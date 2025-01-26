Молодая мама нашла очень необычный способ отдохнуть от домашних забот

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Она устроила себе перерыв, забравшись в огромную собачью клетку, превращенную в персональное убежище от бытовых требований и постоянного внимания годовалого чада и пушистого четвероногого охранника.
Ребенок и пес пытались штурмовать импровизированную крепость одиночества, пока мама наслаждалась редкими минутами спокойствия, методично уничтожая чипсы и погружаясь в социальные сети. Вряд ли девушка сможет долго сидеть в своем убежище.
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