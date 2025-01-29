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Мужчина выгуливает собаку в хоккейной коробке

Мужчина выгуливает собаку в хоккейной коробке

Автор:
29 января 2025 13:35
Метки: Видео   Пёс   животные   конфликт   собака   хоккейная коробка   
879
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В Нижегородской области мужчина выбрал странное место для выгула собак. Он привёл своего питомца в хоккейную коробку

Конфликт собачника и админа местного чата.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Пёс   животные   конфликт   собака   хоккейная коробка   
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19  комментариев
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15k
Б.Касторский Час назад
Дол-бов полно, они считают, что им все должны. Напротив дома детский парк, где на входе написано, что выгул собак запрещен. Думаете останавливает собачников? Нет.
Ему надо, а остальные побоку.
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19k
Григорий Бабкин Полчаса назад
В очередной раз повторюсь. Въе*бать штраф евреев так в пятьсот за неубранное говно, как-то сразу ответственность у них появится. Друг детства собачник, немцев разводит. Официально, с патентом. Он есть в системе. Всегда пакеты для говна с собой. Не уберёт - любой прохожий снимает, отсылает в ментовку. Ментам только в радость. Не надо гоняться за нарушителем. Факт налицо. Находят в системе, высылают уведомление о штрафе. Не уплатишь сам, снимут со счёта без твоего ведома. А штрафы немалые. И работают. По собачьему говну не ходишь.
Штрафы животворящие - ох*уенный стимул. Иногда проще пару месяцев отсидеть, чем расплатиться.
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16k
Alex 49 минут назад
Собачники, вам самим не противно весной по говну ходить?

P.S Собак люблю, не их вина, что хозяева - дол**бы.
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2k
DuckTales Час назад
Если там никого нет , какие проблемы ? Просто убери за ней .
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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