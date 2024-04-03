«У него граната и борода, как у террориста в "Крокусе"»: во Владивостоке пассажир обиделся на таксиста и оговорил его

Молодой человек перепутал адреса, но обвинил таксиста в том, что тот приехал не туда, куда было нужно. А затем решил отомстить водителю.
Во Владивостоке мужчина вызвал такси по адресу ул. Русская, 65. Сам же стоял у дома №63. Разумеется, водитель подъехал по указанному адресу, за что получил кучу оскорблений. После этого таксист заявил, что не хочет везти скандального пассажира, но тому не терпелось поставить в конфликте последнюю точку.
Сев в авто, мужчина стал звонить в полицию. Оператору он заявил, что едет в машине, водитель которой выглядит как террорист из "Крокус Сити Холла". А еще ему угрожают гранатой.
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Разумеется, вызов был зафиксирован, машину такси остановили, но никакой гранаты в ней не нашли - сообщает VLADIVOSTOK1.RU
Между тем, действия мстительного жителя Владивостока попадают под статью 207 УК РФ, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Недовольному мужчине может грозить реальный срок - максимальное наказание за это преступление определено в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.
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"1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет."