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Идеальный стол для работы на удаленке!

Идеальный стол для работы на удаленке! (6 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   дизайн   идеи   котацу   необычно   стол с подогревом   удобно   япония   
840
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Если вас отправили работать на удаленку - самое время купить себе идеальный японский столик котацу со встроенным одеялом и подогревом! За ним будет уютно трудиться долгими зимними вечерами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   дизайн   идеи   котацу   необычно   стол с подогревом   удобно   япония   
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9  комментариев
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9k
Денис 3 часа назад
Я понимаю, что у япошек дома традиционно многие без отопления, но зачем такое в Европе-то?
Даже в шортах жарко ходить по квартире, а тут ещё какие-то котацу.
Хотя я знаю, кто точно не отказался бы от такого столика:

Я понимаю, что у япошек дома традиционно многие без отопления, но зачем такое в Европе-то? Даже в шортах жарко ходить по квартире, а тут ещё какие-то котацу. Хотя я знаю, кто точно не отказался бы от такого столика:
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15k
Lelik Полчаса назад
Одеяло из ИКЕЯ будет стоить около 600 рублей, обогреватель типа "ветерок" ещё 400. Итого= 4,5 тысячи переплаты.
Нунахер)))
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1k
Евгений Час назад
ЧЕТ РЖУ...

Ссылка www.youtube.com
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41k
Цыц тут у меня Час назад
А женщина в комплекте со столом идет или это дополнительная опция?
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320
Nane First NameLast 2 часа назад
Наш ответ этой трехомудии с вентиляторами и столо-одеялом. Надежно, дешево и практично.


Наш ответ этой трехомудии с вентиляторами и столо-одеялом. Надежно, дешево и практично.
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3k
Enigma Kuutar 2 часа назад
Низкие котацу более уютные ^^
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12k
aalexey3 2 часа назад
Как говаривала Фаина Раневская: идите вы в жопу со своей удалённой работой!
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Я думал баба туда помещается и делает тебе все что надо, чтобы на видеоконференции начальство не спалило))
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12k
Hairy. BillyBonzz 2 часа назад
И чтобы она не мёрзла там и есть подогрев и одеялко)
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