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На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов

На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов

Автор:
09 апреля 2024 19:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Калининград   Колумбия   Наркотики   Россия   бананы   ошибка   фото   
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Правоохранители изъяли партию.

Работники овощебазы Калининграда очень удивились, когда разгружали товар. В ящиках с бананами прод фруктами были обнаружены брикеты с белым порошком, который оказался чистым кокаином. Работники рассказали обо всём своему руководству, которое тут же вызвало полицейских.

Оказалось, в грузе было более 76 килограмм наркотика. Спрессованные брикеты были лишь сверху накрыты колумбийскими фруктами. Груз следовал по маршруту Германия — Литва — Калининград. Отгрузив ящики с бананами, водитель, 44-летний гражданин Белоруссии, отправился в Польшу. Сотрудники правоохранительных органов изъяли партию наркотика, а также возбудили уголовное дело по двум статьям. Специалисты начали поиск владельца партии начиненных кокаином бананов.

Такой случай уже происходил в Дании в 2013 году. Тогда работники датского супермаркета разгружали товар, который недавно прибыл. В поставке бананов оказалось 100 кг кокаина, ошибочно отправленных им из Колумбии. Только в этом случае наркотик был в самих бананах. В 2012 и 2013 годах такой способ доставки наркотиков был очень распространён. Интересно, что в то время никто не был задержан, сообщается на сайте DailyMail.

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Метки: Видео   Калининград   Колумбия   Наркотики   Россия   бананы   ошибка   фото   
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6  комментариев
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392
2023 2 часа назад
А ведь где-то люди ждут свой пропавший груз, надеются изо всех сил, выходят на дорогу высматривая долгожданный грузовик с бананами. Ну как так можно было перепутать? Они бы ещё "кока-колы" вместо ряженки прислали, обормоты криворукие ))
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18k
Kucher Час назад
А точно "по ошибке"? Или получатель на складе сказал: "Начальник, ошибка вышла. Это не моё. Я вообще бананы ждал." И глядя в его честные глаза, ему конечно же сразу поверили.
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7k
livaneth Час назад
Для виновного сдаться полиции и сдать все связи - самый реальный способ прожить подольше. Хозяин ему не простит убытка.
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17k
Марина 2 часа назад
Интересно, сколько было наркотика изначально?
Усушка - утруска.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4909 постов (4695 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352770



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