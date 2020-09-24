Эти дизайнеры - просто гении!

Мы часто смеемся над дизайнерами-неудачниками, засоряющими наш мир своими уродливыми поделиями, но тут все будет наоборот! В этих случаях дизайнеры в полной мере проявили свой талант, и их творчество по-настоящему приводит в восторг!
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От лого японскогоресторана невозможнооторвать глаз. Это японский журавль или палочки для еды?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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эээх.. лицемеры....
цифра 3 выглядит, как будто грустной, а 2 - довольной?
Отличный пост, пусть и с повторами!