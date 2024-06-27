Хозяева псов чуть не подрались из-за склоки питомцев

Мужчина в яркой футболке заступился за своего питомца и ударил обидчика. Хозяин другого пса прибежал на выручку своему четвероногому другу и начал ругаться с владельцем первого животного. Началось противостояние собак и их владельцев, которое чуть не закончилось дракой. В итоге конфликт вмешался случайный прохожий.