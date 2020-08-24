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Сообщество Жизнь в США 408 постов • 187 подписчиков подписаться
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В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки

В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки (2 фото + 6 видео)

Автор:
24 августа 2020 11:52
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Джейкоб Блейк   Кеноша   выстрелы   полиция   протесты 2020   ранение   чернокожий   
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В воскресение 23 августа в небольшом городке Кеноша (штат Висконсин) поссорились две женщины, да так сильно, что очевидцы вызвали полицию. И пока стражи порядка ехали – женщин попытался помирить чернокожий мужчина.

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Метки: blm   Джейкоб Блейк   Кеноша   выстрелы   полиция   протесты 2020   ранение   чернокожий   
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946
Том Сойер 2 часа назад
В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки
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26k
LEPA Минуту назад
Сцуко! Когда у них уже негры кончатся?!
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4k
Ya 3 минуты назад
Убивают негров. Почему до сих пор молчат общества защиты животных??? У нас в городе собак не убивают, а стерелизуют-очень гуманно.
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20k
Dobry vojak Svejk 6 минут назад
В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки
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8k
Denissg 7 минут назад
Ведь семь выстрелов хватило бы на семерых!
Ведь семь выстрелов хватило бы на семерых!
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871
rezus_44 12 минут назад
Походу в сша придумали новую американскую забаву , правила такие :
1) Застрелить негра , неважно за что , пусть хоть пузыри пускает
2) Заставить этим других негров выходить на улицы и громить всё подряд
3) Извиниться и дождаться пока всё утихнет
4) Застрелить негра ....
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797
gon991 13 минут назад
больше жести, человек должен быть белым!!!!
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5k
Feldkurat_Katc 18 минут назад
А баб за ссору, наверное, переехали, 7 раз трактором. На всякий случай.
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6k
Andrey 23 минуты назад
В общем-то это вся моя реакция....
В общем-то это вся моя реакция....
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1k
chichic1 Полчаса назад
В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки
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2k
Арт Полчаса назад
Ну нигер конечно протупил... Но копчики тоже при*уели! Нигер, или нет, неважно.. семь выстрелов безоружному в спину, СЕМЬ , БЛЭТ!!! ты же коп, е* твою мать, подготовку проходил, догони, повали... Но нет же, надо было обязательно пиф паф... Такое впечатление , что их там учат только стрелять с шокеров и пукалок, и права зачитывать... Правильно чувак чуть ниже откоментил, что наши мусора уже догнали б, скрутили,и уже разобрались бы)
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−120
............ Полчаса назад
ну а ху.ли, негры после своих шествий себя царями возомнили, ан нет ни ху.я закон для всех един все равно
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621
Педигри 42 минуты назад
Возможно негры после убийства Джорджа Флойда решили полностью игнорировать полицию, типа её нет и полицейские - это просто пустое место. И вот чем это все закончилось. Этот негр уже никогда не сыграет в баскетбол и не зачитает рэп.
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12k
Дмитрий 45 минут назад
Негр тупой, спору нет, но семь выстрелов в спину в упор, это, ИМХО, перебор. Бравые копы не могли ему ногу прострелить, если уж так хотели его остановить?
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2k
ишты Дмитрий Полчаса назад
С простреленной ногой можно отстреливаться, а с семью пулями в спине сложновато. Если он после электрошокера не понял, что полиции нужно подчиняться - дальше можно не беседовать, ИМХО.
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2k
Азиз Ниязов 46 минут назад
Получил себе проблемы из-за тупых баб
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1k
Lefterov 51 минуту назад
А этим только в радость что негра убили)))Опять погнали грабить все подряд))))
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169
Алиса 57 минут назад
Жизнь преступников не имеет значения
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62k
Вит Вит Алиса 50 минут назад
"поссорились две женщины, да так сильно, что очевидцы вызвали полицию. И пока стражи порядка ехали – женщин попытался помирить чернокожий мужчина. "

Где слово преступник????
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10k
Алекс Вит Вит 48 минут назад
чернокожий мужчина
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62k
Вит Вит Алекс 46 минут назад
Ах,да,не внимательно прочитал)))
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176
Дмитрий Копыльцов Алиса 36 минут назад
Ем он преступник? ему что-то предъявили и доказали? после шокера он мог оказаться в шоковом состоянии и не осозновать что происходит. есть разница между милицией и полицией. А уж темболее в "развитых" странах.
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169
Алиса Дмитрий Копыльцов Полчаса назад
докажет тебе пашаев, что ефремов во время дтп был на марсе. в штатах при неповиновении ничего доказывать не нужно
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7k
harlamov 58 минут назад
Что бы не говорили фанаты американской полиции, но наши менты его б скрутили отвезли в отделение, вообще не проблема. Вот на хера два подготовленных копа начинают его расстреливать? Да, чувак слегка попутал, но мы сейчас не о нем, а об эффективности полиции и тут наши 100 очков форы дадут американским гамбургерно-пончиковым неадекватам.
Если почитать уголовные дела, возбужденные в России за нападение на полицейских, то чего там только нет. И с вилами, и с топорами, и с оружием и все нападавшие на своих двоих в суд пришли. И практически все обезврежены голыми руками. Без применения оружия. Ну вот почему наши могут, а эти нет? Потому что русские лучше. Не смотря ни на что!
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2k
Борис Карабанов harlamov Полчаса назад
А зачем рисковать собственной жизнью, оберегая жизнь агрессивного преступника? Семь выстрелов в упор, возможно, перебор, но голыми руками тоже не вариант. Под наркотой они ни боли не чувствуют и сила бешеная.
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1k
Bart_S Борис Карабанов Полчаса назад
Да пока нигер к машине шел спиной к полицейским, его можно было скрутить.. Но нажать на курок, даже 7 раз, гораздо легче, чем положить лицом в асфальт ниггу.
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16k
turyst Bart_S 17 минут назад
Так написано же, что сначала, они его шокером, а он не подействовал.
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3k
Летучий Мыш Bart_S 15 минут назад
Да хоть дубинкой по хребту- тоже действенно, но "менее смертельно". Да и вообще, куча способов остановить. А такой вот расстрел- действительно беспредел. Они специально, что ли? С другим ниггой, про которого сегодня уж писали, не все так красиво получилось, он и грабитель, и с ножом, так давайте еще одного замочим, который вообще мимо проходил.
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1k
Bart_S turyst 14 минут назад
Ну, шокер не подействовал - ок.. Физически свалить его на асфальт такой толпой и наручники нельзя было? Конечно можно, но нафига, если есть пистолет..
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Негры реально тупые?
Ну ты же знаешь, что копы будут стрелять.
Сложно поднять руки вверх и объяснить, что ты вообще мимо проходил
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2k
Борис Карабанов Дмитрий Данилов Полчаса назад
Скорее всего, тоже рыльце в пуху.
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7k
Фobosgrunt Час назад
хоть уилл смита оставьте, изверги!
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16k
Василий Пирогов Час назад
опять проклятый расизм, из-за него люди и негры постоянно конфликтуют)
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