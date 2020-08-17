Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели

Перед вами небольшое, но очень увлекательное путешествие в прошлое. Пристегните ремни - будет интересно!
1. Экипаж подводной лодки «HMS C7» в костюмах для эвакуации Холла и Риза. Англия. 1908 г.
2. Помощница стоматолога включает радио на полную громкость, чтобы отвлечь пациента от боли. 1922 год.
3. Реклама нижнего белья Maidenform. США, 1956 г.
4. Производство ложек. Россия, 1897 г.
5. Приспособление для концентрации, чтобы никакие внешние раздражители не отвлекали писателя
6. Вид на Манхэттен, Нью-Йорк, США 1944 год
7. Элтон Джон на матче "ЦСКА" - "Динамо". СССР, 1979 г.
8. Душ для пингвинов Дания, 1957 г.
9. Самой маленький самолёт в мире. США, 1952 г.
10. Курсы для мужчин по уходу за детьми. Голландия, 1938 г
11. Водолазный костюм. Германия, 1922 г.
12. Магазин фототоваров "Кодак", 1900 г.
13. Фотостудии 40-х годов прошлого века
14. Пляжная мода Майами-Бич. США, 1940 г.
15. Бикини из кактусов. США, 1940 г.
16. Юрий Гагарин с родственниками, 1960-е гг.
17. Тату-салон тату-мастера из Сиднея Фреда Харриса. Австралия, 1937 год
18. Костюм для полётов в стратосферу, 1938 г.
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все загорают а она в шубе.
Интересно узнать за кого он болел.