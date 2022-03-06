Пассажирка устроила истерику на ровном месте

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У всех бывают трудные дни и плохое настроение, но когда встречаются два человека не в духе, итог непредсказуем.
Вообще ситуация двоякая:
-Вы не предупредили, что здесь шлагбаум.
-Я не местная
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Таксисту надо было написать что тут "шлагбаум не могу проехать" считаю что девушка права.
Она сказала "поехали" мол конфликт закончен, а таксист извиняюсь за выражение полез в залупу...
Этим людям надо поскандалить и они скандалят. В причина, это уже второстепенное.
Девушка сказала что она не местная, по этому и не знала про этот шлагбаум.
Синдром принцессы: я самая лучшая, мне все всё должны.