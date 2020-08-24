В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки

Когда полиция подъехала на место, то один из офицеров выстрелил электрошокером в чернокожего мужчину за отказ подчиняться полиции. Но электрошокер не подействовал, и мужчина зачем-то пошёл к своему автомобилю, не слушая копов. После того как он попытался залезть в автомобиль – полицейские выстрелили ему в спину 7 раз.