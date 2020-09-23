17 примеров удачного дизайна

Хороший дизайн на вес золота и всегда привлекает к себе внимание. В данном посте вы познакомитесь с интересными примерами дизайна, где хорошо всё: и идея, и воплощение.

0 Источник: Удачные интерьерные решения, функциональные предметы, эргономика и красивая архитектура — всё это ждёт вас здесь.

1. Защитное стекло в приемной оптометриста в виде очков 0 Источник:

2. Задняя обложка «Дюны», как ни поверни, можно прочитать «Dune» 0 Источник:

3. Дверной замок, разработанный для пожилых (или находящихся в состоянии алкогольного опьянения) людей 0 Источник: Как видите, попасть в него гораздо проще, чем в обычную замочную скважину.

4. Дизайн конверта, посвящённый 2020 году, символ которого — крыса 0 Источник:

5. Дизайн молочной продукции 0 Источник:

6. Скамейка в Александрийской библиотеке 0 Источник:

7. Креативный вход в здание 0 Источник:

8. Ножные кнопки для вызова лифта 0 Источник:

9. «Я спроектировал и построил этот беличий бар с нуля» 0 Источник:

10. У этой рубашки есть внутренние пуговицы, которые спасают её от расхождения на груди 0 Источник:

11. Монумент покорителям космоса в Москве, высота 107 метров 0 Источник:

12. Визитка адвоката по бракоразводным процессам, которая разрывается напополам 0 Источник:

13. Упаковка для печенья в виде плиты 0 Источник:

14. Лампа из скейтборда 0 Источник:

15. Кружка, которой не нужная подставка 0 Источник:

16. Миленькие флакончики для духов из 1920-го 0 Источник: