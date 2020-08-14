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Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку

Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку (6 фото + 2 видео)

Автор:
14 августа 2020 11:07
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   авария   дтп   мвд   смерть под колесами   ставрополье   суд   цыган   
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Парень устроил автогонки с приятелем, в результате которых сбил 15-летнюю девочку, скончавшуюся от полученных ран. После ДТП он сбежал. Жители села осадили местный пункт МВД, требуя для цыгана справедливого наказания, а для всей диаспоры - выселения.

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Метки: 360подмосковье   авария   дтп   мвд   смерть под колесами   ставрополье   суд   цыган   
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60  комментариев
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4k
sivanov1079 4 часа назад
Дело не в том, что кто-то не любит цыган. Дело в том, что люди 100% уверены, что он избежит наказания. И цыганы тут одна сторона медали. А другая - продажные менты. Вся шумиха имеено для того, чтобы у ментов не было возможности ВЗЯТЬ. А что давать будут - к бабке не ходи
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309k
Adat 14 минут назад
Самое интересное (я не оправдываю цыган) люди требуют его выдать так как опасаются что он избежит наказания и хотят выселить цыган. Но черт возьми, почему ни кто не думает о том как он избежит наказания? Почему не требуют выселить тех полицейских, прокуроров, судей с помощью которых он избежит наказания?! Вот с чего начинать надо!
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18k
Добрый Алабай 43 минуты назад
У них что, бензин не продают?
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7k
Алексей 55 минут назад
для тех кто пытается доказать, что дело не в нации -
Ссылка www.youtube.com
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7k
Шурум-бурум 56 минут назад
правильно делал один европейский политический деятель первой половины XX-го века, когда этими существами топил печи!
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2k
Serge Novikoff Шурум-бурум 38 минут назад
Ой дурак...
Ну и по УК РФ 354.1 до трёх лет тебе светит.
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7k
Шурум-бурум Serge Novikoff Полчаса назад
у тебя слишком бурная фантазия, колхозник убогий
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40
Василий Иванов Час назад
Что цыгане, что чечены отбросы рода человеческого...
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Ссыкливый мелкий членосос.
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что держит дело на своем личном контроле.

Это синоним того, что он не делает в этом направлении ровным счетом ни.х.у.я
Лучше отдайте его, а не то опять у цыган дома сгорят
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9k
Евгений 2 часа назад
А чего все к нации то привязались? Имеем факт - малолетний х*ила, вместо того, чтоб у*баться в столб - сбил насмерть человека и должен ответить по закону. А когда не работает закон - работает линч. Поддерживаю протестующих - это единственный способ не дать мусорам замять дело.
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544
Go 2 часа назад
Уверен, что ставропольцы знают, где находится табор и что надо делать.
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5k
Сгусток позитива 2 часа назад
только вот так поступать со всем табором
только вот так поступать со всем табором
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23k
Aleksandr 2 часа назад
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
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52k
Racer777 2 часа назад
Педвина, который девочку сбил - на Таймыр. Табор сжечь к%уям
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1k
cnob7 2 часа назад
сжечь на.х.е.р всю эту цыганскую плесень
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1k
Рустам 2 часа назад
Очень жаль девчонку. Соболезнования родителям.
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10k
Graf Sokolov 3 часа назад
Цыгане=биомусор
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
евгений 3 часа назад
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
305
Walter White 3 часа назад
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
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259
Ager 3 часа назад
лучшее место для цыган это печь
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1k
Peter Griffin Ager 3 часа назад
Там другими занято.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
Vasiliy Pakazyava 3 часа назад
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
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19k
предводитель дворянства! 3 часа назад
Нация состоящая из мразей.
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