Таксист выгнал пассажирку с больной ногой во Владивостоке

Девушка вызвала такси из-за проблем с ногой и рукой, чтобы безболезненно попасть на нужный адрес во Владивостоке. Однако таксист привез ее не туда и выгнал из машины.

По словам пассажирки, она попросила водителя проехать до указанного в заказе места: они остановились от точки не так далеко. Однако рулевой отказался, уточнив, что машина сломалась. Девушка парировала: автомобиль был на ходу.