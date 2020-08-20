Алексей Навальный находится в коме на аппарате ИВЛ

Утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву Навальному стало плохо.
По сообщению пресс-секретаря Киры Ярмыш, самолёту пришлось экстренно сесть. Навального доставили в Омскую больницу. В Twitter Ярмыш написала, что есть предположение об отравлении оппозиционера каким-то веществом, подмешанным в чай.
По сообщению ТАСС, Навальный находится в токсикореанимации в омской Больнице скорой медицинской помощи.
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