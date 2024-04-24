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Пассажиры устроили драку в машине таксиста

Пассажиры устроили драку в машине таксиста

Автор:
24 апреля 2024 07:47
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   Таксист   драка   инцидент   конфликт   пассажир   
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В Китае в машине таксиста произошла драка между двумя пассажирами. Водитель отреагировал на внезапный бой максимально невозмутимо.

Два молодых человека, устроивших мордобой на пассажирских местах в китайском такси, добрались до конечного пункта назначения и прославились в Сети.

Таксист проявил спокойствие, когда на заднем плане развернулись настоящие баталии и не стал вмешиваться в противостояние пассажиров.

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Метки: Видео   Такси   Таксист   драка   инцидент   конфликт   пассажир   
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2  комментария
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20k
Голос Вселенной Час назад
Просто водитель знает, что его кунфу сильнее!.. Он уже на новом уровне...
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15k
Artem 41 минуту назад
Познавший Дзен )
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3922 поста (3915 в горячем)

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