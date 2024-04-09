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"Сказали, осталось жить 15 месяцев": после химиотерапии женщина узнала, что врачи ошиблись в диагнозе

"Сказали, осталось жить 15 месяцев": после химиотерапии женщина узнала, что врачи ошиблись в диагнозе

Автор:
09 апреля 2024 09:17
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врач   диагноз   история   онкология   ошибка   химиотерапия   
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В конце 2022 года у Лизы Монк появились боли в животе. Жительница Техаса заподозрила у себя камни в почках и взяла направление на компьютерную томографию.

Исследование подтвердило опасения, а также выявило образование в селезёнке, которую удалили в январе 2023 года.

По словам мамы двоих детей, орган отправили в четыре разные лаборатории. У женщины нашли агрессивную форму рака кровеносных сосудов - ангиосаркому.

Врачи сообщили пациентке, что у неё последняя стадия рака, а жить ей осталось всего 15 месяцев.

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В марте 2023 года Монк госпитализировали, она прошла первый курс химиотерапии.

Потеряв все волосы, женщина прошла ещё один курс агрессивного лечения, после которого её стала мучить тошнота, а кожа приобрела серебристый оттенок.

На плановом приёме в апреле того же года ей сообщили, что на самом деле у неё никогда не было рака.

"В первом заключении из лаборатории говорилось, что у меня рак, и я начала лечение. Но затем больница распорядилась провести собственное исследование селезёнки, но диагноз не подтвердился", - пояснила Монк.

Врачи получили результаты за месяц до второго курса химиотерапии, но даже не удосужились прочитать заключение.

"Они, наконец, определили, что моя селезёнка должна была разорваться, поэтому на ней и было образование. Это была просто активность кровеносных сосудов, и никакого рака".

"Мы до сих пор оплачиваем медицинские счета. Лечение онкологии дорого обходится. Да и вся эта ситуация нанесла мне душевную травму. Я писала прощальные письма детям, внукам, с которыми никогда не встречусь. Да и выглядела я так, словно у меня рак. Я была лысой и нездоровой. Это было ежедневным напоминанием о том, через что мы прошли".

Лиза не смирилась с произошедшим, ведь врачебная ошибка разрушила её здоровье.

"Мне жалко своих детей, которые думали, что лишатся матери. Эти страшные несколько месяцев показались нам целой жизнью", - призналась женщина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: врач   диагноз   история   онкология   ошибка   химиотерапия   
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4  комментария
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79k
Viktor 49 минут назад
Я восемь курсов химии прошёл и 25 сеансов лучевой терапии и ничего, живой, тьфу, тьфу, тьфу! Да, врагу не пожелаешь, но тут уж приходится выбирать - или лечение, или задвигай лапти за печку.
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934
Quantimus 49 минут назад
В докторе Хаусе была серия, где его друг Уилсон тоже с диагнозом ошибся. А мужик уже продал дом, устроил прощальную вечеринку с друзьями и родственниками и купил билеты в путешествие. А тут его позвали в больницу и сказали "Сорян, нет у тебя рак, ошиблись". Он аж завис - говорит я продал всё, жизнь поменял, а тут такое.
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7k
livaneth 49 минут назад
Лиза своё отсудит.
И с лаборатории, поставившей первый неправильный диагноз. И с врачей, не прочитавших вовремя результаты повторной проверки. В США такие высокие цены на лечение именно потому, что включают страховку врача на случай ошибки.
Ну и конечно армия адвокатов, специализирующийся на медицинских ошибках.
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806
Шурман 50 минут назад
Пускай в суд подает и думаю хрен что получит . Так же попал в больницу и вроде бы и операцию нормально сделали но есть одно но , до операции брали раз 10 кровь на анализ из никакого гепатита не было а после операции раз и гепатит появился , свою вину они сразу же начали отрицать и типа мне говорят а мы не знаем что ты делал после операции , прошла неделя после выписки и меня попросили сдать еще раз кровь ну вот и получил , потом пришлось месяц всякую хрень пить от которой мне только хуже становилось .
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Fuchsia
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