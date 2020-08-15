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17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому

17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому (20 фото)

Автор:
15 августа 2020 07:26
Сообщество : Факты
Метки: интересно   полезно   факты   факты о мире   фото   
51674
20
Мир полон удивительных открытий. Сегодня мы поделимся фактами обо всем на свете, которые не описаны в школьных учебниках. Даже в интернете можно узнать много полезной информации, просто разглядывая картинки. Немного о природе, о различных явлениях и людях в посте. Расширяем кругозор вместе с Фишками!

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Метки: интересно   полезно   факты   факты о мире   фото   
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95  комментариев
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2k
Aleksandr M. 12 часов назад
Комментарий к фото
Был на севере Сахары - там (в Тунисе) аборигены деньгу зашибают на этом. Откалывают и толкают кому ни попадя. И да, я его лизнул. И нет, он не соленый)))))
Был на севере Сахары - там (в Тунисе) аборигены деньгу зашибают на этом. Откалывают и толкают кому ни попадя. И да, я его лизнул. И нет, он не соленый)))))
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7k
Cornho 43 минуты назад
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
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249
Mike S 51 минуту назад
Комментарий к фото
Арабы совсем обленились, им даже за финиками на дерево не надо лезть.
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249
Mike S 53 минуты назад
Комментарий к фото
Это же жена Лота, которые из Содома и Гоморы ушли.
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43
D. K 2 часа назад
Хорошие очки. Надо брать.
Хорошие очки. Надо брать.
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7k
Сатанеев 3 часа назад
Любопытно, а есть такие же, но с прямым, задумчивым взглядом, где еще изображена работа мысли? Полагаю, у студентов эти очки имели бы успех.

Любопытно, а есть такие же, но с прямым, задумчивым взглядом, где еще изображена работа мысли? Полагаю, у студентов эти очки имели бы успех.
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12k
speaktr-st Сатанеев 3 часа назад
И у дрыхнущих на совещании.
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5k
Nikita 4 часа назад
17. В Бразилии добывают декоративные камни, разрезая скалы
.
.
Мраморный карьер Рускеала (Карелия, Сортавальский район)
17. В Бразилии добывают декоративные камни, разрезая скалы . . Мраморный карьер Рускеала (Карелия, Сортавальский район)
17. В Бразилии добывают декоративные камни, разрезая скалы . . Мраморный карьер Рускеала (Карелия, Сортавальский район)
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3k
Victor Nikita 2 часа назад
Новосибирская обл., Искитимский р-н. Брошенный, мраморный карьер. Забросили по глупости разработчиков рядом находящегося известнякового карьера - эти хлопцы при взрывных работах решили бабахнуть посильне, чтоб побольше породы выворотить, ну и заложили заряд в трое превышающий норму. Ухнуло так, что порода у них в карьере, после взрыва превратилась в пыль, а в мраморном карьере все годные массивы мрамора пошли трещинами и стали непригодны для дальнейшей разработки и карьер пришлось закрыть
Новосибирская обл., Искитимский р-н. Брошенный, мраморный карьер. Забросили по глупости разработчиков рядом находящегося известнякового карьера - эти хлопцы при взрывных работах решили бабахнуть посильне, чтоб побольше породы выворотить, ну и заложили заряд в трое превышающий норму. Ухнуло так, что порода у них в карьере, после взрыва превратилась в пыль, а в мраморном карьере все годные массивы мрамора пошли трещинами и стали непригодны для дальнейшей разработки и карьер пришлось закрыть
Новосибирская обл., Искитимский р-н. Брошенный, мраморный карьер. Забросили по глупости разработчиков рядом находящегося известнякового карьера - эти хлопцы при взрывных работах решили бабахнуть посильне, чтоб побольше породы выворотить, ну и заложили заряд в трое превышающий норму. Ухнуло так, что порода у них в карьере, после взрыва превратилась в пыль, а в мраморном карьере все годные массивы мрамора пошли трещинами и стали непригодны для дальнейшей разработки и карьер пришлось закрыть
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426
Aлексей Victor Полчаса назад
Далекие потомки будут уверены что это колизей доисторической цивилизации...:)
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2k
soar 4 часа назад
Камни на последней картинке называются мрамор, и добывают их не только в Бразилии. Половина Питера облицована карельским мрамором.
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81
Игорь Меншиков 4 часа назад
так вот о чем пел Стинг
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7k
Кыся 4 часа назад
Зато с 6 пальцами играть на многих музыкальных инструментах гораздо удобнее. Сам играю на клавишных, аккордеоне и гитаре. От шестого пальца не отказался бы...
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10k
Corvus Corax 6 часов назад
п.1.

п.1.
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12k
Broser 7 часов назад
Руки загребущие.
Руки загребущие.
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4k
heta Broser 6 часов назад
Вполне нормальные женские руки. Интересно, на маникюре скидку делают?
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30k
Григорий heta 5 часов назад
Это если бы 4 пальца, то скидка, а так наоборот доплачивает 20%))
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1k
emporio_ss heta 4 часа назад
Ноги тебе тоже понравятся
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1k
Фрэнд 8 часов назад
14. Это список продуктов которые закончились дома и их нужно купить. Если что-то закончилось, то поднимался "флажок". Всё просто.
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1k
Дарвин и премия 9 часов назад
Медуза Горгона в естественной среде обитания
Медуза Горгона в естественной среде обитанияПосмотреть
Медуза Горгона в естественной среде обитания
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4k
Василий Дарвин и премия 8 часов назад
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждомуПосмотреть
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
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15k
Robin Hood Дарвин и премия 3 часа назад
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
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3k
Vallek Дарвин и премия 45 минут назад
у меня от ее взгляда х#й окаменел!
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678
Ustas Tirex 9 часов назад
Вся такая распальцованная...
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61
Александр Поликарпов 9 часов назад
Лично знал шестипалого.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Александр Поликарпов 9 часов назад
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
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61
Александр Поликарпов ☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
Не, тот покруче был.
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6k
Wiedzmin ☣️Месть печенегов☣️ 6 часов назад
только на картинке Шестилапый
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Wiedzmin 5 часов назад
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1k
Слава Кокаинум 9 часов назад
Интересно, какого леща получил этот естествоиспытатель, когда мама домой вернулась...
Интересно, какого леща получил этот естествоиспытатель, когда мама домой вернулась...
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19k
BARS_777 Слава Кокаинум 4 часа назад
Кажись я его знаю, он уже давно экспериментирует...
Ссылка www.youtube.com
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86k
сапер Водичка 9 часов назад
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
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22
Vi)(i 10 часов назад
Интересно, а девушка с шестью пальцами доплачивает за них на маникюре???
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2k
dangora Vi)(i 2 часа назад
Еще она перчатки не носит. Только варежки!
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1k
Елена Кузнецова 10 часов назад
Я, кстати, в реальности видела девочку , у которой было по 6 пальцев на руке )
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43k
Albert GER Елена Кузнецова 10 часов назад
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
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3k
Ежик Albert GER 9 часов назад
"Вспомнить всё"
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43k
Albert GER Ежик 8 часов назад
тут друг говорит, шо это какаято порнушница.
косплеит фильм.
но я не видел, друг видел)))
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9k
Сергей Albert GER 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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800
ДимаМоs Albert GER 4 часа назад
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
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99
Andrey 10 часов назад
У моего тренера по боксу 6 пальцев на левой ноге))) читер))
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28
Mischa Dabus 4 часа назад
фсссс(((
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7k
Cornho Dabus 57 минут назад
*чтобы
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6k
Dabus Cornho 55 минут назад
На*у пошёл, и словарь свой с собой захвати :)
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7k
Cornho Dabus 40 минут назад
Молодец. В школе только так не говори, а то к директору отведут.
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6k
Dabus Cornho 4 минуты назад
Чувак, я тебе открою тайну: в реальном мире, когда ты пытаешься поучать взрослых людей (особенно тех которые тебя об этом не просят), в большинстве случае они тебя пошлют на*й, и директора о котором ты говоришь тоже пошлют туда же.

А если ты думаешь что окружающая тебя действительность состоит из нерадивых школьников, которых ты как мудрый и строгий учитель должен обязательно поучать - то эта ролевая модель, означает что тебе необходима срочная помощь врача-психиатра.
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