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Эти дизайнеры - просто гении!

Эти дизайнеры - просто гении! (31 фото)

Автор:
24 сентября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   дизайн   дизайнеры   идеи   интересно   необычно   отличная идея   талантливо   
8287
31
Мы часто смеемся над дизайнерами-неудачниками, засоряющими наш мир своими уродливыми поделиями, но тут все будет наоборот! В этих случаях дизайнеры в полной мере проявили свой талант, и их творчество по-настоящему приводит в восторг!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   дизайн   дизайнеры   идеи   интересно   необычно   отличная идея   талантливо   
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19  комментариев
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17k
kamanch 4 часа назад
А что с первой картинкой постеснялись Великого ПУ выложить?
эээх.. лицемеры....
А что с первой картинкой постеснялись Великого ПУ выложить? эээх.. лицемеры....
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17k
kamanch 4 часа назад
Логотип 2020-го года
Логотип 2020-го года
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6k
DumDum 12 минут назад
Ну да, ну да...
Ну да, ну да...
Ну да, ну да...
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1k
fraxinus Час назад
Очень редко бывает когда вся подборка только плюс.
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597
Константин 2 часа назад
мне одному показалось, или реально дизайнеры, так задумали:
цифра 3 выглядит, как будто грустной, а 2 - довольной?
мне одному показалось, или реально дизайнеры, так задумали: цифра 3 выглядит, как будто грустной, а 2 - довольной?
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1k
fraxinus Константин Час назад
На то они и дизайнериы. Если бы не презики, а, скажем, клиника искуственного оплодотворения - было бы наоборот.
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33k
dima423 Константин 7 минут назад
мне не понятно как из 2 куев получится третий?)) и не понятно почему 1 куй в гандоне а второй нет, или там роли не меняются?))
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7k
Dabus 2 часа назад
Это гениально!
Это гениально!
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57k
Доктор Джонс 3 часа назад
Я бы такую вешалку купил...
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1k
Show Must Go On 4 часа назад
Сравнить всемирно известного тирана психопата в самой пздцкой тоталитарной стране мира с Трампом, при личном правлении которого в мире случилось минимум 2-3 уже мирных договоров между разными странами коим именно он поспособствовал, при котором экономика его страны взлетела до невиданных за долгие годы высот (до вируса!), при котором % безработицы (до вируса!) спустился до рекордного минимума даже среди афроамериканцев, при котором при его непосредственном участии никого не убили по его прямом приказу, который не закрыл НИ ОДНОЙ МЕДИА и т.д. тоталитаризм, несмотря на весь пздц творимый против него, и даже его семьи, демократами либералами и им причастной медиа.... Сравнивать этих обоих могут только абсолютно е*анутые истеричныепсиханутые на всю голову пропагандоны и сами поехавшие на анти-Трамповской пропаганде те же самые лультра либералы. Это "гении". Это е*анутые на всю бошку и они себе и своему бренду скорее антирекламу сделали, т.к. поддержка Трампа в Америке и в мире сегодня как никогда сильна.
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1k
Дмитрий Show Must Go On 4 часа назад
Не совсем, там хохолок у одного
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5k
Maximvs Show Must Go On 2 часа назад
Ну я бы ни одного из троих (Ким, Путин, Трамп) не стал выставлять в такой рекламе. Мало ли какое личное отношение к этим людям, но как минимум, все трое - неординарны и заслуживают, как минимум, уважительного отношения к себе. Если и делать карикатуры, то можно это делать без подобных заходов. И да, у каждого из них найдутся как заслуги, так и ошибки.
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dima423 Maximvs 5 минут назад
такие карикатуры делать это конченое хамство и быдлячество...
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3k
Schumacher Show Must Go On 4 минуты назад
ахах трамп миротворец, иди проспись
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3k
Schumacher Maximvs 3 минуты назад
участь убогих - гавкать на великих
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4k
Vallek 4 часа назад
Держатель сральной бумаги в этой подборке гениальных идей явно лишний.
Отличный пост, пусть и с повторами!
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