздоровления, после которого его сразу в Лефортово этапируют за нарушение подписки.
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4k
zulluz 22 минуты назад
надо было это гнилое тело охранять, после Немцова, это был следующий никомуживымненужный политический труп.
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188
Дмитрий Копыльцов Полчаса назад
Ющенко-2?
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345
EestiJoodik Полчаса назад
Воу. Кажись заокеанские друзья чего то попутали. Выборы в Белоруссии. Тут еще рано шухер наводить. Хотя... Никто еще не отменял русское раздобайство и испорченные продукты.
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4k
Владимир Полчаса назад
Лёха выздоравливай. К тебе уже все привыкли. А то придет на твоё место какой нибудь Чудило, заново привыкай.
Лёха выздоравливай. К тебе уже все привыкли. А то придет на твоё место какой нибудь Чудило, заново привыкай.
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25k
Ashabad Владимир Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр Полчаса назад
Кальянс врачей ему поможет, главное хомячкам побольше донатиков выслать на лекарства.
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7k
antonium Полчаса назад
Все кремлеботы говно! Минусите
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3k
Woldemar Полчаса назад
Уточку проглотил?
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6k
Сергей Полчаса назад
Отогнать всех врачей от Навального! Пусть его лечат исключительно члены Альянса врачей и лично Васильева.
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8k
alexis Полчаса назад
Он не знал, что водку в ларьке брать нельзя?
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20k
Е-Лена Полчаса назад
А ещё - возникает вопрос:
КАК Навальный оказался в Томске, если по делу о клевете он находится под подпиской о невыезде?
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9k
Ivan Ivanov Е-Лена 21 минуту назад
насколько я знаю, подписка означает, что покидать указонный город без разрешения нельзя.
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2k
Урий Урьевич Полчаса назад
Здоровья Алексею!
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