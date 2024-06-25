Таксист выгнал пассажирку с больной ногой во Владивостоке

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Мужчина привез пассажирку не на тот адрес, оправдался поломкой машины.
Девушка вызвала такси из-за проблем с ногой и рукой, чтобы безболезненно попасть на нужный адрес во Владивостоке. Однако таксист привез ее не туда и выгнал из машины.
По словам пассажирки, она попросила водителя проехать до указанного в заказе места: они остановились от точки не так далеко. Однако рулевой отказался, уточнив, что машина сломалась. Девушка парировала: автомобиль был на ходу.
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