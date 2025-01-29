Мужчина выгуливает собаку в хоккейной коробке

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В Нижегородской области мужчина выбрал странное место для выгула собак. Он привёл своего питомца в хоккейную коробку
Конфликт собачника и админа местного чата.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Ему надо, а остальные побоку.
Штрафы животворящие - ох*уенный стимул. Иногда проще пару месяцев отсидеть, чем расплатиться.
P.S Собак люблю, не их вина, что хозяева - дол**бы.