Сантехник по ошибке вернул клиентке соседского кота

В начале этого года Скотт Маккендри выполнял работы в доме Эммы Пикеринг в Гэмпшире, Великобритания. Он получил строгие указания не выпускать кота Берти на улицу.
Спустя некоторое время сантехник понял, что случайно оставил входную дверь открытой. 47-летний мужчина выглянул на улицу и увидел чёрного кота, бродившего неподалеку.
На уморительных кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, Маккендри медленно приближается к коту и зовёт его Берти. Затем быстро хватает четвероногого и бежит к дому. Тут он обнаруживает, что дверь заперта.
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В это время питомец царапается и кусается, а сантехник отчаянно пытается успокоить его. Тут на помощь приходит соседка. Ей удаётся открыть дверь, они заходят внутрь и видят настоящего Берти.
Едва удерживая "двойника", Скотт кричит: "О нет, это не Берти!".
Работник тут же отпускает пленника, который, как он позже выяснил, оказался Альфи с соседней улицы и "совсем не любит, когда его берут на руки".
Через 10 минут вернулась домовладелица и увидела сантехника в царапинах.
"Берти лежал на полу. Он самый спокойный кот на свете. Я понимала, что он не мог напасть на Скотта. Я выглянула в окно и увидела Альфи. Этот кот гораздо крупнее, а у Берти на грудке есть небольшое белое пятнышко", - рассказала британка.
Женщина представила, что могло произойти, и решила посмотреть запись с камеры видеонаблюдения.
Эмма призналась: "Я посмотрела запись. Передать не могу, как я смеялась. Чуть не повалилась на пол. У мужа была такая же реакция".
"Скотт - прекрасный человек. Я думаю, это настоящее свидетельство его характера. Он мог просто отпустить Альфи, но он пытался удержать".
Пострадавший признался: "Кот прокусил мою руку. Он исцарапал мне всю голову и руки".
Скотт так расстроился из-за случившегося, что попросил Эмму узнать у хозяина Альфи, все ли в порядке с котом.
Самозванец в полном порядке и, похоже, не переживает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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