Пассажиры устроили драку в машине таксиста

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В Китае в машине таксиста произошла драка между двумя пассажирами. Водитель отреагировал на внезапный бой максимально невозмутимо.
Два молодых человека, устроивших мордобой на пассажирских местах в китайском такси, добрались до конечного пункта назначения и прославились в Сети.
Таксист проявил спокойствие, когда на заднем плане развернулись настоящие баталии и не стал вмешиваться в противостояние пассажиров.
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