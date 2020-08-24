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Как фирма Тошиба и СССР нейтрализовали оборону США

Как фирма Тошиба и СССР нейтрализовали оборону США (2 фото)

Автор:
24 августа 2020 11:42
Метки: СССР   интересно   факты   
1032
2

США пришлось потратить около миллиарда долларов на восстановление оборонных систем, но вернуться на прежний уровень так и не смогли.
В 1949 году 17 ведущих капиталистических государств создали комиссию по контролю экспорта в социалистические страны-CoCom. Задача была не допустить утечки стратегических технологий и оборудования в страны коммунистического блока.

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Метки: СССР   интересно   факты   
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13  комментариев
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4k
Иван 3 часа назад
А чо самые лучшие советские инженеры с самым лучшим советским образованием не смогли станок спроектировать?
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−1
wr1 16 минут назад
великая нация японцы, и это не сарказм
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2k
Алексей 2 часа назад
Ну хорошо американцы не засекли баракуду,но ведь и наши не засекли американцев.
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16k
turyst Алексей 2 часа назад
Так те не двигались.
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2k
Алексей turyst Час назад
Ну так выглянули бы в форточку.
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6k
Саша Смирнов Алексей 3 минуты назад
Может им некогда было ждать, срочно требовалась операция. Время не военное, корабли НАТО условно "нейтральные". Подумаешь, учения сорвались. Переживут.
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18k
Добрый Алабай 2 часа назад
Если не ошибаюсь, два станка стоят в Северодвинске на "Звёздочке".
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