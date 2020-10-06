Идеальный стол для работы на удаленке!

Если вас отправили работать на удаленку - самое время купить себе идеальный японский столик котацу со встроенным одеялом и подогревом! За ним будет уютно трудиться долгими зимними вечерами!
Котацу, или столы с подогревом, изобрели в Японии еще в XIV веке. Сначала это был просто стол с встроенной под него печкой, которую топили углем, затем к конструкции добавилось обеяло, которое укрывало ноги сидящих и сохраняло тепло от печки, чтобы собравшиеся за столом не замерзли, даже если в доме холодно. Столики были низкими, поскольку традиционно японцы сидели за ними на циновках-татами.
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Однако сейчас есть возможность приобрести современную европеизированную версию котацу. Ее предлагает японский ритейлер Aeon Retail Co. Столик снабжен ножками традиционной для европейцев длины, так что за ним с одинаковым комфортом можно сидеть и на обеденном стуле, и в офисном кресле.
Внутрь столика встроен электрический нагреватель, а полог помогает сохранить тепло. При желании для дополнительного тепла и уюта в комплекте можно купить коврик и мягкое кресло.
В современную версию котацу также встроены розетки и USB-порты, так что технику, необходимую для работы, можно подключать прямо к столу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Даже в шортах жарко ходить по квартире, а тут ещё какие-то котацу.
Хотя я знаю, кто точно не отказался бы от такого столика:
Нунахер)))