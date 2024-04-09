На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов

Правоохранители изъяли партию.
Работники овощебазы Калининграда очень удивились, когда разгружали товар. В ящиках с бананами прод фруктами были обнаружены брикеты с белым порошком, который оказался чистым кокаином. Работники рассказали обо всём своему руководству, которое тут же вызвало полицейских.
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Оказалось, в грузе было более 76 килограмм наркотика. Спрессованные брикеты были лишь сверху накрыты колумбийскими фруктами. Груз следовал по маршруту Германия — Литва — Калининград. Отгрузив ящики с бананами, водитель, 44-летний гражданин Белоруссии, отправился в Польшу. Сотрудники правоохранительных органов изъяли партию наркотика, а также возбудили уголовное дело по двум статьям. Специалисты начали поиск владельца партии начиненных кокаином бананов.
Такой случай уже происходил в Дании в 2013 году. Тогда работники датского супермаркета разгружали товар, который недавно прибыл. В поставке бананов оказалось 100 кг кокаина, ошибочно отправленных им из Колумбии. Только в этом случае наркотик был в самих бананах. В 2012 и 2013 годах такой способ доставки наркотиков был очень распространён. Интересно, что в то время никто не был задержан, сообщается на сайте DailyMail.
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Усушка - утруска.