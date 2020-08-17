Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой

Что будет, если зарядить телефон в микроволновке? А если оставить там маркер? Мы собрали мини-эксперименты с различными предметами, чтобы показать, что точно не стоит класть внутрь разогревающей машины.
1. Вот что произойдет с фломастером в микроволновой печи
2. Коротко о том, почему не стоит заряжать телефон в микроволновке
3.
4. Приготовить яйца в микроволновке получается не у всех
5. Рагу тоже идея с разогревом не по душе
6. "Поставила приготовиться кабачок в микроволновку - забыла его проткнуть"
7. Вот что будет, если положить в микроволновку обычное мыло
8. Диск в печи
9. А ы знали, что можно греть сразу несколько тарелок?
10. А вот неудачный результат - попытка разогреть мыло
11. Не пытайтесь сварить яйцо в микроволновке
12. Перегрелась пицца
13. "Обед коллеги взорвался в микроволновке"
14. Дезинфекция денег в микроволновке
15.
Спорим, у вас тоже были провалы с микроволновной? Например, ставили не ту посуду, что-то "бахало" внутри? Делитесь историями в комментах!
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Нарезал шматы мяса, положил на специальную металлическую подставку, попросил супругу включить микроволновку в режим "гриль" и потопал в магазин за продуктами и пивом.
Вернулся минут через 25, жена говорит, что мясо давно уже готово, только оно немного странное.
Открываю микроволновку, а там сиротливо лежат маленькие мясные печеньки по 3-4см. диаметром.
Долго ржал, но пришлось выкинуть. Жена запустила режим гриль совместно с микроволнами. С мясом на железной гриль решётке.
Две минуты - и готово.
Этот факт меня обескураживает...