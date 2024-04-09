"Сказали, осталось жить 15 месяцев": после химиотерапии женщина узнала, что врачи ошиблись в диагнозе

В конце 2022 года у Лизы Монк появились боли в животе. Жительница Техаса заподозрила у себя камни в почках и взяла направление на компьютерную томографию.
Исследование подтвердило опасения, а также выявило образование в селезёнке, которую удалили в январе 2023 года.
По словам мамы двоих детей, орган отправили в четыре разные лаборатории. У женщины нашли агрессивную форму рака кровеносных сосудов - ангиосаркому.
Врачи сообщили пациентке, что у неё последняя стадия рака, а жить ей осталось всего 15 месяцев.
В марте 2023 года Монк госпитализировали, она прошла первый курс химиотерапии.
Потеряв все волосы, женщина прошла ещё один курс агрессивного лечения, после которого её стала мучить тошнота, а кожа приобрела серебристый оттенок.
На плановом приёме в апреле того же года ей сообщили, что на самом деле у неё никогда не было рака.
"В первом заключении из лаборатории говорилось, что у меня рак, и я начала лечение. Но затем больница распорядилась провести собственное исследование селезёнки, но диагноз не подтвердился", - пояснила Монк.
Врачи получили результаты за месяц до второго курса химиотерапии, но даже не удосужились прочитать заключение.
"Они, наконец, определили, что моя селезёнка должна была разорваться, поэтому на ней и было образование. Это была просто активность кровеносных сосудов, и никакого рака".
"Мы до сих пор оплачиваем медицинские счета. Лечение онкологии дорого обходится. Да и вся эта ситуация нанесла мне душевную травму. Я писала прощальные письма детям, внукам, с которыми никогда не встречусь. Да и выглядела я так, словно у меня рак. Я была лысой и нездоровой. Это было ежедневным напоминанием о том, через что мы прошли".
Лиза не смирилась с произошедшим, ведь врачебная ошибка разрушила её здоровье.
"Мне жалко своих детей, которые думали, что лишатся матери. Эти страшные несколько месяцев показались нам целой жизнью", - призналась женщина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И с лаборатории, поставившей первый неправильный диагноз. И с врачей, не прочитавших вовремя результаты повторной проверки. В США такие высокие цены на лечение именно потому, что включают страховку врача на случай ошибки.
Ну и конечно армия адвокатов, специализирующийся на медицинских ошибках.