Девушка случайно выбросила в мусор жесткий диск, на котором хранились 8 тысяч биткоинов ее парня

Эту историю в городке Ньюпорт (США) не знают разве только младенцы. Не случайно местная городская свалка стала центром притяжения искателей сокровищ, которые ежедневно приходят исследовать мусор в поисках по ошибке выброшенного жёсткого диска, на котором было 8 тысяч биткоинов (1,5 млрд. фунтов стерлингов или 51 млрд. руб.). Что стало с девушкой того парня, чей, в буквальном смысле рай на Земле, она отправила в мусорку, не сообщается.
Британский таблоид Daily Mail пишет о трагических обытиях в судьбе 38-летнего Джеймса Хоуэллса, лишившегося в один день 8 тысяч биткоинов (1,5 млрд фунтов стерлингов или 51 млрд, в пересчете на рубли).
Его девушка по ошибке отправила сокровище в мусор. Как рассказало издание, за несколько лет с этого ужасного момента пострадавший сумел вычислить, куда уехали его биткоины. А уехали они прямиком на свалку в Ньюпорте.
Жёсткий диск попал на свалку в 2013 году. Разработчик и один из первых криптоинвесторов Джеймс Хауэллс в ящике рабочего стола хранил два жёстких диска. На одном хранилось 8 тысяч биткоинов, а второй он собирался выбросить. Почему-то, именно драгоценный диск был замотан в черный пластиковый пакет. По ошибке в мусорное ведро попал именно диск с криптовалютой.
С тех пор Джеймс пытается вернуть диск со свалки, находящейся в ведении муниципалитета, и сузил круг возможных поисков до района, где придется раскопать 100 000 тонн мусора, погребенного под травянистыми холмами.
Однако в центре переработки бытовых отходов в Ньюпорте (Южный Уэльс) выставили круглосуточную охрану и видеонаблюдение, после того, как местные охотники за сокровищами стали ежедневно стекаться на свалку, чтобы исследовать мусор в поисках выброшенного жёсткого диска с биткоинами.
Забор и охрана, впрочем, помогают не очень сильно.
Последние несколько лет Хауэллс раз за разом пытается получить разрешение на раскопки свалки, чтобы вернуть жёсткий диск. Администрация Уэльса не соглашается. Пока не помогает даже обещание Хауэллса перечислить властям часть найденной суммы, если ему выдадут официальное разрешение, но правительство всё равно против. Власти считают, что искатели подвергают себя опасности, а поиски нарушают экологические нормы.
Не иголка в стоге сена!
Источник:
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оригинал статьи daily mail
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13226847/Inside-landfill-hiding-1-5bn-Bitcoin-council-bosses-wont-let-treasure-hunters-dig-up.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-13226847/Inside-landfill-hiding-1-5bn-Bitcoin-council-bosses-wont-let-treasure-hunters-dig-up.html
Больше пунктов нет.
-Ну да, ну да. И почему все считают ее идиоткой?
Ну, и спустя 15 лет просто бесполезно что то искать, я и компов за это время потерял и почту не смог восстановить, ибо их тоже менял часто.
Лучше просто не думать )) Иначе сгоришь нахер ))
Не жили богато, нечего и начинать