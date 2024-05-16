В Подмосковье мужчина напился и откусил часть от ртутного градусника

В подмосковном Монине 43-летний местный житель наглотался ртути во время вечера перед телевизором. К счастью, мужчину успели спасти медики.

Сообщается, что 14 мая мужчина пришёл домой с работы и решил расслабиться с кружечкой пива перед телевизором. Выпив три литра пива мужчина взял в руки градусник и засунул его в рот. Зачем он это сделал - объяснить не смог. Когда градусник был во рту, мужчина случайно откусил кончик и наглотался ртути.