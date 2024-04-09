На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов

Такой случай уже происходил в Дании в 2013 году. Тогда работники датского супермаркета разгружали товар, который недавно прибыл. В поставке бананов оказалось 100 кг кокаина, ошибочно отправленных им из Колумбии. Только в этом случае наркотик был в самих бананах. В 2012 и 2013 годах такой способ доставки наркотиков был очень распространён. Интересно, что в то время никто не был задержан, сообщается на сайте DailyMail.