Сантехник по ошибке вернул клиентке соседского кота

Женщина представила, что могло произойти, и решила посмотреть запись с камеры видеонаблюдения.

Эмма призналась: "Я посмотрела запись. Передать не могу, как я смеялась. Чуть не повалилась на пол. У мужа была такая же реакция".

"Скотт - прекрасный человек. Я думаю, это настоящее свидетельство его характера. Он мог просто отпустить Альфи, но он пытался удержать".