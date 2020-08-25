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На одном из пляжей Сочи произошла массовая драка из-за выгула собаки

На одном из пляжей Сочи произошла массовая драка из-за выгула собаки (4 фото + 2 видео)

Автор:
25 августа 2020 12:32
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   драка   отдыхающие   охранник   пляж   собака   сочи   турист   
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Видео стала снимать одна из отдыхающих, после того как двое охранников начали агрессивно разговаривать с мужчиной, который пришёл на пляж с маленькой собакой.

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Метки: 360подмосковье   драка   отдыхающие   охранник   пляж   собака   сочи   турист   
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26  комментариев
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7k
harlamov 55 минут назад
А мне кажется люди вообще с ума посходили. Часто бывают ситуации, когда на элементарный вопрос или в безобидной ситуации идет совершенно неадекватная реакция. Все таки пропаганда насилия, уголовных каких-то привычек разъедает людям мозги. Любой интеллигент уже пытается себя вести как уголовный авторитет, что уж говорить о простых гопниках.
Не знаю кто прав в этой ситуации. Но парень попытался ударить первым. Двум немаленьким дядям это не понравилось. Сложно понять почему он так себя повел. Замечание по поводу собаки не повод так быковать... Может грубо сказали, может раньше конфликт был... Но в целом если охрана подошла и сказала, что на пляже нельзя находиться с собакой это не повод набрасываться на них с кулаками.
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158
Lao Mao Минуту назад
Собаковод - быдлан, быки - отмороженные на всю голову, шавка - ближе всех по развитию к Homo sapiens из всех участников конфликта
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5k
KOSTELLO 9 минут назад
Снимай, снимай, снимай.....!
Вся суть современного быдла.
Твердо уверен, что при входе на пляж, висели соответствующие таблички, но современно БАХЕМЕ, конечно на все насрать.
Ну и, как финал, спровоцировал драку, пока подружка оператором поработала.
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8k
Denissg 10 минут назад
Собачка хоть не пострадала?
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7k
Голос Вселенной 11 минут назад
Молодец, бычара... Знатно отработал. Прям как боец ММА. Самоутвердился на дрыще...
Теперь будет в спортзале корешам понты колотить, как он дрыщагу на пляже уделал,,,
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10k
Элитный тигр 22 минуты назад
Я честно говоря вообще не понимаю. Ну что мужик с собачкой - совсем тупой, и не знает, что с животинками на пляж нельзя? Ну накуя вот самому себе проблемы создавать? Ну нарисованы же для тупых картиночки с перечеркнутыми животными, так нет мля, все равно прутся. И в магазин наверно тоже с собакой прет, правила не для них же написаны.
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16k
Сергей Полчаса назад
Я не знаю из-за чего начался конфликт, как вели себя охранники, но патлатый первый решил перевести ссору в плоскость драки, за что и отхватил. Интересно одно, чего он ожидал от двух здоровенных быков? Щекотки?)
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2k
Борис Карабанов Полчаса назад
Никогда не понять мне ту мразь, которая пренебрегая законами, запретами и окружающими людьми поступают именно так как им самим хочется. Но, Боже, только попробуй сделать замечание! Тут же агрессия, вплоть до ножа в бок или выстрела.
Возможно, сталкиваясь с такими ежедневно у охранников просто уже сдали нервы.
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15
wr1 50 минут назад
какое-то время один из охранников держал парнишку, а второй бил - как-то не по-мужски.... надо так же не по-мужски поступить с охранниками, когда они будут сидеть на зоне... а так да - с собакой нельзя на пляж!
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3k
schmubu 55 минут назад
ну, всё не так однозначно тут.
охрана там, конечно, типичные быки. но я считаю, они превысили ненамного.
турист не только замахнулся, он и ударил. и после того, как их первый раз разняли - сначала баба его ударила, а потом и он ещё раз ударил. так что, "быки" только отвечали...
я б сказал - он сам надирался, сам и виноват.
кроме того ,выгул собак на пляже там запрещён. его это не касается?
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2k
Борис Карабанов 59 минут назад
Она не кусается, не какает, не писает и лысая. Только понюхает. Чего пристали?
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5k
KOSTELLO Борис Карабанов 6 минут назад
Ты забыл добавить
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2k
ишты Час назад
Возможно я ошибаюсь, возможно я юридически неподкован, но сдается мне, что охрана на пляже должна наблюдать за соблюдением порядка, а не п.и.з.дить нарушителей втроем на одного. Не подчиняется требованиям - задержи, вызови наряд, пусть полиция разбирается и наказывает, а тут какие-то о.х.у.ев.шие быдланы и хамы - матерятся, дерутся, оскорбляют других посетителей (это про охранников, если что). От них самих надо охранять людей! Считаю достойны показательного суда и срока! Собаковода оштрафовать за нарушение(если было) и выплатить ему моральный и физический ущерб.
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23k
Fat Lynx Час назад
Есть Правила содержания домашних животных на территории города Сочи, там сказано:
2.20. Запрещается:
2.20.2. выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, в местах купания (пляжах) и отдыха людей, а также нахождение их в помещениях продовольственных магазинов и предприятий общественного питания.
Надо было вызвать полицию, они бы задержали граждан, составили протокол, выдали бы им постановление и отпустили восвояси оплачивать штраф. А тут...
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15
wr1 Fat Lynx 49 минут назад
так запрещается выгул, а не нахождение собак. Если что - я против собак на пляже и вообще в жилой зоне
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993
eddie Fat Lynx 22 минуты назад
Так правила написаны, но не написано кто это должен контролировать...
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5k
KOSTELLO wr1 8 минут назад
Если ты свою собаку поставил на пол, то ты ее уже выгуливаешь.
Так более понятно?
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17k
Lynx Час назад
С [мат] помню этот гадюшник с канавами ссаннья и сранья прям в море.
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1k
Dmitriy Час назад
Если бы любители животных убирали бы говно за своими любимцами,то такого не было бы.Воз можно мужчина с собакой и убирает,но многим просто плевать где его животное опорожнится.Поэтому вот так и происходит.
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11k
робт Dmitriy 45 минут назад
дык от них не только говно
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Бабе надо было ещё щелкнуть
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−92
............ Час назад
скоты ожиревшие, нашли конечно достойного соперника, увальни...
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Бабца-каратистка таки нарвалась на плюху вконце
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34k
Нанук Паналык Час назад
На одном из пляжей Сочи произошла массовая драка из-за выгула собаки
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11k
робт Нанук Паналык 47 минут назад
собачники были кретинами изначально
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