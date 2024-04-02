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Девушка случайно выбросила в мусор жесткий диск, на котором хранились 8 тысяч биткоинов ее парня

Девушка случайно выбросила в мусор жесткий диск, на котором хранились 8 тысяч биткоинов ее парня

Автор:
02 апреля 2024 20:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ньюпорт   США   биткоины   жесткий диск   мусорка   ошибка   
2466
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Эту историю в городке Ньюпорт (США) не знают разве только младенцы. Не случайно местная городская свалка стала центром притяжения искателей сокровищ, которые ежедневно приходят исследовать мусор в поисках по ошибке выброшенного жёсткого диска, на котором было 8 тысяч биткоинов (1,5 млрд. фунтов стерлингов или 51 млрд. руб.). Что стало с девушкой того парня, чей, в буквальном смысле рай на Земле, она отправила в мусорку, не сообщается.

Британский таблоид Daily Mail пишет о трагических обытиях в судьбе 38-летнего Джеймса Хоуэллса, лишившегося в один день 8 тысяч биткоинов (1,5 млрд фунтов стерлингов или 51 млрд, в пересчете на рубли).

Его девушка по ошибке отправила сокровище в мусор. Как рассказало издание, за несколько лет с этого ужасного момента пострадавший сумел вычислить, куда уехали его биткоины. А уехали они прямиком на свалку в Ньюпорте.

Жёсткий диск попал на свалку в 2013 году. Разработчик и один из первых криптоинвесторов Джеймс Хауэллс в ящике рабочего стола хранил два жёстких диска. На одном хранилось 8 тысяч биткоинов, а второй он собирался выбросить. Почему-то, именно драгоценный диск был замотан в черный пластиковый пакет. По ошибке в мусорное ведро попал именно диск с криптовалютой.

С тех пор Джеймс пытается вернуть диск со свалки, находящейся в ведении муниципалитета, и сузил круг возможных поисков до района, где придется раскопать 100 000 тонн мусора, погребенного под травянистыми холмами.

Однако в центре переработки бытовых отходов в Ньюпорте (Южный Уэльс) выставили круглосуточную охрану и видеонаблюдение, после того, как местные охотники за сокровищами стали ежедневно стекаться на свалку, чтобы исследовать мусор в поисках выброшенного жёсткого диска с биткоинами.

Забор и охрана, впрочем, помогают не очень сильно.

Последние несколько лет Хауэллс раз за разом пытается получить разрешение на раскопки свалки, чтобы вернуть жёсткий диск. Администрация Уэльса не соглашается. Пока не помогает даже обещание Хауэллса перечислить властям часть найденной суммы, если ему выдадут официальное разрешение, но правительство всё равно против. Власти считают, что искатели подвергают себя опасности, а поиски нарушают экологические нормы.

Не иголка в стоге сена!

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Метки: Ньюпорт   США   биткоины   жесткий диск   мусорка   ошибка   
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21  комментарий
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51
Друг Человека 2 часа назад
Ну, если чувак хранил диск с 51 млрд рублей в чёрном пакете в ящике письменого стола, то он сам в случившемся и виноват.
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4k
grigorenko vladislav 22 минуты назад
Да хуле там его битки! Вот у нас один знакомый с утра шары продал, до сортира дополз, сунул руку в сливной бачок - а бутылки там НЕТУ! Его девушка её там вперёд нашла, и.... В УНИТАЗ ВЫЛИЛА!!!!!
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5k
Владимир Полчаса назад
ищите женщину!!!!
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1k
Миша 43 минуты назад
Если хард валялся на свалке в мусоре с 2013 года - нечего там искать. Вон петербуржец выбросил подругу в мусоропровод, и то никто не ищет, проще надо жить.
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2k
Владислав 45 минут назад
Откуда они взяли полтора лярда?
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130
Алексей Иванов Владислав 24 минуты назад
Так у них какой-то свой курс :))) По их курсу и фунт стерлингов можно взять за 34 рубля...
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8k
Умница-красавица 47 минут назад
Так а откуда известно, что выкинула? Она сама сказала?))
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2k
ОТДЕЛ К 48 минут назад
1)-Иметь такие капиталы и хранить всё в одном месте? Идиот?
Больше пунктов нет.
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10k
Trenzel2003 55 минут назад
С той поры прошло 11 лет. Диск могли разобрать. Диск могли сжечь. Его могли сломать под прессом. Могли пустить на вторичку. Могли вытащить магниты, а остальное выкинуть. В конце концов он мог давно сгнить. (магниты там мощные, неодимовые. Сам периодически разбираю).
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42k
Example 6.2.6 Час назад
А был ли мальчик?
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14k
Григорий Бабкин Час назад
Лет сорок назад, я ещё в школе учился, пацаны из легендарного пятнадцатого профтеха нашли на свалке в Мицкунах ящик презервативов. Новые, на тот момент. "Проверено электроникой и обработано силиконом".
История умалчивает причину выбрасывания сего предмета на свалку, да и х*уй с ним. Суть в том, что в тот день в профтехе на обед были сардельки. Мало того, что в тот день гон*доны были развешены буквально везде, так кто-то подсуетился и сардельки тоже "одел". Короче. В тот день профтех подтвердил своё звание самого ху*ёвого учебного заведения города Вильнюса, Литовской ССР. Поэтому он и легендарен. На экзаменах в восьмом классе школы любой двоешник получал аттестат об окончании восьми классов, если говорил, что идёт в "пятнашку". Автоматом. А сколько бандитов выпустило данное заведение, не счесть.
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626
Olldd Час назад
>>Что стало с девушкой того парня, чей, в буквальном смысле рай на Земле, она отправила в мусорку, не сообщается.
-Ну да, ну да. И почему все считают ее идиоткой?
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−1
Око России Час назад
господи какой ппц))) я думал что я переживал, когда продал битки по 650 баксов
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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6k
sumrаknn 2 часа назад
У меня бабушка выкинула чек на предъявителя на 500 миллиардов рублей, в машине в бардачке валялся. Попросил ее помыть машину, ну чтоб за мойку не платить - а она и выкинула. жаль.
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3k
Carex 2 часа назад
Я тоже выкинул винт с битками, расскажу куда(дорого).
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9k
Allmaster 2 часа назад
Мои 100 битков так и пропали. Когда они только начинались, в самом начале, кто мог думать что это не фантики? купили с другом по сотке за символические деньги.
Ну, и спустя 15 лет просто бесполезно что то искать, я и компов за это время потерял и почту не смог восстановить, ибо их тоже менял часто.
Лучше просто не думать )) Иначе сгоришь нахер ))
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900
Dsident 2 часа назад
Да уж все, диск умер, даже если найдут
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1k
surgy 2 часа назад
Вот уж лучшая иллюстрация к выражению:
Не жили богато, нечего и начинать
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1416 постов (1343 в горячем)
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