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Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой

Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой (15 фото + 1 гиф)

Автор:
17 августа 2020 08:34
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   микроволновая печь   микроволновка   полезно   факты   фото   эксперимент   
4805
16
Что будет, если зарядить телефон в микроволновке? А если оставить там маркер? Мы собрали мини-эксперименты с различными предметами, чтобы показать, что точно не стоит класть внутрь разогревающей машины.

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Метки: интересно   микроволновая печь   микроволновка   полезно   факты   фото   эксперимент   
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12  комментариев
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19k
Рекламщик 4 часа назад
Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой
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5k
Александр Полчаса назад
вообще-то микроволновка - опасная штука. вот эта сгорела ночью, сама по себе. не знаю из-за чего, возможно был перепад напряжения. поэтому рекомендую подобные гаджеты отключать от сети.
вообще-то микроволновка - опасная штука. вот эта сгорела ночью, сама по себе. не знаю из-за чего, возможно был перепад напряжения. поэтому рекомендую подобные гаджеты отключать от сети.
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1k
Isakov Sergey Полчаса назад
Совсем давно была микроволновка с кварцевым грилем.
Нарезал шматы мяса, положил на специальную металлическую подставку, попросил супругу включить микроволновку в режим "гриль" и потопал в магазин за продуктами и пивом.
Вернулся минут через 25, жена говорит, что мясо давно уже готово, только оно немного странное.
Открываю микроволновку, а там сиротливо лежат маленькие мясные печеньки по 3-4см. диаметром.
Долго ржал, но пришлось выкинуть. Жена запустила режим гриль совместно с микроволнами. С мясом на железной гриль решётке.
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6k
kaboza 2 часа назад
принципиально не пользуюсь свч, духовка ромельбахер, от сяоми индукционная панель, микроволновка для манагеров среднево звена и для наприезшавших, следующи уровень после ролтон и доширак
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Адская музыка!))))
Адская музыка!))))
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13k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Яичницу вполне можно готовить в микроволновке, сам так делаю регулярно. Тут, на фото, скорее омлет - добавил ложку молока.
Две минуты - и готово.
Яичницу вполне можно готовить в микроволновке, сам так делаю регулярно. Тут, на фото, скорее омлет - добавил ложку молока. Две минуты - и готово.
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3k
bumtester 2 часа назад
Я ка кпонимаю, есть как минимум два человека в мире, которые пытались разогреть мыло в микроволновке.
Этот факт меня обескураживает...
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1k
Digektor 3 часа назад
Так и был придуман анальный секс: погружение одних предметов в не предназначенные для этого другие предметы... =)))))
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889
Провокатор Digektor 2 часа назад
А оральный?
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3k
Странник 3 часа назад
Похоже, из телефона чужой вылез )))
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7k
Фobosgrunt 3 часа назад
попробуйте еще разогреть нераспечатаное шампанское, будет незабываемо.
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6k
Атанас Раков 4 часа назад

Ссылка www.youtube.com
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