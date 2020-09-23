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17 примеров удачного дизайна

17 примеров удачного дизайна (18 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   Фабрика идей   в мире   дизайн   интересно   креатив   
1592
18
Хороший дизайн на вес золота и всегда привлекает к себе внимание. В данном посте вы познакомитесь с интересными примерами дизайна, где хорошо всё: и идея, и воплощение.

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Метки: Стиль   Фабрика идей   в мире   дизайн   интересно   креатив   
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AРТУР ITA 37 минут назад
Про рубашку это лишнее.
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Picard

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