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Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели

Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели (19 фото)

Автор:
17 августа 2020 14:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   ностальгия   описание   прошлое   ретро   события   факты   это интересно   
5517
19
Перед вами небольшое, но очень увлекательное путешествие в прошлое. Пристегните ремни - будет интересно!

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Метки: история   ностальгия   описание   прошлое   ретро   события   факты   это интересно   
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18  комментариев
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18k
hebpat 2 часа назад
не радио она включает, а грамофон
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3k
Popis D'Ovalie 39 минут назад
Слово бикини стало применяться по отношению к раздельному купальнику только 1946 году.
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21k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
А если нос зачешется? придется снимать эту штуковину и все концентрация внимания улетучится.
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2k
Raf 2 часа назад
Ну ладно граммофон мог не знать, "самОй маленький" это ни в какие ворота!
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1k
petia 2 часа назад
На заднем плане баба в шубе.
все загорают а она в шубе.
На заднем плане баба в шубе. все загорают а она в шубе.
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2k
Юрий Злой petia 2 часа назад
все загорают, а она парится )))
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7k
Фантом petia Час назад
В глазах лютая зависть
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686
Roman petia 21 минуту назад
Это возможно середина весны. Ветер еще холодный, но загорать уже можно. В Крыму такую же картину можно наблюдать. Особенно когда местные еще кутаются в куртках, а сибиряки на контрасте своей погоды гуляют уже во всю в шортах.
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572
ProFanas petia 19 минут назад
Вот видишь! Заметил что в шубе. А была бы в бикини - ...
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9k
Петя Кантроп petia 15 минут назад
Чай не май месяц!
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7k
MUZSER 2 часа назад
"Элтон Джон на матче "ЦСКА" - "Динамо". СССР, 1979 г"
Интересно узнать за кого он болел.
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15k
Андрей Н. MUZSER 2 часа назад
За судью!
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7k
MUZSER Андрей Н. Час назад
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
1я картинка )))
1я картинка )))
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