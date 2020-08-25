На одном из пляжей Сочи произошла массовая драка из-за выгула собаки

Видео стала снимать одна из отдыхающих, после того как двое охранников начали агрессивно разговаривать с мужчиной, который пришёл на пляж с маленькой собакой.
Неожиданно турист замахнулся на одного из охранников, а тот в ответ начал его избивать. Второй охранник закричал женщине-оператору, чтобы она прекратила съёмку.
Разнимать драку кинулись другие отдыхающие, в том числе и женщины.
Где-то за кадром слышен детский плач.
Разнимать драку кинулись другие отдыхающие, в том числе и женщины.
Где-то за кадром слышен детский плач.
Полная версия видео. Присутствует ненормативная лексика!
Чем закончился конфликт не сообщается и от правоохранительных органов официальной информации не поступало.
Как обычно, мнение пользователей соцсетей разделились:
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Не знаю кто прав в этой ситуации. Но парень попытался ударить первым. Двум немаленьким дядям это не понравилось. Сложно понять почему он так себя повел. Замечание по поводу собаки не повод так быковать... Может грубо сказали, может раньше конфликт был... Но в целом если охрана подошла и сказала, что на пляже нельзя находиться с собакой это не повод набрасываться на них с кулаками.
Вся суть современного быдла.
Твердо уверен, что при входе на пляж, висели соответствующие таблички, но современно БАХЕМЕ, конечно на все насрать.
Ну и, как финал, спровоцировал драку, пока подружка оператором поработала.
Теперь будет в спортзале корешам понты колотить, как он дрыщагу на пляже уделал,,,
Возможно, сталкиваясь с такими ежедневно у охранников просто уже сдали нервы.
охрана там, конечно, типичные быки. но я считаю, они превысили ненамного.
турист не только замахнулся, он и ударил. и после того, как их первый раз разняли - сначала баба его ударила, а потом и он ещё раз ударил. так что, "быки" только отвечали...
я б сказал - он сам надирался, сам и виноват.
кроме того ,выгул собак на пляже там запрещён. его это не касается?
2.20. Запрещается:
2.20.2. выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, в местах купания (пляжах) и отдыха людей, а также нахождение их в помещениях продовольственных магазинов и предприятий общественного питания.
Надо было вызвать полицию, они бы задержали граждан, составили протокол, выдали бы им постановление и отпустили восвояси оплачивать штраф. А тут...
Так более понятно?