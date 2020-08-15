17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому

Мир полон удивительных открытий. Сегодня мы поделимся фактами обо всем на свете, которые не описаны в школьных учебниках. Даже в интернете можно узнать много полезной информации, просто разглядывая картинки. Немного о природе, о различных явлениях и людях в посте. Расширяем кругозор вместе с Фишками!
1. На фото чудо пустыни под названием “Рoзa пyстыни”. Это уникальный цветок, созданный из кpиcтaллов сoли c пеcком
2. Так ведет себя маркер в микроволновке
3. Кусок асфальта, в который ударила молния
4. "Я работаю в магазине электроники в Южной Каролине, США. Сегодня ко мне зашла женщина, у которой 6 пальцев на каждой руке. Это не фотошоп! Я бы даже не заметил, если бы она сама не сказала об этом"
5. Шкура коровы в музее. Из нее была получена вакцина от оспы
6. Так растут финики
7. На парковке долго стояло авто. Сквозь асфальт под ним пророс бамбук, обездвижив транспорт
8. Гриб пророс между каменей, поднимая камень весом 7 кг
9. Во время посещения некоторых зоопарков посетителям выдают вот такие смешные очки. Они имитируют взгляд в сторону. Это нужно, чтобы не провоцировать горилл на агрессивное поведение
10. Более 10 лет власти Китая пытались выкупить у женщины дом, который мешал построить трассу. Однако жадная жительница не согласилась на приличную сумму, тогда власти построили шоссе, обогнув ее дом. Теперь дама живет между двух оживленных дорог
11. Перед вами необычный вид черной турецкой моркови. Внутри выглядит, как око Саурона
12. Пациентка с карликовостью с помощью операций увеличила длину ног и рук на 10 см
13. Так выглядит средневековый туалет
14. Старый список покупок, сделанный из металла
15. Свекольный сок, который случайно забыли убрать в холодильник
16. Что будет, если оставить стеклянную дверь на газоне
17. В Бразилии добывают декоративные камни, разрезая скалы
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Мраморный карьер Рускеала (Карелия, Сортавальский район)
косплеит фильм.
но я не видел, друг видел)))
А если ты думаешь что окружающая тебя действительность состоит из нерадивых школьников, которых ты как мудрый и строгий учитель должен обязательно поучать - то эта ролевая модель, означает что тебе необходима срочная помощь врача-психиатра.