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Таксист выгнал пассажирку с больной ногой во Владивостоке

Таксист выгнал пассажирку с больной ногой во Владивостоке

Автор:
25 июня 2024 09:41
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Владивосток   Такси   Таксист   больная нога   конфликт   мигрант   пассажирка   
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Мужчина привез пассажирку не на тот адрес, оправдался поломкой машины.

Девушка вызвала такси из-за проблем с ногой и рукой, чтобы безболезненно попасть на нужный адрес во Владивостоке. Однако таксист привез ее не туда и выгнал из машины.


По словам пассажирки, она попросила водителя проехать до указанного в заказе места: они остановились от точки не так далеко. Однако рулевой отказался, уточнив, что машина сломалась. Девушка парировала: автомобиль был на ходу.


Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   Такси   Таксист   больная нога   конфликт   мигрант   пассажирка   
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4  комментария
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3k
Оксид Бетона Час назад
И опять нерусь...
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1k
Андрей Граф 17 минут назад
выгнать обезьяну тупую и ни когда не пускать за руль, + штраф 100 тыс.
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7k
Exsiter Полчаса назад
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18k
Сергей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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Alove_Roleen
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