Эти дизайнеры - просто гении!

Мы часто смеемся над дизайнерами-неудачниками, засоряющими наш мир своими уродливыми поделиями, но тут все будет наоборот! В этих случаях дизайнеры в полной мере проявили свой талант, и их творчество по-настоящему приводит в восторг!

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Гениальная реклама презервативов 0 Источник:

Защитные щиты на ресепшене офтальмологической клиники 0 Источник:

На каждой картинке - столько пикселей, сколько представителей угрожаемого вида осталось на планете 0 Источник:

Очень доходчивое объявление о найме на работу 0 Источник: "Нам требуется графический дизайнер".

Скамейка в библиотеке Александрии 0 Источник:

Кампания против сексуального насилия: чтобы увидеть картинку, надо разорвать склеенные страницы 0 Источник:

"Пользуйтесь электричеством с умом" 0 Источник:

Крючков и полок всегда будет столько, сколько нужно 0 Источник:

Для тех, кто в любой обстановке ценит приватность 0 Источник:

Если сложить в стопку все мексиканские монеты, получится календарь ацтеков 0 Источник:

Простой и недорогой способ показать туристам, как раньше выглядели древние руины 0 Источник:

Рекламная кампания "Ремень безопасности спасает жизни" 0 Источник:

"Пластиковая планета?": обложка журнала National Geographic 0 Источник:

Семитомник "Закат и падение Римской империи" 0 Источник:

Кейс для DVD от студии Ghibli 0 Источник:

"Я твой отец!" 0 Источник:

Ластик, который по мере использования превращается в копию горы Фудзи 0 Источник:

Кнопки для вызова лифта ногой. Особенно полезны в условиях пандемии 0 Источник:

Цвет покупательской корзины сообщит, хочет ли покупатель помощи продавца или предпочтет делать выбор самостоятельно 0 Источник:

Плитка в Музее почты США 0 Источник:

Реклама компании, торгующей шляпами 0 Источник: "Все дело в шляпе".

От лого японскогоресторана невозможнооторвать глаз. Это японский журавль или палочки для еды? 0 Источник:

"Для вас это всего лишь небольшая выемка" 0 Источник:

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Молочный пакет. Дизайнер - Вера Зверева 0 Источник:

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На эмблеме олимпийской сборной Исландии - четыре мифологических животных, по преданию, защищающих страну 0 Источник:

Держатель для туалетной бумаги 0 Источник:

Минеральная вода из Швейцарии 0 Источник: