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«У него граната и борода, как у террориста в "Крокусе"»: во Владивостоке пассажир обиделся на таксиста и оговорил его

«У него граната и борода, как у террориста в "Крокусе"»: во Владивостоке пассажир обиделся на таксиста и оговорил его

Автор:
03 апреля 2024 08:52
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Владивосток   Такси   заведомо ложное сообщение об акте терроризма   конфликт   оговор   пассажир   
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Молодой человек перепутал адреса, но обвинил таксиста в том, что тот приехал не туда, куда было нужно. А затем решил отомстить водителю.


Во Владивостоке мужчина вызвал такси по адресу ул. Русская, 65. Сам же стоял у дома №63. Разумеется, водитель подъехал по указанному адресу, за что получил кучу оскорблений. После этого таксист заявил, что не хочет везти скандального пассажира, но тому не терпелось поставить в конфликте последнюю точку.


Сев в авто, мужчина стал звонить в полицию. Оператору он заявил, что едет в машине, водитель которой выглядит как террорист из "Крокус Сити Холла". А еще ему угрожают гранатой.



Разумеется, вызов был зафиксирован, машину такси остановили, но никакой гранаты в ней не нашли - сообщает VLADIVOSTOK1.RU


Между тем, действия мстительного жителя Владивостока попадают под статью 207 УК РФ, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Недовольному мужчине может грозить реальный срок - максимальное наказание за это преступление определено в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

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Метки: Видео   Владивосток   Такси   заведомо ложное сообщение об акте терроризма   конфликт   оговор   пассажир   
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20  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
За такие шутки, в жизни на свободе бывают промежутки...) Вот же дебил, так глупо статью с пола подобрать...
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861
Ринат Фамутдинов 9 минут назад
За "базар" надо отвечать!!! Ему ещё и по репе настучат за это...
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2k
Инквизитор РФ 15 минут назад
)))))) во тупорылый
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23k
Shtoppi Полчаса назад
вот бы этот мститель долбанный реально на зону заехал, чтобы другим дебилам не повадно было свое хайло разевать почем зря.
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3k
Оксид Бетона 44 минуты назад
Жаль, что есть такие идиоты, которые пытаются какую-то свою мелочную, скотскую натуру удовлетворить таким образом. А по нему всех нас равнять будут все бородатые и не очень.
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1k
Александр 47 минут назад
А срок надо дать разок и по полной и из "каждого утюга" вещать про это. Одно дело по ошибке - это просто бдительность, а вот так или когда звонят о бомбах сообщают - надо дать пару раз хорошие сроки и многомиллионные штрафы.
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3k
Алекс 51 минуту назад
таких гандонов нужно навсегда закрывать)))))
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1k
pitsilver 52 минуты назад
А что, может таким пару раз дать максимальные сроки от 8 до 10 лет, может и дурачков и убавится?!
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4k
просто Дмитрий Час назад
примерно о таких.... "Заставь дурака Богу молиться, так он себе лоб расшибет...
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6k
Андрей Час назад
это ж какое гавно человек.. здец
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10k
Maximvs Час назад
Ох, слава богу, возвращаются времена, когда за базар отвечать приходится.
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220
Ли Харви Освальд 2 часа назад
Первого в цугундер, второго домой
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27k
Sheir 2 часа назад
Pederastus vulgaris-Педераст обыкновенный.
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7k
pinbalist 2 часа назад
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7k
Roman 2 часа назад
УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

"1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет."
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14k
кот базилий 2 часа назад
За жопу возьмут скажет - я шутил, простите.....
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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