Идеальный стол для работы на удаленке!

Котацу, или столы с подогревом, изобрели в Японии еще в XIV веке. Сначала это был просто стол с встроенной под него печкой, которую топили углем, затем к конструкции добавилось обеяло, которое укрывало ноги сидящих и сохраняло тепло от печки, чтобы собравшиеся за столом не замерзли, даже если в доме холодно. Столики были низкими, поскольку традиционно японцы сидели за ними на циновках-татами.