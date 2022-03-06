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Пассажирка устроила истерику на ровном месте

Пассажирка устроила истерику на ровном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 марта 2022 10:50
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   истерика   люди   нервы   пассажирка   скандал   такси   таксист   
1679
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У всех бывают трудные дни и плохое настроение, но когда встречаются два человека не в духе, итог непредсказуем.

Вообще ситуация двоякая:
-Вы не предупредили, что здесь шлагбаум.
-Я не местная

Источник:

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Метки: видео   истерика   люди   нервы   пассажирка   скандал   такси   таксист   

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16  комментариев
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17k
бат св 3 часа назад
у таксера тоже истерика.. Думал, эльфов, срущих цветами возить будет?
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1k
Herr Mannelig 5 минут назад
ну да, посрались, теперь всех неадекватов тут выставлять?
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Таксисту надо было просто молчать.
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235
Anker 47 минут назад
Честно говоря...

Таксисту надо было написать что тут "шлагбаум не могу проехать" считаю что девушка права.

Она сказала "поехали" мол конфликт закончен, а таксист извиняюсь за выражение полез в залупу...
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235
Anker * 6 минут назад
Если человек который там живет, он в курсе где шлагбаум.

Девушка сказала что она не местная, по этому и не знала про этот шлагбаум.
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29k
Кот Баюн Час назад
офца тупая :)
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1k
Сергей Час назад
не надо прикрывать лицо, надо наоборот, героев показывать крупным планом, чтобы их узнавали друзья и знакомые
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Ну...,, погавкались,, Кому от этого лучше?
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86k
Дмитрий 2 часа назад
А ведь такую мразоту кто то трахает - надо быть полным куколдом что бы заводить отношения с такими истеричками.
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9k
Vacony 2 часа назад
порой жалко водителей
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12k
Majul 3 часа назад
Очередная неудовлетворенная истеричка.
Синдром принцессы: я самая лучшая, мне все всё должны.
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