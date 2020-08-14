Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку

Парень устроил автогонки с приятелем, в результате которых сбил 15-летнюю девочку, скончавшуюся от полученных ран. После ДТП он сбежал. Жители села осадили местный пункт МВД, требуя для цыгана справедливого наказания, а для всей диаспоры - выселения.
13 августа в селе Кочубеевское 16-летний цыганский подросток при обгоне другой машины сбил 15-летнюю девочку, которая стояла около магазина.
От травм она скончалась, а виновник ДТП сбежал с места аварии.
Авто, на котором подросток совершил наезд
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения
В ГИБДД и владельца авто, и водителя быстро нашли. Как оказалось, подросток не имел водительских прав, а сбежал после аварии, потому что опасался наказания. При этом, его возраст позволяет привлечь парня к уголовной ответственности. Виновника аварии задержали, но на этом история не закончилась. Местные жители села Кочубеевское устроили сход у отделения полиции с требованием выдать им преступника и выселить цыган из поселка. Юноша из диаспоры, к которой у остальных уроженцев ставропольского края накопилось много претензий. Люди боятся, что виновник ДТП сможет выйти сухим из воды.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс - властям пришлось дать комментарии. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что держит дело на своем личном контроле. "Как отец, прекрасно понимаю чувства, которые испытывают жители Кочубеевского […] Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю", - написал он на своей странице в соцсетях.
Здесь не про гуманность и человеколюбие. Процент нормальных людей среди этого отребья к нулю стремится.— Легендарный Адвокат (@nexuidelat) August 14, 2020
Все произошло 13 августа. После этого люди массово вышли на улицы
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Ну и по УК РФ 354.1 до трёх лет тебе светит.
Это синоним того, что он не делает в этом направлении ровным счетом ни.х.у.я
Лучше отдайте его, а не то опять у цыган дома сгорят