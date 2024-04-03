«У него граната и борода, как у террориста в "Крокусе"»: во Владивостоке пассажир обиделся на таксиста и оговорил его





Во Владивостоке мужчина вызвал такси по адресу ул. Русская, 65. Сам же стоял у дома №63. Разумеется, водитель подъехал по указанному адресу, за что получил кучу оскорблений. После этого таксист заявил, что не хочет везти скандального пассажира, но тому не терпелось поставить в конфликте последнюю точку.





Сев в авто, мужчина стал звонить в полицию. Оператору он заявил, что едет в машине, водитель которой выглядит как террорист из "Крокус Сити Холла". А еще ему угрожают гранатой.





