Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой

Что будет, если зарядить телефон в микроволновке? А если оставить там маркер? Мы собрали мини-эксперименты с различными предметами, чтобы показать, что точно не стоит класть внутрь разогревающей машины.

1. Вот что произойдет с фломастером в микроволновой печи 0 Источник:

2. Коротко о том, почему не стоит заряжать телефон в микроволновке Посмотреть Источник:

4. Приготовить яйца в микроволновке получается не у всех 0 Источник:

5. Рагу тоже идея с разогревом не по душе 0 Источник:

7. Вот что будет, если положить в микроволновку обычное мыло 0 Источник: