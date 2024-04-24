Пассажиры устроили драку в машине таксиста

Два молодых человека, устроивших мордобой на пассажирских местах в китайском такси, добрались до конечного пункта назначения и прославились в Сети.

Таксист проявил спокойствие, когда на заднем плане развернулись настоящие баталии и не стал вмешиваться в противостояние пассажиров.