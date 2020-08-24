Тахины: Муха, которая обязана родить вовремя. Иначе детки её сожрут

Стоп! Не спеши хвататься за силовую мухобойку и священный дихлофос, друг мой. Нашу сегодняшнюю героиню совершенно не интересуют запахи какашек и потных подмышек. Да и бутерброд, который ты сейчас кушаешь, она облетит стороной. Муха тахина, или ежемуха, чьё семейство насчитывает более 8500 видов, абсолютно безобидна, если не считать того, что она — лучшее биологическое оружие из когда-либо созданных природой!
Целыми днями она беззаботно порхает с цветочка на цветочек в поисках сладкого нектара. Заразу не разносит, по тухлятине не лазит, не кусается. Чувствуешь подвох? Правильно делаешь! Ведь её личинки — это адские создания, приносящие окружающим лишь боль и страдания.
Ежемухами их прозвали, кстати, за колючую волосатую попку, которая есть почти у всех представителей этого семейства.
Расскажу по порядку. Живут цокотухи по всей Евразии. Все лето тахины наполнено плотскими утехами: днём она обжирается нектаром, а ночью цокотуха занята любовничками. Спустя 8-25 дней после соития, у мухи резко сносит шифер. Она напрочь забывает про нектар, цветочки и прочую розовую лабуду, отныне всё своё время она посвящает поиску живой плоти для своих детишек, коих насекомое может наклепать от 200 до 7000 штук за сезон!
Тахина злорадно потирает лапки в преддверии своих пакостей.
Чувствую, как трясётся твоя пятая точка, но не переживай, в неё тахина яйца откладывать не станет. А вот кому реально стоит переживать за свои телеса — так это её собратьям, насекомым, на которых муха объявляет сезон охоты.
У тахины нет ни яда, ни жала, ни мощных челюстей, поэтому каждый вид придумал свой хитровыдуманный способ, чтобы обеспечить надежную отправку личинусов в тело будущего инкубатора. Одни ежемухи атакуют больших летающих насекомых, подобно самолету-истребителю. Понадобится пара мгновений, чтобы тварь с ювелирной точностью закрепила снаряд на теле жертвы.
Вторые превращают своих детишек в пилюли. Тысячи микроскопических яиц они откладывают в местах скоплений гусениц на зелени или почве. По итогу будущая бабочка, сожравшая зараженный лист, получает дополнительную белковую заправку в виде пачки ЧУЖИХ в своем теле.
А некоторые тахины вводят по 3-5 яиц прямиком в гусеницу, после чего те "прорастают" внутри хозяйки.
А третьи полностью отдаются материнскому долгу и сами становятся инкубатором для собственных ненасытных личинусов. Тахины одни из немногих насекомых, которые познали радости и печали живорождения. Правда, рожают мухи не по своей воле — это плата за её нерасторопность. Если ежемуха не успеет вовремя отложить личинок, она автоматически становится пищей для своих же детей!
Коварная личинка, появившаяся на свет, пожирает внутренности насекомого-хозяина крайне избирательно, оставляя жизненно важные органы на десерт. Так что жертва живет, питается и даже не подозревает, что её буквально поедают изнутри! Развитие личинки ежемухи, порой, идет настолько медленно, что зараженный Пупсень успеет даже окуклиться, не подозревая, что из него уже готовится выйти рой волосатых мух.
А когда почти все внутренности съедены, наступает апогей жести — тахина выделяет огромное количество пищеварительных ферментов и полностью переваривает изнутри насекомое, оставляя от него один лишь хитиновый панцирь. После чего ЧУЖОЙ, как ни в чём не бывало, выбирается наружу, ищет укрытие и окукливается до состояния небритого муха.
Куколка бабочки-бражника родила на свет 2 личинки ежемухи. Дикая природа удивительна!
Несмотря на зверские методы, животина в хозяйстве чертовски полезная. Под щедрую раздачу тахины попадает огромное количество насекомых, и в ряде стран этих мух используют как биологическое оружие против вредителей всех сортов. Лишь пчеловоды ловят от этой мухи приступ бешенства — ежемуха кошмарит жёлто-чёрных работяг с не меньшим удовольствием, чем вредителей. Так что, если ты не пасечник, не бей муху-ежа. Вдруг где-то одинокий садовод, осажденный армией вредоносных насекомых, ждет подмоги...
Источник:
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