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В Подмосковье мужчина напился и откусил часть от ртутного градусника

В Подмосковье мужчина напился и откусил часть от ртутного градусника

Автор:
16 мая 2024 18:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   алкоголь   градусник   интересное   ошибка   ртуть   фото   
1148
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Мужчину спасли медики.

В подмосковном Монине 43-летний местный житель наглотался ртути во время вечера перед телевизором. К счастью, мужчину успели спасти медики.
Сообщается, что 14 мая мужчина пришёл домой с работы и решил расслабиться с кружечкой пива перед телевизором. Выпив три литра пива мужчина взял в руки градусник и засунул его в рот. Зачем он это сделал - объяснить не смог. Когда градусник был во рту, мужчина случайно откусил кончик и наглотался ртути.

В это время мать мужчины находилась на кухне. Женщина поняла, что произошло что-то страшное и вызвала скорую помощь. Мужчине промыли желудок, а потом госпитализировали. Сейчас за ним наблюдают медики, передаёт Life.

Источник:

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Метки: Подмосковье   алкоголь   градусник   интересное   ошибка   ртуть   фото   
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14  комментариев
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41k
АнтонПолднев Час назад
Три литра пива и напился?
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3k
Rhino 19 минут назад
Ну охренеть, вот это спасение, хвала медикам!
Вот если б этот чудом выживший счастливчик разбил градусник рядом с подушкой и лег спать - тут можно было бы встревожиться. А так всё вышло бы во время очередного акта дефекации без всяких последствий.
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158
Сергей 48 минут назад
у меня как то было похожее - выпил пару капель ртути. даже не положили - как врач сказал - все выйдет естественным путем, переживать повода нет.
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7k
Трям 54 минуты назад
Покемониха - дура!
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2k
Gadova Час назад
Хренасе закусочка
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21k
Luc72 Час назад
Нам физик в школе рассказывал (еще в 80-е), что им препод рассказывал, что давно еще, в довоенные годы с ртутью особо не заморачивались с хранением и опытами.
Студент пришел на зачет, препод ему:
- для начала просьба, сходи в лаборантскую пока и принеси ВЕДРО ртути, оно там сразу на входе стоит.
Студент пошел...
Препод:
- Незачет... Как вы собирались нести ВЕДРО ртути?

И напоследок анекдот, от него же.
- Что будет, если выпить стакан ртути?
- Заворот кишок?
- Нет, унитаз разобьется...
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3k
kca-opa Час назад
Спасли, получил-бы отравление, проблевался-бы как следует и вся беда
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20k
banzai7 Час назад
Ну, может, он просто дурак.
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33k
Юрьевич 2 часа назад
Ртуть – это металл, который реагирует не со всеми веществами. Если вы съедите градусник, то, скорее всего, проблемы будут не от ртути: больше неудобств доставит стекло. В желудке содержится соляная кислота, с которой ртуть не реагирует. Из-за ртути, возможно, будет сильное местное раздражение, боли в животе, которые потом пройдут.

Жидкий металл сам по себе мало опасен: ему не попасть глубоко в ткани. Плохо, если вы вдыхаете пары ртути: они поражают лёгкие. Чрезвычайно опасны соединения ртути, особенно растворимые и летучие. Ртуть активно взаимодействует с серой в составе белков и связывает многие ферменты организма, чем нарушает клеточный обмен. Попадая в организм, она ломает многие биохимические процессы.

Хроническое отравление, помимо прочего, приводит к нарушениям центральной нервной системы. Любимый кэрролловский герой – Безумный Шляпник – типичный пример: шляпники поражались соединениями ртути при изготовлении фетра.
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PokemonKa
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