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Тахины: Муха, которая обязана родить вовремя. Иначе детки её сожрут

Тахины: Муха, которая обязана родить вовремя. Иначе детки её сожрут (8 фото)

Автор:
24 августа 2020 20:37
Сообщество : Животные
Метки: интересно   мухи   факты   
2925
8

Стоп! Не спеши хвататься за силовую мухобойку и священный дихлофос, друг мой. Нашу сегодняшнюю героиню совершенно не интересуют запахи какашек и потных подмышек. Да и бутерброд, который ты сейчас кушаешь, она облетит стороной. Муха тахина, или ежемуха, чьё семейство насчитывает более 8500 видов, абсолютно безобидна, если не считать того, что она — лучшее биологическое оружие из когда-либо созданных природой!

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Метки: интересно   мухи   факты   
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4  комментария
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3k
panama 7 часов назад
Автор, спасибо , действительно интересно было познать !
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−72
nic 4 часа назад
бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх
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10k
Corvus Corax 6 часов назад
Тахины: Муха, которая обязана родить вовремя. Иначе детки её сожрут
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938k
Сергей 6 часов назад
Тахины: Муха, которая обязана родить вовремя. Иначе детки её сожрут
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