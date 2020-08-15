17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому

Мир полон удивительных открытий. Сегодня мы поделимся фактами обо всем на свете, которые не описаны в школьных учебниках. Даже в интернете можно узнать много полезной информации, просто разглядывая картинки. Немного о природе, о различных явлениях и людях в посте. Расширяем кругозор вместе с Фишками!

1. На фото чудо пустыни под названием “Рoзa пyстыни”. Это уникальный цветок, созданный из кpиcтaллов сoли c пеcком 0 Источник:

4. "Я работаю в магазине электроники в Южной Каролине, США. Сегодня ко мне зашла женщина, у которой 6 пальцев на каждой руке. Это не фотошоп! Я бы даже не заметил, если бы она сама не сказала об этом" 0 Источник:

5. Шкура коровы в музее. Из нее была получена вакцина от оспы 0 Источник:

7. На парковке долго стояло авто. Сквозь асфальт под ним пророс бамбук, обездвижив транспорт 0 Источник:

8. Гриб пророс между каменей, поднимая камень весом 7 кг 0 Источник:

9. Во время посещения некоторых зоопарков посетителям выдают вот такие смешные очки. Они имитируют взгляд в сторону. Это нужно, чтобы не провоцировать горилл на агрессивное поведение 0 Источник:

10. Более 10 лет власти Китая пытались выкупить у женщины дом, который мешал построить трассу. Однако жадная жительница не согласилась на приличную сумму, тогда власти построили шоссе, обогнув ее дом. Теперь дама живет между двух оживленных дорог 0 Источник:

11. Перед вами необычный вид черной турецкой моркови. Внутри выглядит, как око Саурона 0 Источник: