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Сантехник по ошибке вернул клиентке соседского кота

Сантехник по ошибке вернул клиентке соседского кота

Автор:
15 февраля 2024 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   животные   кот   ошибка   сантехник   смех   
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В начале этого года Скотт Маккендри выполнял работы в доме Эммы Пикеринг в Гэмпшире, Великобритания. Он получил строгие указания не выпускать кота Берти на улицу.

Спустя некоторое время сантехник понял, что случайно оставил входную дверь открытой. 47-летний мужчина выглянул на улицу и увидел чёрного кота, бродившего неподалеку.


На уморительных кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, Маккендри медленно приближается к коту и зовёт его Берти. Затем быстро хватает четвероногого и бежит к дому. Тут он обнаруживает, что дверь заперта.


В это время питомец царапается и кусается, а сантехник отчаянно пытается успокоить его. Тут на помощь приходит соседка. Ей удаётся открыть дверь, они заходят внутрь и видят настоящего Берти.

Едва удерживая "двойника", Скотт кричит: "О нет, это не Берти!".

Работник тут же отпускает пленника, который, как он позже выяснил, оказался Альфи с соседней улицы и "совсем не любит, когда его берут на руки".

Через 10 минут вернулась домовладелица и увидела сантехника в царапинах.

"Берти лежал на полу. Он самый спокойный кот на свете. Я понимала, что он не мог напасть на Скотта. Я выглянула в окно и увидела Альфи. Этот кот гораздо крупнее, а у Берти на грудке есть небольшое белое пятнышко", - рассказала британка.

Женщина представила, что могло произойти, и решила посмотреть запись с камеры видеонаблюдения.

Эмма призналась: "Я посмотрела запись. Передать не могу, как я смеялась. Чуть не повалилась на пол. У мужа была такая же реакция".

"Скотт - прекрасный человек. Я думаю, это настоящее свидетельство его характера. Он мог просто отпустить Альфи, но он пытался удержать".

Пострадавший признался: "Кот прокусил мою руку. Он исцарапал мне всю голову и руки".

Скотт так расстроился из-за случившегося, что попросил Эмму узнать у хозяина Альфи, все ли в порядке с котом.

Самозванец в полном порядке и, похоже, не переживает.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   животные   кот   ошибка   сантехник   смех   
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Доктор Джонс Час назад
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Lexx 39 минут назад
С соседней улицы, это далеко не соседский кот.
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