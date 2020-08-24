Как фирма Тошиба и СССР нейтрализовали оборону США

Вычислить самую бесшумную форму винта удалось, но станков, способных изготовить такой винт, в СССР не было.



«Техмашимпорт» обратилось к фирме «Вако Коеки», а они в свою очередь в фирму «Тошиба» . Посчитали стоимость поставки станков-вышло около 18 миллионов долларов. Прав был старина Маркс



Японцы быстро подписали несколько контрактов: в экземпляре для контролирующих органов была указана поставка токарно-карусельных станков, обрабатывающих в двух плоскостях, для улучшения энергоснабжения города Ленинграда, а по реальному контракту поставлялось четыре фрезерных станка "МВР-110", обрабатывающие заготовку в девяти(!!!) плоскостях. Системы управления этими станками (контроллеры) делала норвежская компания «Конгсберг». С ними тоже заключили контракт обозвав контроллеры для конспирации просто "запчастями".



В 1983 году на Ленинградском заводе судомех смонтировали два фрезерных станка "МВР-110". Каждый станок это махина размером в трехэтажный дом и весом более 200 тонн. На этих станках начали изготавливать такие изящные и бесшумные винты.



Все было проведено ювелирно-ни один контролирующий чиновник ничего не заподозрил.



Может тайну удалось бы сохранить надолго, если бы не одна оплошность: в фирме «Вако Коеки» со скандалом уволился сотрудник, проводивший левые контракты с СССР. То ли ему повышения не дали, то ли мало премии выписали,но ушел он очень обиженный и сразу начал писать доносы в CoCom ,указывая все факты запрещенных поставок.



CoCom по сути была еще той бюрократической структурой-отправила запросы в госорганы Японии по изложенным фактам и получила ответ, что это всего лишь клевета уволенного нерадивого сотрудника. На том и успокоилась.



Очередной донос ушел в посольство США. Там так же запросили госорганы Японии -получили ответ, но успокаиваться не стали, а запросили Норвегию. Так как фирма «Конгсберг» была госкомпанией, проверить все контракты не составило труда. От всплывших фактов и потянулась нитка в «Тошиба».



По результатам расследования фирму «Тошиба» оштрафовали, подали в отставку президент компании и глава совета директоров, а двух менеджеров сделали крайними и посадили в тюрьму.



США срочно начали программу усовершенствования комплексов обнаружения AN/BQQ-5. В первый же год, потратив более 100 миллионов долларов, пришли к выводу, что шумы винтов уже ниже фонового шума океана и нужны новые методики поиска подводных лодок противника.



Новые и модернизированные подводные лодки СССР позволили уже играть "в прятки" с сопровождающими подлодками США, то появляясь то пропадая на гидролокаторах.



11 февраля 1992 года американская подлодка "Батон Руж" следила за российской "Барракуда" и потеряв её на локаторе оказалась над "Барракудой". Наша подлодка начала всплывать для сеанса связи и рубкой пробила корпус американца.



Результат: на нашей подлодке помяло рубку, а на "Батон Руж" начался пожар, которую конечно потушили, но подлодку восстанавливать было очень дорого- пришлось списать. Нашей подлодке рубку отремонтировали и нарисовали звездочку с цифрой "1" (один подбитый противник)



В феврале 1996 года корабли НАТО проводили учения по обнаружению субмарин вероятного противника у берегов Великобритании. В конце учений посреди кораблей НАТО всплыла незамеченная АПЛ К-448 «Тамбов» - у члена экипажа случился острый приступ аппендицита. Больного отправили вертолетом в госпиталь, а тем, кто прозевал российскую субмарину, раздали "пряники".



Такая польза флоту от фрезерных станков «Тошиба», которые продолжают работать и по сегодняшний день.