Тахины: Муха, которая обязана родить вовремя. Иначе детки её сожрут

Целыми днями она беззаботно порхает с цветочка на цветочек в поисках сладкого нектара. Заразу не разносит, по тухлятине не лазит, не кусается. Чувствуешь подвох? Правильно делаешь! Ведь её личинки — это адские создания, приносящие окружающим лишь боль и страдания.

Ежемухами их прозвали, кстати, за колючую волосатую попку, которая есть почти у всех представителей этого семейства.