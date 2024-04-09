"Сказали, осталось жить 15 месяцев": после химиотерапии женщина узнала, что врачи ошиблись в диагнозе

На плановом приёме в апреле того же года ей сообщили, что на самом деле у неё никогда не было рака.

"В первом заключении из лаборатории говорилось, что у меня рак, и я начала лечение. Но затем больница распорядилась провести собственное исследование селезёнки, но диагноз не подтвердился", - пояснила Монк.

Врачи получили результаты за месяц до второго курса химиотерапии, но даже не удосужились прочитать заключение.