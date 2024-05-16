В Подмосковье мужчина напился и откусил часть от ртутного градусника

Мужчину спасли медики.
В подмосковном Монине 43-летний местный житель наглотался ртути во время вечера перед телевизором. К счастью, мужчину успели спасти медики.
Сообщается, что 14 мая мужчина пришёл домой с работы и решил расслабиться с кружечкой пива перед телевизором. Выпив три литра пива мужчина взял в руки градусник и засунул его в рот. Зачем он это сделал - объяснить не смог. Когда градусник был во рту, мужчина случайно откусил кончик и наглотался ртути.
В это время мать мужчины находилась на кухне. Женщина поняла, что произошло что-то страшное и вызвала скорую помощь. Мужчине промыли желудок, а потом госпитализировали. Сейчас за ним наблюдают медики, передаёт Life.
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Вот если б этот чудом выживший счастливчик разбил градусник рядом с подушкой и лег спать - тут можно было бы встревожиться. А так всё вышло бы во время очередного акта дефекации без всяких последствий.
Студент пришел на зачет, препод ему:
- для начала просьба, сходи в лаборантскую пока и принеси ВЕДРО ртути, оно там сразу на входе стоит.
Студент пошел...
Препод:
- Незачет... Как вы собирались нести ВЕДРО ртути?
И напоследок анекдот, от него же.
- Что будет, если выпить стакан ртути?
- Заворот кишок?
- Нет, унитаз разобьется...
Была недавно документалка на каком то познавательном канале.
Это была ЕСТЕССТВЕННО битва между ним со сторонниками и производителями всего-всего с добавками ртути
Жидкий металл сам по себе мало опасен: ему не попасть глубоко в ткани. Плохо, если вы вдыхаете пары ртути: они поражают лёгкие. Чрезвычайно опасны соединения ртути, особенно растворимые и летучие. Ртуть активно взаимодействует с серой в составе белков и связывает многие ферменты организма, чем нарушает клеточный обмен. Попадая в организм, она ломает многие биохимические процессы.
Хроническое отравление, помимо прочего, приводит к нарушениям центральной нервной системы. Любимый кэрролловский герой – Безумный Шляпник – типичный пример: шляпники поражались соединениями ртути при изготовлении фетра.