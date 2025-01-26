FISHKINET
Сообщество Юмор 20003 поста • 3771 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Молодая мама нашла очень необычный способ отдохнуть от домашних забот

Молодая мама нашла очень необычный способ отдохнуть от домашних забот

Автор:
26 января 2025 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   дети   забавно   клетка   мама   милота   ребенок   собака   
952
1
1


Она устроила себе перерыв, забравшись в огромную собачью клетку, превращенную в персональное убежище от бытовых требований и постоянного внимания годовалого чада и пушистого четвероногого охранника.

Ребенок и пес пытались штурмовать импровизированную крепость одиночества, пока мама наслаждалась редкими минутами спокойствия, методично уничтожая чипсы и погружаясь в социальные сети. Вряд ли девушка сможет долго сидеть в своем убежище.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   дети   забавно   клетка   мама   милота   ребенок   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
GROMOZEKA 2 часа назад
Зачем заводить собаку и ребенка, чтобы потом от них в клетке прятаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3770 постов (3707 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

815033



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут депортированы из России
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут...
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#новости#кот#отношения#Автовсячина#ДТП#собака#кошка#Любовь
#животные#автомобили#США#история#Юмор#авто аварии#Прикол#СССР#кадр#забавно
#машина#Люди#в мире#ЧП#аварии#интересно#Реакция#школа#Животное#полиция
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Мама видит первые шаги своего ребенка Мама видит первые шаги своего ребенка Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Трудная дорога в садик Трудная дорога в садик Щенки решили поменяться мамами Щенки решили поменяться мамами

На что жалуетесь?

Вернуться