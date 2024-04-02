Девушка случайно выбросила в мусор жесткий диск, на котором хранились 8 тысяч биткоинов ее парня

Британский таблоид Daily Mail пишет о трагических обытиях в судьбе 38-летнего Джеймса Хоуэллса, лишившегося в один день 8 тысяч биткоинов (1,5 млрд фунтов стерлингов или 51 млрд, в пересчете на рубли).

Его девушка по ошибке отправила сокровище в мусор. Как рассказало издание, за несколько лет с этого ужасного момента пострадавший сумел вычислить, куда уехали его биткоины. А уехали они прямиком на свалку в Ньюпорте.