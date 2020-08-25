На одном из пляжей Сочи произошла массовая драка из-за выгула собаки

Неожиданно турист замахнулся на одного из охранников, а тот в ответ начал его избивать. Второй охранник закричал женщине-оператору, чтобы она прекратила съёмку.



Разнимать драку кинулись другие отдыхающие, в том числе и женщины.



Где-то за кадром слышен детский плач.