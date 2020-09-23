17 примеров удачного дизайна

Хороший дизайн на вес золота и всегда привлекает к себе внимание. В данном посте вы познакомитесь с интересными примерами дизайна, где хорошо всё: и идея, и воплощение.
Удачные интерьерные решения, функциональные предметы, эргономика и красивая архитектура — всё это ждёт вас здесь.
3. Дверной замок, разработанный для пожилых (или находящихся в состоянии алкогольного опьянения) людей
Как видите, попасть в него гораздо проще, чем в обычную замочную скважину.
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