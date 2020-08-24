В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки

В воскресение 23 августа в небольшом городке Кеноша (штат Висконсин) поссорились две женщины, да так сильно, что очевидцы вызвали полицию. И пока стражи порядка ехали – женщин попытался помирить чернокожий мужчина.
Когда полиция подъехала на место, то один из офицеров выстрелил электрошокером в чернокожего мужчину за отказ подчиняться полиции. Но электрошокер не подействовал, и мужчина зачем-то пошёл к своему автомобилю, не слушая копов. После того как он попытался залезть в автомобиль – полицейские выстрелили ему в спину 7 раз.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
По словам полицейских, они опасались, что в машине у мужчины лежит оружие. Но это так и не подтвердилось.
Мужчину (которого опознали как Джейкоба Блейка) доставили в очень тяжёлом состоянии в больницу.
На улицы города вышли активисты BLM. Начались погромы. Снова.
Мужчину (которого опознали как Джейкоба Блейка) доставили в очень тяжёлом состоянии в больницу.
На улицы города вышли активисты BLM. Начались погромы. Снова.
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1) Застрелить негра , неважно за что , пусть хоть пузыри пускает
2) Заставить этим других негров выходить на улицы и громить всё подряд
3) Извиниться и дождаться пока всё утихнет
4) Застрелить негра ....
Где слово преступник????
Если почитать уголовные дела, возбужденные в России за нападение на полицейских, то чего там только нет. И с вилами, и с топорами, и с оружием и все нападавшие на своих двоих в суд пришли. И практически все обезврежены голыми руками. Без применения оружия. Ну вот почему наши могут, а эти нет? Потому что русские лучше. Не смотря ни на что!
Ну ты же знаешь, что копы будут стрелять.
Сложно поднять руки вверх и объяснить, что ты вообще мимо проходил